خبرونه
ټرمپ وايي، لا وختي دی چې اوکراین ته ټاماهاک توغندي ولېږي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي، لا وختي دی چې اوکراین ته «ټاماهاک» توغندي ولېږي، او هیله لري چې تر هغې وړاندې وکولای شي له روسیې سره د سولې موافقه ترلاسه کړي.
ټرمپ د جمعې په ورځ، د تلې ۲۵مه (اکتوبر ۱۷مه)، په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي سره د لیدنې پر مهال خبریالانو ته وویل:
«هیله لرم چې موږ ورته اړتیا پیدا نه کړو. هیله لرم چې پرته له دې چې حتی د ټاماهاک توغندیو په اړه فکر وکړو، وکولای شو دا جګړه پای ته ورسوو.»
ټرمپ همداراز د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه د اندېښنو یادونه وکړه او ویې ویل چې د اوکراین د دوامداره ملاتړونو لړۍ کېدای شي د امریکا دفاعي ظرفیتونه تر فشار لاندې راولي.
کله چې له هغه وپوښتل شول که امریکا په خپله یوې جګړې ته ورګډه شي او د ټاماهاک توغندیو ته اړتیا پیدا کړي، څه به وکړي؟ ټرمپ ځواب ورکړ:
«دا په خپله یوه ستونزه ده. موږ په خپله ټاماهاک توغندیو او ډېرو هغو شیانو ته اړتیا لرو چې په تېرو څلورو کلونو کې مو اوکراین ته ورکړي دي. موږ ډېر څه ورکړي دي.»
ټرمپ، چې یوه ورځ وړاندې یې اعلان کړی و د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په هدف به په راتلونکو دوو اوونیو کې په هنګري کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري، دا ځل وویل چې دا لیدنه به ښايي مخامخ، او د اوکراین له مستقیم ګډون پرته ترسره شي.
هغه د زیلنسکي او پوتین د اړیکو په اړه زیاته کړه:
«دا دواړه ولسمشران یو له بله کرکه لري، او زه غلط نه یم که ووایم وضعیت ډېر، ډېر سخت او پېچلی دی.»
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
د افغانستان د خبریالانو مرکز د شمشماد تلویزیون د خپرونو بندېدا د رسنیو په چارو کې لاسوهنه وبلله
د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې د طالبانو لهخوا د شمشاد خصوصي راډیو - تلویزیون د خپرونو درول د یوې خپلواکې رسنۍ په چارو کې «روښانه او مستقیمه لاسوهنه» ده.
دغه مرکز د یوې سرچینې له قوله چې له کابل څخه یې خبرې کړې، ویلي چې د طالبانو د استخباراتو ادارې په امر د جمعې په ورځ، د تلې ۲۵مه (اکتوبر ۱۷مه) د شمشاد د خپرونو مخه ونیول شوه.
د سرچینې په وینا، طالبانو شمشاد تلویزیون تورن کړی چې د طالبانو او د پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستۍجګړې او د پاکستان له خوا پر افغانستان د هوايي بریدونو په اړه یې “دقیق او یې پرې” راپورونه نه دي خپاره کړي، او د پاکستان پر وړاندې “ یې د طالبانو د حکومت د دریځ او اقداماتو په کافي اندازه” دفاع نه ده کړې.
تر اوسه د طالبانو حکومت د شمشاد د خپرونو د بندېدو په اړه رسماً څه نه دي ویلي، او د شمشاد تلویزیون چارواکو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې.
د پاکستان فدرالي کابینې د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکولو پرېکړه وکړه
د پاکستان فدرالي حکومت د جمعې په ورځ پرېکړه وکړه چې د افغان اتباعو د ستنولو بهیر به چټک کړي.
دغه پرېکړه د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړې کچې په یوه ناسته کې وشوه، چې هدف یې د افغان کډوالو د بېرته ستنولو بهیر ارزونه وه.
په ناسته کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف ټینګار یې وکړ چې د افغان اتباعو دوامداره په سرحدي بریدونو د افغان کډوالو ښکېلتیا د جدي اندېښنې وړ ده.
شهباز شریف ټولو صوبایي حکومتونو او اړوندو فدرالي ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ټولو غیرفانوني او بې اسناده افغان اتباعو د منظم او ژر بېرته ستنولو لپاره نژدې همغږي وساتي، او روښانه یې کړه چې د پاتې کېدو لپاره به نور هېڅ تمدید نه ورکول کېږي.
