خبرونه
د غزې په اړه د شرم الشیخ په غونډه کې د نړۍ له شلو زیات مشران ګډون کوي
په پام کې ده چې د نړۍ د له شلو زیاتو هیوادونو مشران د دوشنبې په ورځ د مصرپه شرم الشیخ کې په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسیدو په هدف پلان شوې ده. د مصرد ولسمشرۍ له دفتره د شنبې د ورځې ناوخته په خپره شوې خبرپاڼه کې همدارانګه ویل شوي چې د امریکا ولسمشرډونالډ ټرمپ او د مصر ولسمشرعبدالفتاح السیسي به د شرم الشیخ د غونډې چې هغه یې د سولې سرمشریزه بللې، مشري کوي. د خبرپاڼې له مخې د دغې سرمشریزې هدف، په غزې تړانګه کې د جګړې پای ته رسول او منځني ختیځ کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو پیاوړي کول دي. د فرانسې ولسمشرایمانویل مکرون او د ملګروملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیریش له مخکې په دې غونډه کې خپل ګډون تایید کړی دی. د یوشمیرنورو مشرانو ترڅنګ د ترکیې ولسمشر، د بریتانیا، جرمني اوهسپانیا صدراعظمانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
ولسمشرټرمپ مخکې ویلي وچې له اسراییل څخه له کتنې وروسته به په غزه کې د سولې د تړون د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره مصرته لاړشي. د غزې لپاره د نوموړې د طرحې د لومړي پړاو له مخې به چې ښکیلو اړخو پرې موافقه کړې، په غزه کې دوه کلنه جګړه درول کیږي، حماس به پاتې ټول یرغمل خوشې کوي او اسراییل به یې هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان آزادوي.
امنیتي چارواکي: د ډیورند کرښې په اوږدو کې له سختو نښتو وروسته پاکستان د تورخم، سپین بولدک اوڅو نورې دروازې تړلې
پاکستان د ډیورنډ د کرښې په اوږدوکې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د وروستیو سختو نښتو وروسته د دوو لویو تورخم او سپین بولدک دروازو په ګډون لږترلږه پتځه لارې تړلې دي.
رویترز خبري آژانس د یوشمیر پاکستاني امنیتي چارواکو له قوله خبرورکړی چې نن یکشنبې د تورخم او سپین بولدک دروازې او همدارنګه لږترلږه درې نورې لارې، خرلاچي، انګور اډه او غلام خان هم تړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو تراوسه په دې اړه څه ندي ويلي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دغو ترانزیتي لارو د تړل کیدو خبره وروسته له هغې کیږي چې د پاکستانیو ځواکونو او طالب وسله والو ترمنځ د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې سختې نښتې وشوې.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نن یکشنبې په کابل کې په یوه خبري کنفرانس کې په وروستیو نښتوکې پاکستاني لوري ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره وکړه او د وژل شویو پاکستانیو ځواکو شمیریې له پنځوسو زیات وښود.
تردې مخکې پاکستاني چارواکو تایید کړې چې د دې هېواد پر خاوره د طالبانو په حملو کې درې سرتېري او یو ملکي وژل شوي او پنځه نور سرتېري ټپیان دي.
د پاکستان د امنیتي سرچینو له قوله د سیمه ییزو رسنیو له خوا په خپرو شویو ویډیوګانو کې بیا ادعا شوې چې پاکستان د افغانستان لوري ته لږترلږه نولس پوستې نیولي او هغوی ته یې یوشمیرتلفات اړولي دي. ګرانه ده چې د دواړو لورو له خوا شوې ادعاوې په خپلواکه توګه تایید شي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بېګا اعلان وکړ چې د هېواد په ختیځ او جنوب کې یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړي. دفاع وزارت ویلي دي چې دا پوځي عملیات چې د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې وشول، د شپې په دولسو بجو پای ته ورسیدل.
د پاکستان امنیتي سرچینو ویلي چې په دغو نښتو کې یې له درنو توپونو، ټانکونو، جنګي جټ الوتکو او ډرونونو څخه کار واخیست.
په عین حال کې د پاکستان صدراعظم شهباز شریف نن یکښنبې په یوه بیان کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې د افغانستان له لوري لمسونکی اقدام بللي او د غندنې ترڅنګ یې ویلي چې د پاکستان د دفاع په اړه به هیڅ ډول جوړجاړی ونشي، او هر ډول پارونه به له قوي او اغیزمن ځواب سره مخ شي.
پاکستان تاییدوي چې د افغان طالبانو په حملو کې یې سرتېرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
پاکستاني چارواکو تایید کړې چې د دې هېواد پر خاوره د طالبانو په حملو کې درې سرتېري او یو ملکي وژل شوي او پنځه نور سرتېري ټپیان دي.
