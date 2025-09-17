د غزې پر ښار د اسراییل عملیات او نړیوال غبرګونونه

په نړیواله کچه له دې عملیاتو سره مخالفتونه څرګند شوې دي.
د اروپايي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کاژا کالاس د سې شنبې په ورځ وویل چې په غزه کې د اسراییلو ځمکنی برید به د سیمې وضعیت نور هم خراب کړي.
اغلې کالاس په ایکسپاڼه کې لیکلي دي چې دا عملیات به په سیمه کې وار له مخه ناهیلی وضعیت پسې نور کړکیچن کړي. د نوموړې په وینا دا عملیات به د ډیرو تلفاتو سبب شي، ورانی به ورسره زیات شي او ډیر به بیځایه شي. کاژا کالاس بیا خبرداری ورکړ چې نن به اروپایي کمیسیون د اسراییل پر حکومت د فشار راوړلو لپاره داسې هڅې وکړي چې اسراییل خپله لاره بدله کړي.
د اروپايي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو تر دې څرګندونو مخکې پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویلي و چې کمیشنران به پر اسراییل بندیزونه ولګوي.
د نړیوالو غبرګونو په لړ کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په غزه ښار کې د اسراییلو نوی ځمکنی برید "وحشتناک" بللی او ویلي یې دي چې د اسراییل حکومت باید نړیوال قانون ته غاړه کیږدي.
د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت په ایکسپاڼه کې د سې شنبې په ورځ ولیکل چې دا عملیات به په سیمه کې بشري بحران نور هم پسې پراخ کړي او د برمته شویو کسانو خوشي کول به له خطر سره مخامخ کړي.
بل لور ته د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د سې شنبې په ورځ وویل چې په غزه کې چې څه پیښیږي وحشتناک دي.
ګوتریش دا هم وویل چې هغه راتلونکې اونۍ په ملګرو ملتونو کې د اسراییل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره لیدو ته لیواله دی چې پر دې موضوعاتو ورسره وغږیږي.
اسراییل د غزې ښار خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې ووځي، له دې سیمې پرون ډیر فلسطنیان ووتل او د ځینو راپورونو له مخې لاهم دا لړۍ روانه ده.
اسراییل وایي چې د غزې ښار تر مځکې لاندې سیمو کې د حماس ډلې شاوخوا درې زره وسله وال پټ شوې دي او دا ترهګره ډله له خلکو د سپر په توګه استفاده کوي.