هغه د پاکستان د خلکو له لورې د تېرو څو لسیزو پر مهال د میلیونونو افغان کډوالو د مېلمهپالنې ستاینه وکړه او یادونه یې وکړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د زرګونو انسانانو د ژوند او اقتصادي سرچینو په بڼه درانه تاوانونه زغمي.
شلو اروپايي هیوادونو له اروپايي کمیسیونه د غیرقانوني افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه وکړه
د اروپايي اتحادیې شلو غړیو هیوادونو په ګډه له اروپايي کمېسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بېرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري.
دا نوښت د شنبې په ورځ د بلجيم د پناه او مهاجرت وزیرې انیلین فان بوسوویت (Anneleen Van Bossuyt) لهخوا اعلان شو.
هغې وويل:
«د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هېوادونه له یوه ستونزمن خنډ سره مخامخ دي: موږ نه شو کولای هغه افغانان چې غیرقانوني یا مجرم دي، حتی له محکومیت وروسته، بېرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پېښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی.»
د بلجیم ترڅنګ، دا لیک بلغاریا، قبرس، جرمني، استونیا، فنلنډ، یونان، هنګري، آیرلنډ، ایټالیا، لیتوانیا، لوګزامبورګ، مالټا، هالنډ، ناروې، اتریش، پولنډ، سلواکیا، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړی دی.
یاد هېوادونه له د اروپايي کمېسیون د پناه او مهاجرت له کمېشنر مګنس برونر څخه غواړي چې له طالبانو سره د بېرته ستنولو د تړونونو موضوع ته لوړ سیاسي لومړیتوب ورکړي او د دې لپاره هم دیپلوماتیکې او عملي حللارې تعقیب کړي.
ټرمپ وایي لا اوکرایین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخت مخکې دي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي لا اوکراین ته د توماهاک توغندیو سپارل له وخته مخکې ده، او هیله یې وښوده چې تر دې کار مخکې له روسیې سره سوله ټینګه کړي.
ټرمپ د جمعې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودومیر زیلینسکي سره ناسته درلوده او د خبریالانو پوښتنې یې هم ځوابولې.
ټرمپ د امریکا د پوځي چمتووالي په اړه اندیښنې هم ومنلې او ویې ویل چې دوامداره ملاتړ کولی شي د امریکا خپله دفاع تر فشار لاندې راولي.
اوکراین په وروستیو اونیو کې له واشنګټن څخه د توماهاک توغندیو غوښتنه کړې، او استدلال یې کړی چې دا کار کولای شي روسیه اړ باسي خپل درې نیم کلن برید پای ته ورسوي.
ډونالډ ټرمپ، چې مخکې یې اعلان کړی وو له خپل روسي ساري ولادمیر پوتین سره به د هنګري په پلازمینه بوداپست کې وګوري وویل چې دا غونډه به احتمالاً مخامخ او د اوکراین له مستقیم حضور پرته ترسره شي.
طالب چارواکو د شمشاد ټلویزیون خپرونې بندې کړي
د شمشاد راډیو او ټلویزیون خپرونې تر نامعلومې نېټې ځنډول شوي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د استخباراتو چارواکو د جمعې ورځې ناوخته په کابل کې د دغه خصوصي ټلویزیون او راډیو دفتر ته ورغلي او خپرونې یې وربندې کړي دي.
لا معلومه نه ده چې طالبانو ولې د شمشاد د خپرونو مخه نیولې ده.
د شمشاد ټلویزیون د نشراتو مخکیني مشر نسیم پښتون په یوه بیان کې د طالبانو دا اقدام د ده په خبره له پاکستان سره د وروستیو نښتو د خبري پوښښ په بڼې تړلی دی.
پکتیکا کې د مرګژوبلو زیاتېدل؛ لس ملکیان وژل شوي او ۱۲ نور ټپیان دي
د پکتیکا د ولایتي روغتون یوه چارواکي ویلي چې د پاکستان په بریدونو کې لږ تر لږه ۱۰ ملکیان وژل شوي او ۱۲ تنه نور ټپیان دي.
دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت د نوم د نه خپرولو غوښتنه کړې فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دوه ماشومان هم په وژل شویو کې شامل دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې په وژل شویو کې دری کرکټ لوبغاړي هم شامل دي چې د ګڼو ورزشکارانو او فعالانو غبرګونونه یې پارولي دي.