امنیتي چارواکو د آزادۍ راډیو مشال څانګې ته همداراز ویلي دي چې له نښتو وروسته د سیمې ځینې اوسېدونکي له خپلو کورونو وتلي دي.
خو دې چارواکو سرچینو همداراز ویلي دي چې پاکستاني ځواکونو دې حملو ته د درنو توپونو، ټانکونو، ډرون او جنګي جټ الوتکو په وسیله ځواب ووایه.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت بېګا اعلان وکړ چې د هېواد په ختیځ او جنوب کې یې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني ځواکونو سره درنې نښتې کړي.
دفاع وزارت ویلي دي چې دا پوځي عملیات د افغانستان پر قلمرو د پاکستان د وروستیو حملو په ځواب کې شوي دي.
حماس ډله د اسراییلي یرغملو د خوشې کولو بهیر د دوشنبې په سهار پیلوي
د فلسطیني حماس ډلې یو جګپوړی چارواکی وايي، د دوشنبې په ورځ به د هغو اسراییلي یرغملو د خوشې کولو بهیر پیل شي چې په غزه کې ساتل کېږي.
اسامه حمدان پرون شنبې فرانسپرس خبري آژانس ته وویل، د لاسلیک شوې موافقې په اساس د بندیانو تبادله له هوکړې سره سم د دوشنبې په ورځ پیلېږي.
د موافقې له مخې په لومړي پړاو کې به حماس اسراییلي یرغمل د نژدې دوه زره فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کړي. اسراییل باور لري چې شل تنه یرغمل لاهم ژوندي دي.
حماس ډلې د اسراییلو پر قلمرو د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر د اوومې د برید پرمهال لسګونه اسراییلیان یرغمل کړي وو.
درې تنه قطري ډيپلوماتان په قطر کې په یوه ترافیکي پېښه کې وژل شوي دي
د مصر تفریحي ښار شرم الشیخ ته نژدې په یوه ترافیکي پېښه کې ۳ تنه قطري ډپیلوماتان وژل شوي دي.
دوو امنیتي سرچینو نن رویټرز خبري آژانس ته وویل، په پېښه کې دوه نور قطري ډیپلوماتان هم ټپیان شوي دي.
د سرچینو په وینا د دې ډيپلوماتانو موټر له ښاره ۵۰ کیلومتره لیرې اوښتی و.
تراوسه روښانه نه ده چې آیا دا ډيپلوماتان د قطر د مرکچي پلاوي غړي وو، که نه.
د قطر یوه پلاوي په دې وروستیو کې د غزې د جګړې د پای ته رسولو په هدف د امریکا د ولسمشر ډونالډټرمپ د سولې د طرحې په چوکاټ کې په شرم الشیخ کې د اسراییلو او حماس ډلې ترمنځ خبرو کې منځګړتوب کاوه.
په پام کې ده چې سبا دوشنبې په شرم الشیخ کې د دې طرحې د بشپړولو لپاره نړیواله ناسته جوړه شي.
افغانستان له بنګلدېش سره په دریمه یوورځنۍ لوبه کې مخامخ کېږي
د افغانستان او بنګلدېش د کرکټ ملي لوبډلې د سه شنبې په ورځ (د تلې په ۲۲مه) نېټه یوځل بیا په دریمه یوورځنۍ لوبه کې سره مخامخ کېږي.
دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په ۴ نیمو بجو د ابوظبي په لوبغالي کې پیلېږي.
افغانستان خپلې تېرې دوه لوبې له بنګلدیش څخه ګټلې دي.
په بیګانۍ لوبه کې افغان لوبډلې بنګلدېش ته د ۸۱ منډو په توپیر ماتې ورکړه او د تېرې چارشنبې په ورځ یې خپله لومړۍ لوبه د پنځو ویکټو په توپیر ترې وګټله.
له دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبو درې سیالۍ درې واړه د بنګلدېش لوبډلې ګټلې وې.
د سپینې ماڼۍ ډاکټر وايي، د ۷۹ کلن ولسمشرټرمپ زړه د ۶۵ کلن سړي په څېر روغ دی
د ولسمشر ډونالډټرمپ شخصي ډاکټر شان باربابېلا اعلان کړی چې که څه هم د امریکا ولسمشر ۷۹ کلن دی، خو روغ رمټ او زړه یې د ۶۵ کلن سړي دی.
سپینه ماڼۍ په یوه راپور کې وايي، ټرامپ د زړه، سږو او جسماني چمتووالي له پلوه په استثنايي وضعیت کې دی او د خپلو دندو د ترسره کولو بشپړ توان لري.
