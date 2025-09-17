خبرونه
د اسراییل پوځ له غزې ښارڅخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي.
پوځ وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر ۱۹مې، د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي.
دغه اقدام په غزې ښار کې د اسراییلو د پوځ د عملیاتو په دویمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل یې راټول کړي و، هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزې ښارڅخه ووځي.
د اسراییلي رسنیو د راپورونو له مخې، د اسراییلو پوځ اټکل کوي چې د غزې ښارد شاوخوا یوملیون نفوس ۳۷۰،۰۰۰ تنو یې د سې شنبې تر ورځې پورې خپل کورونه پریښي او د جنوبي المواسي سیمې پر لور کډه شوي دي.
اسراییلو د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووځي.
اسراییل ادعا کوي چې په غزې ښارکې د حماس نژدې درې زره وسله وال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکوڅخه د ډال په توګه کاراخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی.
د اسراییل د غه خبرداري غبرګونونه هم راپارولي دي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ویلي چې دغه عملیات به په سیمه کې وضعیت له دې هم خراب کړي.
د ملګروملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیریش پرون سې شنبې د غزې وضعیت وحشتناک وباله او ویې ویل چې لیواله دی چې راتلونکې اونۍ د اسراییل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي.
WHO: په افغانستان کې هرماشوم د با کیفیته روغتیایي پاملرني مستحق دی
د روغتیا نړیوال سازمان، WHO وایي، په افغانستان کې هرماشوم د ژوند له پیل څخه د خوندي او باکیفیته روغتیایي پاملرنې مستحق دی. د افغانستان لپاره دې سازمان استازي ډاکټرایډوین سینیزا سلوادورپه ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې موږ ټول، کورنۍ، پالونکي، روغتیایي کارکونکي، او ټولنې په ګډه کولای شوچې ماشومان خوندي کړو، د زیان مخه یې ونیسو او د ټولو لپاره یوه سالمه راتلونکې جوړه کړو. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي دغه څرګندونې د ناروغانو د مصونیت په اړه د نړیوالې ورځې په مناسبت داسې مهال کړي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان له ډیرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي.
ایراني پلاوی: د طالبانو له چارواکو سره مو د سوداګرۍ د کچې د لوړیدو پرلارو چارو خبرې کړې دي
د ایران د صنعت، کانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې یې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن چهارشنبې د سپټمبرپه اولسمه د دې خبرترڅنګ د هغه ځینې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي یې دي، په دې لیدنو کتنو کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکاتو او د سرحدي لارو په وړاندې د ځینې خنډونو په اړه هم خبرې کړي دي. ښاغلي اتابک کابل ته په سفرکې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ له وزیرنورالدین عزیزي او د طالبانو د ریس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادرسره کتلي دي. د اتابک په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په اوس وخت کې څه باندې درې ملیارډ ډالرو ته رسیږي. ایران تراوسه د طالبانو حکومت په رسمیت ندی پیژندلی خو په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې یې ورسره ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ نژدې اړیکې ټینګې کړې دي.
د عمان پاچا سلطان هیثم بن طارق په هغه هیواد کې د ۳۳ افغان بندیانو د خوشې کیدو حکم صادرکړی دی
د عمان پاچا سلطان هیثم بن طارق په هغه هیواد کې د ۳۳ افغان بندیانو د خوشې کیدو حکم صادرکړی دی.
په عمان کې د افغانستان سفارت چې چارې یې د طالبانو استازي سمبالوي، نن چهارشنبې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه بندیان د میلاد النبې په مناسبت بخښل شوي دي. ویل شوي، دغه ۳۳ تنه به چې د مختلفوجرمونو په تور له یوې مودې راهیسې په عمان کې بندیان و، په نژدې راتلونکې کې افغانستان ته ستانه شي.
د ایران حکومت یو تن د "اسرائیل لپاره د جاسوسۍ" په تور اعدام کړ
د ایران حکومت یو تن د "اسرائیل لپاره د جاسوسۍ" په تور اعدام کړ.
د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازي، له یوه بل کس، اسماعیل فکري سره یوځای، چې په جون کې اعدام شو، د ۲۰۲۲ کال له پیل راهیسې د موساد (د اسرائیل استخباراتي ادارې) لپاره جاسوسي کوله.
سږ کال د اسراییلو لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه د پام وړ زیات شوي دي.
یوازې په تیرو څو میاشتو کې، ایران لږترلږه نهه کسان د اسراییلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي.
شهبازي یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې یې د یخولو سیسټمونه نصبول.
هغه له امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و.
د شهبازي وکیل له سترې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پرپریکړې بیاکتنه وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه.
د یوناما مشره نن د افغانستان درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته ورکوي
ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي.
دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار لس بجې پیلیږي چې په کابل کې به د ماښام شپږ نیمې بجې وي.
د امنیت شورا ننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اغلې اوتونبایوا ماموریت د روانې سپتمبرمیاشتې تر اخره پای ته رسیږي.
ډونالډ ټرمپ په دوه ورځني سفر لندن ته رسیدلی
تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پرمهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي.
ټاکل شوې ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کمیلا د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ به سبا د بریتانیا له صدراعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي.
دا بریتانیا ته د ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی.
د ملګرو ملتونو بودیجه کمیږي
د ملګرو ملتونو سرمنشي منشي انتونیو ګوتیریش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د پنځلس په سلو کې د کمیدو وړاندیز کړی دی، چې تر مخکنۍ بودیجې پنځه سوه میلیونه ډالر کمه ده.
فرانس پریس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سې شنبې په ورځ په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لورې غړیو هیوادونو او د ملګرو ملتو مامورینو ته استول شوې دي.
د ملګرو ملتونو یوه لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوې بودیجه درې اعشاریه دوه سوه اته دیرش میلیارډه ډالر ده چې له امله به یې د ملګرو ملتو نژدې دوه زره اووه سوه دندې له منځه ولاړې شي. د ملګرو ملتو دې چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یوشمیر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغیزمنې شي.
مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي و چې د دوه زره شپږ ویشتم کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پریس اژانس د یوه راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې یې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده.
د سوله ساتو له بودیجې پرته واشنګتن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو دوه ویشت په سلو کې بودیجه تامینوله.
بنګله دیش د کرکټ په اسیایي جام کې افغانستان ته ماتې ورکړه
د اسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیرماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګله دیش د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه.
په ټاکلیو شل اورونو کې بنګله دیش یوسل او څلورپنځوس منډې جوړې کړې چې په ځواب کې یې د افغانستان ټول لوبغاړي د یوسل او شپږ څلویښت منډو له جوړیدو سره وسوځیدل.
افغانستان په اسیايي جام کې په ( ب) ګروپ کې د بنګله دیش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی.
ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي، دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر شي که نیمه پایلوبې ته وځي.
طالبانو د مخدر موادو په تړاو د امریکا د ولسمشر څرګندونې رد کړې
طالبانو په افغانستان کې د مخدر موادو پرضد د مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپنې ماڼۍ خپرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلې دي چې د طالبانو ځیني غړي د مخدر مواد له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي.
د طالبانو مرستیال ویاند حمد الله فطرت په خپل غږ په یوه پيِغام کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پرضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی.
ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نولس فیصده او د تریاکو تولید دیرش په سلو کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی.