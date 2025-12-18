خبرونه
جرمني غواړي د کال تر پایه ۵۳۵ افغانان خپل هیواد ته ولیږدوي
د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي، هغه افغانان چې موافقه ورسره شوې ده چې جرمني ته راشي هغوی به په راتلونکو دوو اونیو کې ولیږدول شي.
الکساندر دوبرینت نن د ( ار-این-ډي) په نوم د رسنیو یوه ګروپ ته په برلین کې ته وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا پنځه سوه پنځه دیرشو ته رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي.
ښاغلي دوبرینت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالیدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نه شي، نو که داسې شول د هغوی غم به نوی کال وخوري.
د سې شنبې په ورځ هم په چارتر الوتنو کې یوسل او شپیته افغانان جرمني ته انتقال شول.
په پاکستان کې شاوخوا شپږ نیم سوه نور داسې افغانان دي چې جرمني پخوا ویلي و چې دا کسان به هم جرمني ته بیایي، خو په وروستیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نه شي لیږدولی.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
د امریکا سنا ستره دفاعي بودیجه تصویب کړه
د امریکا سنا د دوه زره شپږ ویشتم مالي کال لپاره د (۹۰۱) میلیارډه ډالرو دفاعي بودیجه په غوڅ اکثریت تصویب کړه.
د چهارشنبې په ورځ د سنا اووه اویا غړیو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شل غړیو مخالفت ورسره وکړ.
دا لایحه تیره اونۍ د امریکا د استازیو جرګې له لورې تصویب شوې وه.
په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د معاشونو د څلور فیصده زیاتوالي او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرودلو غوښتنه شوې ده.
د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې ده چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې لاسلیک کړي.
د کییف پلاوی د سولې د هڅو په لړ کې امریکا ته ځي
د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحد ایالتونو په لور روان شوی دی.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي نن وویل چې دا هیات به سبا او بل سبا د امریکا د متحد ایالتونو له مذاکره کوونکي ټیم سره خبرې وکړي.
زیلینسکي د رسنیو د وټس اپ په یوه چټ کې خبریالانو ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نه شته. د اوکراین ولسمشر بیا خپله پخوانۍ غوښتنه له خپلو متحدانو څخه وکړه او څرګنده یې کړه، که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړئ.
د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اوکراین کې د سولې لپاره یوه طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې یې کییف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي.
د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی.
اروپایي ټولنه: وضعیت ته په کتو، له لویدیځ بالکان سره د نژدې اړیکو اړتیا ډېره ده
د اروپایي ټولنې مشرانو او د لویدیځ بالکان هېوادونو پرون ماښام ( د لیندۍ ۲۶مه) په بروکسل کې د نژدې اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه.
د جرمني خبري اژانس ( ډي.پي.اې) د اروپایي ټولنې د ۲۷ غړو هېوادونو د یوې ګډې اعلامیې پر اساس ویلي، پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتیدونکي جیوپولیتیک ازمونونو د نژدې اړیکو اړتیا ډېره کړې ده.
خبرپاڼه کې ټینګار شوی چې د لویدیځ بالکان راتلونکې په اروپایي ټولنه کې نغښتی دی.
د البانیا، بوسنیا هرزګوینا، مونته نګرو، شمالي مقدونیا او کوسووا مشرانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی وو.
اوکراین د روسیې په جنوب کې پر یوې بیړۍ برید کړی، د عملې یوشمېر غړي یې وژل شوي
سیمه ییز چارواکي وایي چې اوکرایني ځواکونو د روسیې د جنوب په روستوف-نا-دونو بندر کې یوه بیړۍ ویشتلې او یوشمېر کسان یې په کې وژلي دي.
رویټرز اژانس د سیمې د یوه قومندان یوري سلیوسار د ټېلګرام چېنل په حواله نن پنجشنبه ویلي چې برید کې بیړۍ ته زیان رسیدلی او د عملې یوشمېر غړي یې وژل شوي دي.
نوموړي ویلي چې د اوکراین په بریدونو کې یوې تر کار لاندې هستوګنیزې ودانۍ ته هم زیان اوښتی او یوه څنګ لوري ښارګوټي کې په دوه کورونو کې اور لګیدلی دی.
