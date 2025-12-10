د لاسرسۍ وړ لېنکونه

چهارشنبه ۱۹ لیندۍ ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۳۰
د اوکراین ولسمشر په یوه شرط د انتخاباتو له ترسره کیدو سره موافقه وکړه

د اوکراین ولسمشر ولودومیر زیلینسکي وایي، دی په خپل جګړه ځپلي هیواد کې د انتخاباتو ترسره کیدو ته چمتو دی، خو شرط یې دا دی چې د امریکا متحد ایالتونه او نور متحدان د دې ټاکنو امنیت تامین کړي.

په اوکراین کې وروستي انتخابات په دوه زره نولسم کې ترسره شوي وو او د دغه هیواد په اساسي قانون کې راغلې دي چې د جګړې پرمهال دې ټاکنې وځنډول شي.

سپینه ماڼۍ اوکراین هڅوي چې انتخابات وکړي. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پولیټیکو خپرونې ته په یوه مرکه که چې د ډسمبر په نهمه خپره شوه وویل چې اوس د انتخاباتو وخت رارسیدلی که څه هم د اوکراین اساسي قانون د جګړې په وخت ټاکنو ته اجازه نه ورکوي.

زیلینسکي د خپل پخواني دریځ برعکس، خبریالانو ته د ډسمبر په نهمه وویل چې اوس د انتخاباتو وخت دی که څه هم د اکراین اساسي قانون د جګړې پرمهال له رایي ورکولو سره مخالفت کوي.

د اوکراین د ولسمشر په باور که چیرته امنیت تامین شي کیدای شي چې د دوو او درې میاشتو په ترڅ کې انتخابات وشي. زیلینسکي زیاته کړه چې ده اوس د دې انتخاباتو غوښتنه کړې ده او په ښکاره یې متحد ایالتونو ته ویلي دي چې له اروپایي متحدانو سره په ګډه د انتخاباتو امنیت تضمین کړي.

زیلینسکي دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي چې پر اوکراین د روسیې د یرغل د پای ته رسیدو لپاره جدي مذاکرات روان دي. اوکرایني چارواکي د سولې د هغې طرحې د بیا کتنې غوښتنه کوي چې ویل کیږي تر ډيره د روسیې په ګټه ده.

په اوکراین کې د انتخاباتو له ترسره کیدو سره چارواکو د دې لپاره مخالفت کړی دی چې د دوی په وینا هره ورځ روسیه پر دغه هیواد هوایي بریدونه کوي او په زرګونو اوکرایني پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې په جنګ دي، همداراز په میلیونونو اوکراینیان د خپلو کورونو پریښودو ته مجبوره شوې دي.

د نظر پوښتنو له مخې اکثر اوکراینیان له دې سره مخالفت کوي چې د جګړې پر مهال دې انتخابات وشي. په دغه هیواد کې وروستي انتخابات په دوه زره نولسم کال کې ترسره شوي وو، خو یوشمیر اوکراینیان د دې پلوي کوي چې حکومت بدل شي او نوي چارواکي له نویو نظریاتو سره راشي.

په وروستیو اونیو کې د زیلینسکي ډیر ملاتړ کم شوی دی او علت یې د اداري فساد پېښې دي چې له امله یې د زیلینسکي یوه اغیزمن سلاکار اندري یرماک هم استعفی کړې ده.

د جګړې او مذاکراتو په ډګرونو کې روسیي چارواکي داسې باور لري چې دوی لاس بره دي او د متحد ایالتونو د سولې پلان چې شل مادې لري تر ډیره د مسکو د هغه سخت دریځ ملاتړ کوي چې په دوه زره دوه ویشتم کال کې د اوکراین تر جګړې مخکې، څرګند شوی و.

زیلینسکي د ډسمبر په نهمه ایټالیا ته ولاړ دا له اروپایي هیوادونو څخه د ده تازه لیدنه ده او هدف یې دا دی چې د واشنګتن د سولې د پلان په اړه د اروپایي متحدانو ملاتړ ترلاسه کړي.

په خواله رسنیو کې زیلینسکي په یوه بیان کې وویل چې اوکراین او اروپایي متحدان به یې ډير ژر واشنګتن ته د سولې د پلان په اړه خپل دریځ روښانه کړي.

