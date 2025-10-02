خبرونه
افغانستان ته د هوايي شرکتونو الوتنې بیرته پیل شوې
د ترکیش ایرلاین، فلای دوبۍ او کام ایر هوايي شرکتونو اعلان کړی چې د پنجشنبې په ورځ، د اکتوبر په ۲مه، افغانستان ته خپلې عادي الوتنې بیا پیلوي.
د کام ایر هوايي شرکت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې له نن څخه به یې الوتنې له پلان سره سم ترسره شي.
همدارنګه ترکیش ایرلاین او فلای دوبۍ په خپلو رسمي وېبپاڼو کې خبر ورکړی چې د دوی الوتکې به نن غرمه د کابل په هوایي ډګر کې کښیني.
تر دې وړاندې د آریانا افغان هوايي شرکت د چهارشنبې په ماښام اعلان کړی و چې "الوتنې به یې له همدې شپې څخه دوبۍ او جدې ته بیا پیل شي".
دا پروازونه وروسته له هغه ودرول شول چې د دوشنبې په ماښام، په ټول افغانستان کې انټرنېټي او مخابراتي شبکې د ۴۸ ساعتونو لپاره پرې شوې.
د افغانستان او بنګله دېش لوبلړۍ پیلیږي
د افغانستان او بنګلهدېش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ نن پنجشنبه، (د اکتوبر په ۲مه نېټه) لوبلړۍ پیلېږي.
په دې سیالیو کې درې شل آووره او درې پنځوس آووره لوبې پلان شوې دي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې، لومړۍ شل آووره لوبه نن ماښام د افغانستان په وخت د اوو بجو په شاوخوا کې ترسره کېږي.
دوهمه او درېیمه شل آووره لوبې به د جمعې او یکشنبې په ورځو ترسره شي.
د دواړو ټیمونو ترمنځ پنځوس آووره لوبې د اکتوبر په ۸مه، ۱۱مه او ۱۴مه نېټه ترسره کېږي.
د کرکټ بورډ په وینا، د افغانستان د ملي ټیم غړي به له بنګلهدېش سره د لوبو تر بشپړېدو وروسته زیمبابوې ته سفر وکړي، څو هلته ټیسټ او شل آووره لوبې ترسره کړي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ټیسټلوبه د اکتوبر په ۲۰مه او د شل آووره لوبې د اکتوبر په ۲۹مه پیلېږي.
د طالبانو ویاند د انترنیټ د بندیدو د علت په اړه راپورونه رد کړل
د طالبانو ویاند، ذبیحالله مجاهد، هغه راپورونه رد کړي چې د انټرنېټ د ۴۸ ساعته بندېدو لامل یې یاد کړي دي او ویلي یې دي چې تر اوسه په دې اړه هېڅ رسمي دریځ نه دی غوره شوی.
تر دې مخکې اسوشیتد پرس په یوه راپور کې د طالبانو ویاند له خولې ویلي و چې د انټرنېټ د بندېدو لامل د نوري بایبر د کیبلونو زړښت دی.
خو ذبیخ الله مجاهد په خپله ایکسپاڼه (پخواني ټویټر) کې لیکلي چې د ده له قوله ورکړل شوی خبر سم نه دی.
له هغه وخته چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې تېز انترنیټ پرچاو شوی، دا لومړی ځل دی چې د طالبانو حکومت پهدې اړه نظر څرګندوي. ځینو طالبانو ویلي و چې انترنیټ یې د دې لپاره منع کړی چې د فحشا مخه ونیسي.
په افغانستان کې د انترنیټ بندېدو پراخ غبرګونونه وپارول او خلکو د هغو کړاوونو او مالي تاوانونو یادونې وکړې چې د انترنیټ د بندېدو په درو ورځو کې دوی ته وزغمل.
د سره صلیب او سره میاشت فدراسیون: لسګونه زره افغان زلزله ځپلي بې سرپناه دي
د سره صلیب او سره میاشت نړیوال فدراسیون (IFRC) خبرداری ورکړ چې د افغانستان د ختیځ لسګونه زره زلزله ځپلې کورنۍ لا هم بې سرپناه دي.
د افغاني سرې میاشتې ټولنې چې د IFRC او شریکانو له خوا یې ملاتړ شوی، تر اوسه نژدې ۹۰ زره کسانو ته د بیړنیو روغتیایي خدمتونو، سرپناه، خوراکي توکو او نغدو پیسو مرستې رسولې دي – خو اړتیاوې خورا سترې دي.
د سره صلیب او سره میاشت فدراسیون د چهارشنبې په ورځ په یوه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې روغ پاتې شوي خلک د سخت ژمي له ننګونو سره مخامخ دي.
