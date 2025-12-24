د پاکستان PIA ملي هوايي شرکت خصوصي سکتور ته وسپارل شو

پاکستان د سهشنبې په ورځ خپل ملي هوايي شرکت (پاکستان انټرنشنل اېرلاینز یا (PIA) خصوصي سکتور ته وسپاره.
دغه شرکت په ۱۳۵میلیارده پاکستاني کلدارو چې (۴۸۲میلیونه ډالر) کیږي خرڅ شوی دی.
د پاکستان دغه ملي هوايي شرکت وروسته له هغه د خصوصي سکتور له خوا واخیستل شوي چې دوه پاکستاني شرکتونه د ازاد لیلام په پروسه کې د ګډون لپاره واجد شرایط وپېژندل شول.
دا داوطلبي په ژوندۍ بڼه خپره شوه او دواړو لورو د دې شرکت د ۷۵ سلنه ونډو د پېرلو لپاره له یو بل سره سیالي وکړه.
د پاکستان د مالیې وزیر محمد اورنګزیب ویلي، حکومت نور نه غواړي د دولتي شرکتونو د زیانونو لګښت ورکړي او دا اقدام د هغوو اقتصادي اصلاحاتو برخه ده چې د نړیوال وجهي صندوق (IMF) له پروګرام سره تړاو لري.
د پاکستان دغه ملي هوايي شرکت له کلونو راهیسې له مالي، اداري او عملیاتي ستونزو سره مخ و.
اوس مهال، دا شرکت ۱۸ فعالې الوتکې لري، ۷۸ نړیوالو مقصدونو ته الوتنې کوي او شاوخوا ۶ زره کارکوونکي په کې په کار بوخت دي.