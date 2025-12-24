ایران خپل دوه اتباع په مازندران ولایت کې اعدام کړي

ایران پرون سه شنبې پر خپلو دوه اتباعو د دې هېواد په شمال کې د اعدام حکم تطبیق کړی دی.
د ایران په قضاییه قوې پورې تړي میزان خبري اژانس لیکي، دا کسان په ۲۰۲۲کال کې په مازندران ولایت کې په جنسي تیري محکوم شوي وو.
د اعدام شویو کسانو د هویت په اړه څه ویل شوي نه دي.
ایران میاشت وړاندې په سمنان ولایت کې دوه تنه چې په جنسي تیري محکوم شوي وو، په علني توګه اعدام کړل.
د بشري حقونو د ساتنې او د بښنې نړیوال سازمان د راپورونو له مخې ایران په نړۍ کې له چین وروسته دویم هېواد دی چې تر ټولو ډیر اعدامونه په کې ترسره کیږي.