دغه بنسټ وایي، د ژمي له رانژدې کېدو سره سره لسګونه زره کورنۍ په زلزلهځپلو سیمو کې سرپناه نه لري.
زلزلې چې د کونړ او ننګرهار ولایتونه یې سخت ځپلي او ګاونډي لغمان او نورستان ولایتونه یې هم اغېزمن کړي، تر ۲۲۰۰ ډېر کسان وژلي او تر ۸۰۰۰ زیات کورونه یې ویجاړ کړي یا زیانمن کړي دي. په لرې پرتو غرنیو سیمو کې ټول کلي له منځه تللي دي. تر ۱.۳ میلیونو زیات کسان په مستقیم یا غیرمستقیم ډول اغېزمن شوي او ګڼې کورنۍ اوس هم په خیمو، لنډمهالو سرپناهوو او یا تر خلاص آسمان لاندې ژوند کوي.
متحده عربي اماراتو افغان زلزله ځپلو ته نوره مرسته واستوله
متحده عربي اماراتو د افغانستان د ختیځو ولایتونو زلزلهځپلو ته نورې بشري مرستې ولېږلې. له دې مرسشتو سره افغان زلزله خپلو ته د متحده عربي اماراتو ټولې مرستې تر درې زره او ۶۸۱ ټنه واوښتې. د اماراتو په مرستو کې خوراکي توکي، موقتي استوګنځایونه او طبي وسایل شامل دي.
د اماراتو دولتي خبري آژانس (وام) د چهارشنبې په ورځ راپور ورکړ چې دغه مرستې د افغانستان د ختیځو ولایتونو زرګونو اغېزمنو کورنیو ته رسول شوي دي.
دا د اماراتو د بشري مرستو درېیم پېټی دی چې له زلزلې وروسته د افغانستان ختیځ ته استول کېږي. دغه هېواد تر دې وړاندې د ژغورنې یو ټیم هم زلزلهځپلو سیمو ته استولی و.
متحده عربي امارات د نړۍ له هغو ګوته په شمېر هېوادونو څخه دی چې د افغانستان په ختیځ کې له وروستي زلزلې وروسته یې د نظامي او ملکي الوتکو له لارې د مرستو لېږد پیل کړی دی.
امریکا وايي، پر قطر برید پر واشنګټن برید ګڼي
سپینې ماڼۍ اعلان کړی چې د امریکا متحد ایالتونه به پر قطر هر ډول وسلهوال برید د واشنګټن پر وړاندې ګواښ وبولي او د خلیج دې هېواد ته به امنیتي تضمینونه ورکړي.
په یوه اجرایي فرمان کې چې د امریکا ولسمشر، ډونالد ټرمپ، د تلې/ میزان په ۷ مه نېټه لاسلیک کړی، راغلي: «د قطر پر وړاندې دوامدارو ګواښونو ته په پام، د امریکا د متحدو ایالتونو تګلاره د هر ډول بهرني برید په وړاندې د دې هېواد د امنیت او مځکنۍ بشپړتیا تضمینول دي.
په فرمان کې ویل شوي: «امریکا به د قطر پر قلمرو، حاکمیت یا حیاتي بنسټونو هر ډول وسلهوال برید د امریکا د سولې او امنیت پر وړاندې ګواښ وګڼي.»
فرمان زیاتوي: که پر دوحه برید وشي، امریکا به « د دیپلوماتیکو، اقتصادي او که اړتیا وي پوځي اقداماتو په شمول د امریکا او قطر د ګټو د دفاع او د سولې او ثبات د بېرته راوستلو لپاره هر راز قانوني او مناسب اقدامات وکړي.»
دغه اجرایي فرمان وروسته له هغه لاسلیک شو چې د وږي/ سنبلې په ۱۸ مه د اسراییل جنګي الوتکو د قطر په پلازمېنه کې پر یوې ودانۍ برید وکړ او د حماس د توندلارې ډلې د مشرانو استوګنځي او د هغوی د کورنیو غړي یې په نښه کړل.
په ختیځو ولایتونو کې د زلزلې ټکانونه بیا احساس شول
یوې زلزلې چې شدت یې د ریښتر په حساب ۴ اعشاریه صفر و، پرون مازدیګر د افغانستان د ختیځ زلرله ځپلې سیمې یو وار بیا ولړزولې.
د زلزله پېژندنې د ویبپاڼې، واکانو ډیسکوري د راپور له مخې، د دې زلزلې، چې په ځايي وخت د مازدیګر په ۴ بجې او ۱۲ دقیقې وشوه. مرکز د جلال اباد ښار د شمال په ۶۳ کیلومترۍ کې په نورستان ولایت کې د مځکې تر سطحې ۱۲ کیلومتره لاندې و.
