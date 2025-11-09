ولسمشر اردوغان د افغانستان او پاکستان ترمینځ د اوربند په رعایت ټینګار کوي

د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند د رعایت پر اهمیت ټینګار وکړ.
رجب طیب اردوغان دا څرګندونې د شنبې په ورځ د آذربایجان په پلازمېنه باکو کې د پاکستان له صدراعظم شهباز شریف سره د لیدنې پر مهال وکړې.
د ترکیې د دولتي انادولو خبري اژانس رپوټ وايی ، اردوغان وویل چې ترکیه "په پاکستان کې ترهګریز بریدونه او د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی له نږدې څاري."
دا په داسې حال کې ده چې ترکیې په استانبول کې د پاکستان او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دوهم او دریم پړاو کوربه توب وکړ.
د ترکیې ولسمشر هیله څرګنده کړه چې دا خبرې اترې، چې د ترکیې په منځګړیتوب ترسره کیږي، د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تلپاتې ثبات لامل شي، او وویل چې انقره به په دې پروسه کې برخه اخیستلو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو د جمعې په ورځ پرته له کومې ځانګړې نتیجې پای ته ورسید.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وویل چې د دوی پلاوي په دې هیله په خبرو اترو کې برخه اخیستې وه چې پاکستاني پلاوی به د عملي غوښتنو په وړاندې کولو سره خبرې اترې وکړي، خو د هغه په وینا، د خبرو اترو په جریان کې، پاکستاني لوري د خپل کورني امنیت د ډاډمن کولو ټول مسؤلیتونه افغانستان ته راجع کړل.
له بلې خوا، د پاکستان د دفاع وزیر خواجه اصف، د پاکستان د جیو نیوز ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې وویل چې د اوس لپاره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند په خپل ځای پاتې وي، تر هغه چې د هغه په وینا، له افغانستان څخه برید نه وي شوی.
هغه ادعا وکړه چې د استانبول د خبرو اترو په جریان کې، د طالبانو پلاوی له دوی سره یوې هوکړې ته رسیدلي وو، خو چمتو نه وو چې لیکلی تړون لاسلیک کړي.