د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ ته همداراز د کووید ضد واکسین په ګډون د روغتیا د پیاوړتیا ځانګړي واکسینونه ورکړل شوي دي.
په متحدوایالتونو کې د ولسمشرانو د روغتیا د راپورونو خپرول یو نالیکل شوی دود او هدف یې د چارو شفافیت دی.
په تېرو څو میاشتو کې د ټرامپ پر لاسونو او پښو د شنو داغونو د تصویرونو له خپرېدو وروسته د هغه د روغتیا په اړه پوښتنې رابرسېره شوې خو ښاغلي ټرمپ وویل چې د دې شنو داغونو علت له ډېرو خلکو سره د لاس روغبړ دی.
د ټرمپ یوه ویاند بیا د وینې د نرۍ کولو لپاره د ځانګړو درملو کارول د دې شنو داغونو علت وباله. سپینې ماڼۍ مخکې اعلان کړی و، چې ولسمشر ټرمپ د پښو د رګونو په یوه مزمنه ناروغۍ اخته دی.
د اوربند له موافقې وروسته د غزې اوسېدونکي د خپلو ویجاړو کورونو پر لور روان دي
په داسې حال کې چې د اسراییلو او حماس ډلې ترمنځ اوربند پرځای دی، د غزې زرګونه اوسېدونکي نن- د تلې ۱۹مه په پښو او د موټرو او کراچیو په وسیله د دې تړانګې په شمال کې خپلو کورونو ته ولاړل.
اسراییلي ځواکونه د متحدوایالتونو په منځګړتوب د شوې موافقې په اساس د غزې له ځینو سیمو په شا شوي دي خو لا یې هم د غزې نیمايي برخه په ولکه کې ده. د موافقې په اساس حماس به د ۷۲ ساعتونو په ترڅ کې اسراییلي برمته خوشې کوي. باور دا دی چې شل تنه اسراییلي برمته لاهم ژوندي دي، ۲۶ تنه نور مړه شوي او د دوو نورو برمته وو برخلیک څرګند نه دی.
اسراییل به په ځوابي اقدام کې د ۱۷۰۰ فلسطیني بندیانو له ډلې څخه ۲۵۰ تنه خوشې کړي. د موافقې له مخې سلګونه لارۍ به هره ورځ غزې ته خواړه او درمل انتقالوي.
د پاکستان د بهرنیوچارو وزارت: د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لرو
پر افغانستان د پاکستان د هوايي حملو د اړوندو راپورونو له خپرېدو وروسته د پاکستان د بهرنیوچارو وزارت وايي چې دا هېواد د خپلو وګړو د امنیت او سوکالۍ لپاره هر اقدام ته ژمن دی.
پاکستاني رسنیو نن د دې هېواد د بهرنیوچارو وزارت د ویاند شفقت علي خان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وايي، پاکستان د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته درناوی لري او د تروریزم د اړوند ننګونو په اړه خبرو او همکارۍ ته چمتو دی.
د خبر له مخې ښاغلي شفقت پرون په خپله خبري غونډه کې پرته له دې چې پر افغانستان د پاکستان برید تایید کړي ټینګار وکړ چې دا هېواد د استخباراتي معلوماتو په اساس د تروریزم ضد اقداماتو په وسیله د خپلو وګړو ساتنه کوي.
د طالبانو حکومت تایید کړې ده چې د پاکستان پوځ د پنحشنبې ورځې په ماښام په پلازمېنه کابل او د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوايي حملې وکړې.
د متقي خبري غونډې ته د ښځینه خبریالانو د نه پرېښودو له راپورونو وروسته پر حکومت د اپوزیسیون انتقاد
د هند د اپوزیسیون د اصلي ګوند مشر د دې هېواد پر حکومت د هغو ادعاوو له خپرېدو وروسته انتقاد کړی چې وايي د هند ښځینه خبریالانو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیوچارو د وزیر امیرخان متقي خبري کنفرانس ته د ننوتو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د کانګرس ګوند مشر راهول ګاندي پر خپله ایکس پاڼه صدراعظم نریندرمودي ته په خطاب کې ویلي چې هندۍ ښځې په هرځای کې د ګډون انډول حق لري خو د دې تبعیض په برخه کې ستاسو چوپتیا ښيي چې شعارونه مو تش په نامه دي.
ځینو هندي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ګنې په نوې ډيلي کې د افغانستان په سفارت کې د متقي خبري غونډې ته ښځینه خبریالانې نه دي پرېښودل شوي. نوې ډیلي او په کابل کې د طالبانو حکومت تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېد وروسته د نجونو پر تعلیم او کار محدودیتونه ولګول.