د تېرې میاشتې تر شپږ ریښتره زیاتې زلزلې په کونړ کې تر ۲ زره ډېر کسان مړه او سلګونه کورونه ویجاړ کړل. له هغه مهاله پهدې سیمه کې پر له پسې زلزلې کېږي.
په افغانستان کې انټرنیټي خدمات بیرته فعال شول
د طالبانو حکومت له درې ورځني بندیز وروسته نن انترنیټي او مخابراتي خدمات بیرته فعال کړل.
د طالبانو حکومت د دوشنبې په ورځ نوري فایبر یا تېز انترنیټ او ورپسې محخابراتي شبکې پرچاو کړې.
ځینو طالب چارواکو د دې کار علت د غیراخلاقي چارو مخنیوی ښودلی و خو نن چې یې انترنیټ بیرته فعال کړ، په دې اړه یې لا څه نه دي ویلي چې ولې یې انترنیټي خدمات درولي و.
د طالبانو له لوري د انترنیټي خدماتو درېدا له پراخو انتقادونو سره مخامخ شوه.
په ایران کې سږ کال له ۱۰۰۰ اعدام شویو څخه ۵۸ افغانان دي
د ملګرو ملتونو کارپوهانو، د سې شنبې په ورځ وویل چې د ۲۰۲۵ کال په تېرو نهو میاشتو کې په ایران کې تر ۱۰۰۰ ډېر کسان اعدام شوي دي چې لږ تر لږه ۵۸ افغانان هم په کې شامل دي.
هغوی دا لړۍ د «بېسارې اعدامونو» په توګه وغندله او ویې ویل چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده.
کارپوهانو، چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګروملتو ځانګړی راپورورکوونکی ریچارډ بینټ هم پکې شامل و، په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي: «په ایران کې د اعدامونو پراخوالی حیرانوونکی دی او د ژوند د حق جدي سرغړونه ښيي. یوازې په تېرو اوونیو کې په اوسط ډول هره ورځ نهه کسان په دار ځړول شوي، چې دا ډول اعدامونه د انساني حقونو د منل شویو معیارونو خلاف ترسره کېږي.»
دوی ویلي چې د جنورۍ له لومړۍ نېټې تر اوسه په ثبت شويو اعدامونو کې ۵۷ افغان نارینه او یوه افغان ښځه شامل دي.
د هغو اکثره د مخدرو موادو اړوند جرمونو او وژنو په تورونو او ورپسې د امنیتي تورونو او جنسي تیریو په قضیو کې د لاس لرلو له کبله اعدام شوي دي. یوازې د نشهيي موادو د جرمونو له امله لږ تر لږه ۴۹۹ کسان اعدام شوي دي، چې دا شمېر د ۲۰۱۸ او ۲۰۲۰ ترمنځ د کلنیو ۲۴ تر ۳۰ قضیو پرتله خورا لوړ دی.
په اعلامیه کې ټینګار شوی: «د نشهيي موادو اړوند جرمونو لپاره په پراخه کچه د مرګ سزا خورا د اندېښنې وړ ده.»
کارپوهانو زیاته کړه چې د نړیوالو قوانینو له مخې د مرګ سزا باید یوازې «تر ټولو جدي جرمونو» لپاره وکارول شي، چې مانا یې د قصدي فتل قضیې دي. «د نشهيي موادو جرمونه دې کچې ته نه رسېږي.»
کارپوهانو همداراز وویل چې د ایران اعدامونه زیاتره پر حاشیهيي ټولنو اغېز کوي، په ځانګړي ډول د قومي لږکیو پر کورنیو، چې د خپلو عزیزانو له اعدام وروسته خپلې محدودې شتمنۍ لکه کورونه او کرنیزې ځمکې له لاسه ورکوي.
د کانګریس غړي ټیم بروچیت د انټرنیټ بندېدا د افغانانو پر حقونو تېری وباله
د امریکا د کانګریس غړي ټیم بروچیت د طالبانو له لوري په افغانستان کې د انترنیټ بندېدا د افغانانو پر اساسي حقونو بې رحمانه تېری بللی دی.
بروچیت، په ملګروملتو کې د امریکا دایمي استازي مایکل جي والڅ ته په یوه لیک کې ویلي چې طالبانو د انترنیټ په بندولو مخالف غږونه غلي کوي، افغانستان انزوا ته بیايي، او له زده کړو څخه افغان ښځې او نجونې محروموي.
ده همداراز ویلي چې دا اقدام نه یوازې افغانستان لا ویجاړوي، بلکې د سیمې بې ثباتۍ ته لمن وهي، او د امریکا ملي امنیتي ګټې له خطر سره مخامخوي.
د طالبانو له لوري د انترنیټ پرچاوي، د ملګروملتو په شمول د ګڼو ټولنو او عامو افغانانو له انتقاد سره مخامخ شوې ده.