اوکرایني چارواکو تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
د اوکراین او روسیې د جګړې پای ته رسیدو ته هڅې ګړندۍ شوي، خو تراوسه په کې د پام وړ کوم عملي پرمختګ نه ښکاري.
د امریکا کانګرس پر سوریې لګول شوي بندیزونه په دایمي بڼه لغو کړل
د امریکا کانګرس د چهارشنبې په ورځ پر سوریې هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغو کړل چې د پرزول شوي ولسمشر بشارلاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو.
له دې سره د فرانس پریس په خبره جنګ ځپلې سوریه کې د پانګونې زمینه برابره شوه.
تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو.
سعودي او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد الشرع، چې پخوانی جهادي دی، سیمه ییز ملاتړي دي.
خپله الشرع هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لرې کولو غوښتنه کړې وه.
د افغانستان او قرغیزستان خصوصي سکټور د ۱۵۶ میلیونه ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل
د افغانستان او قرغیزستان د خصوصي سکتور استازو د ۱۵۶ میلیونه ډالرو په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریزې ناستې شاملې دي.
وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهارشنبه ( د لیندۍ ۲۶مه) په کابل کې د افغانستان- قرغیزستان د سوداګریز تواصل په کانفرانس کې لاسلیک شول.
دا کانفرانس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزي او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکیت صدیکوف په مشرۍ جوړ شوی و.
د افغانستان کورنیو رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه.
که څه هم له روسیې پرته بل ېوه هېواد تراوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغیزستان په ګډون د سیمې یوشمېر هېوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکي پالي.
د کرکټ ۱۹کلنې لوبډلې له دوو ماتو وروسته نیپال ته ماتې ورکړه
د افغانستان د کرکټ د ۱۹ کلونو کم عمره لوبډلې د شپږ وکټو په توپیر د نیپال لوبډلې ماتې ورکړه.
د لوبې پچه نیپال ګټلي وه او په پنځوس اورونو کې يې ۱۲۴ منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړی و.
افغان لوبډلې په شپږویشتو اورونو کې ورکړل شوی هدف پوره او د شپږ وکټو په توپیر يې لوبه وګټله.
افغانستان له دې وړاندې له سریلانکا بنګلادیش څخه ماتې خوړلې وه.
کابل کې د قرغیزستان سوداګریزه خونه پرانستل شوې ده
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي نن چهارشنبې د (ډیسمبر۱۷مه) د قرغیزستان د اقتصاد وزیر بکیت صدیکوف سره په کتنه کې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو او پانګونې پر پراختیا، د نندارتونو په جوړیدو او د سوادګریزو ناستو په اړه خبرې اترې کړي دي.
د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي، افغانستان ته د قرغیزي چارواکو د سفر په ترڅ کې په کابل کې د قرغیزستان د سوداګرۍ خونه پرانستل شوې ده.
که څه هم قرغیزستان د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی نه دی خو د افغانستان او قرغیزستان سوداګریزې اړیکې د نورو کالونو پرتله ښې دي.
اروپايي ټولنې د نړیوال موقعیت موندنې په موخه د ګالیله دوه سپوږمکۍ فضا ته توغولي دي
د "اریان ۶" اروپايي توغندی د نړیوال موقعیت موندنې په موخه د ګالیله په نوم دوه سپوږمکۍ فضا ته توغولي دي.
د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې، دغه توغندی نن چهارشنبې (د ډیسمبر۱۷مه) په فرانسه کې د "کورو" له فضايي اډې توغول شوی دی.
له دې وړاندې د ګالیله سپوږمکۍ د "اریان۵" اروپايي توغندي او د روسیې "سایوز" توغندي د فرانسې له کورو فضايي اډې توغول شوي، خو په ۲۰۲۲کال کې پر اوکرایین د روسیې د یرغل له کلبه د روسیې او اورپايي ټولنې ترمنځ فضايي همکاري ودریده.
"اریان۶" اروپايي توغندو د ۲۰۲۴کال په جولای میاشت کې هغه مهال خپل عملي کار پیل کړ چې د ایلان ماسک له سپیس ایکس سره اروپايي ټولنې تړون لاسلیک کړ.
د تړون له مخې، د ۲۰۲۴کال په سپټمبر کې د "فالکن۹" توغندي په فلوریډا کې د کینډي له فضايي مرکزه د ګالیله دوه سپوږمکۍ فضا ته توغولي وو.