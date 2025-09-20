د ناټو الوتکې نن تیارسئ حالت ته راغلې

د پولنډ او د ناټو نورې جټ الوتکې نن په داسې حال کې راپاڅیدلې چې روسیې پر اوکراین د ډرون الوتکو او توغندیو یو بل لوی برید پيل کړ.
روسیي ځواکونو تیره شپه وروسته تر دې دا بریدونه وکړل چې پرون درې روسیي میګ- یو دیرش الوتکې د استونیا هوایي حریم ته ننوتې او په وروستیو کې روسیي ډرون د پولنډ او رومانیا فضا ته داخلې شوې.
د پولنډ پوځي عملیاتي قوماندې په ایکسپاڼه کې لیکلي دي چې« د پولنډ او متحدانو الوتکې د پولنډ پرفضا ګرځي او پر مځکه د هوایي دفاع او رادار د کشف سیستمونه د تیارسی په حال کې دي».
د تیارسی دغه حالت چې نوي دقیقې یې دوام وکړ، پر اوکراین د روسیې د یرغل له پيله تر بل هر وخت د سخت خبرداري حالت څرګندوي.
د اوکراین هوایي ځواکونو خبر ورکړ چې د روسیې په وروستي برید کې د روسیې پنځه سوه نهه اویا ډرون، دوه دیرش کرزو توغندي او اته بالستیک توغندي شامل وو.
د اوکراین ولسمشر وویل چې د دې بریدونو په ترڅ کې درې کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ولادیمیر زیلینسکي زیاته کړه چې د دښمن هدف د اوکراین د زیربناو له منځه وړل و.
زیلینسکي د سپتمبر د ۹مې له ډرون بریدونو وروسته پر ناټو غږ وکړ چې ګډو هڅو ته اړتیا شته او باید په ګډه لاس په کار شو.
ناټو د سپټمبر په دولسمه ویلي و چې دوی یو نوی فعالیت پيل کړی چې له بریتانیا، ډنمارک، فرانسې او جرمني څخه به د اروپا ختیځ لورې ته اضافي پوځي تجهیزات واستوي.
خو ناټو د اوکراین پر فضا د یوې هوایي ګمبزې له جوړیدو سره مخالفت کړی دی.
بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي چې دوی تیره شپه یوسل او نهه څلویښت اوکرایني ډرون الوتکي په مختلفو سیمو کې غورځولي دي.
د روسیې او اوکراین له لورې د جګړې په ډګر کې دا ادعاوې په خپلواکه توګه نه شي تاییدلی.
اوکراین بیا د خپلو ډرون الوتکو د بریدونو په تړاو ویلي دي چې دوی قزاقستان ته نژدې د ساراتوف او سمارا په سیمو کې د تیلو تاسیسات په نښه کړې دي.