له پاکستان سره د افغانستان د کرکټ لوبې لغوه شوې؛ د پکتیکا دری کرکټران وژل شوي
د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره را روانې شل اووریزې لوبې لغوه کړي.
بورډ په خپله پاڼه لیکلي چې په پکتیکا کې د پاکستان د بریدونو په غبرګون یې دا پرېکړه کړې ده.
د پکتیکا په ارګون کې د جمعې ماښام په بریدونو کې د دریو ولایتي کرکټرانو په شمول اته کسان وژل شوي او ۷ تنه نور ټپیان دي.
د کرکټ بورډ بیان زیاتوي وژل شوي لوبغاړي هارون، صبغت الله او کبیرآغا نومېدل چې د پکتیکا په مرکز ښرنه کې تر لوبې وروسته بېرته ارګون ته ستانه شوي وو خو هلته د دمې پر مهال پرې د پاکستاني پوځ له خوا هوايي برید شوی وو.
د افغانستان د کرکټ ګڼو ملي لوبغاړو هم د پکتیکا د دریو ولایتي لوبغاړو په وژنه خواشیني ښوولې او د پاکستان د پوځ بمباري یې غندلې ده.
تمه وه چې پاکستان د نومبر له ۱۷ تر ۲۹ مې د افغانستان، پاکستان او سریلانکا د درې اړخیز ټورنمنټ کوربه توب وکړي خو اوس داسې ښکاري چې دا لوبې ممکنې نه دي.
د پاکستان د بهرنیوچارو وزارت وايي چې هېواد یې له افغانستان سره په رغنده خبرو کې ښکېل دی
داسې مهال چې په قطر کې د طالبانو د حکومت او پاکستان پلاوي نن د خبرو لپاره سره ویني، د پاکستان د بهرنیوچارو وزارت وايي چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې رغنده خبرې کوي.
د دې وزارت ویاند شفقت علي خان نن (د تلې ۲۵مه) خبریالانو ته وویل چې دواړه هېوادونه د یوه سوله ایز حل په هدف په رغنده خبرو کې ښکېل دي او یوځل بیا یې تینګار وکړ چې د پاکستان تمه دا ده چې د طالبانو حکومت د تروریستي ډلو پرضد کوټلي اقدامات وکړي او دا خبره یقیني کړي چې تروریستان د افغانستان له خاورې څخه د حملو لپاره کار نه اخلي.
ټاکل شوې چې د طالبانو او پاکستان پلاوي به د دوحې په خبرو کې د اوربند د تمدید او د وروستیو نښتو اړوند مسایل وڅېړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د طالب پلاوي مشري کوي. پاکستان هم تایید کړې ده چې د قطر په منځګړتوب دې خبرو کې برخه اخلي.
د شمالي وزیرستان په میرلي کې پر پاکستاني پوځ د پاکستاني طالبانو تازه بریدونه
د شمالي وزيرستان د میرلي په خدي سيمه کې وسلوالو بریدګرو د پوځ پر يو مرکز بريد کړی دی.
د ازادي راډيو د مشال څانګې د خبر له مخې وسله والو بریدګرو نن شاوخوا نهه بجې پر پوځي کيمپ بريد وکړ. جګړه لا هم روانه او د چاودنو غږونه اورېدل کېږي.
د پاکستاني طالبانو حافظ ګل بهادر وسلوالې ډلې، جیش الفرسان محمدي، په استول شوي بیان کې ویلي چې دوی لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او ورپسې يې بريدګر کيمپ ته دننه شول او له پوځيانو سره يې نښته روانه ده.
د اوسنۍ نښتو او بریدونو د مرګژوبلې راپورونه لا نه دي خپاره شوي.
د پاکستاني طالبانو او پاکستاني پوځیانو تر منځ داسې وخت دا نښتې شوي چې د طالبانو حکومت او پاکستان تر منځ ۴۸ ساعته اوربند وو.
هغه اوربند چې د طالب ځواکونو او پاکستاني پوځیانو تر منځ له سختو نښتو وروسته نافذ شوی وو.
تمه ده د اوربند د تمدید او اړوندو مسلو په باب د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبان او پاکستاني چارواکي خبرې وکړي.
د راپورونو له مخې د طالبانو د پلاوي مشري به د طالبانو د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد کوي.