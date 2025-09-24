خبرونه
په نورستان کې د ځمکې ښوویدو پیښې دوه تنه وژلي
د طالبانو ځایي چارواکي وايي، په نورستان ولایت کې د ځمکې ښویېدو په یوه پیښه کې لږتر لږه دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د نورستان د والي ویاند فریدون صمیم رسنیو ته وویل، دا پیښه د چهارشنبې په ورځ، د مرکزي نورستان په چتران سیمه کې رامنځته شوې.
هغه وویل چې قربانیان د نورستان او کونړ ترمنځ د سړک جوړولو د پروژې کارګران وو. په دې اړه چې د پیښې په مهال څومره کارګران په سیمه کې وو، څه ندي ویل شوي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
بارک: اسراییل او سوریه په خپلو کې یوې موافقې ته نژدې شوي
د سوریې او لبنان لپاره د امریکا متحدو ایالتونو ځانګړی استازی توماس بارک وایي، اسراییل اوسوریه د (کړکیچ د کمولو) لپاره یوې موافقې ته نژدې شوې دي. د رویترز خبري آژانس د راپورله مخې ښاغلي بارک سې شنبې د سپټمبرپه ۲۳ د ملګروملتونو د عمومي اسامبلې ترڅنګ خبریالانو ته وویل چې د دغې موافقې له مخې به اسراییل بریدونه ودروي. هغه زیاته کړه چې سوریې هم منلې چې له اسراییل سره پولې ته نژدې به هیڅ ډول وسلې، درانه پوځي تجهیزات او ماشین آلات نه ځای پرځای کوي.
هغه همدارنګه وویل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوله چې د اسراییل او سوریې ترمنځ موافقه په دې اونۍ کې ترلاسه شي خو په خبرو کې کافي نه پرمختګ او د یهودانو د نوي کال رخصتۍ د دې سبب شوې چې د دې خبرو بهیر ټکنی شي.
تردې مخکې د سوریې نوي ولسمشر احمد الشرع له اسراییل سره د خپل هیواد امنیتي تړون د سوریې د امنیت د خوندي کولو لپاره اړین بللی و.
ګروسي: ایران د اټومي وسلو ترکچې د یورانیموغني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري
د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې مشر رافایل ګروسي خبرداری ورکړی چې ایران د اټومي وسلو ترکچې د یورانیموغني کولو ته یوازې څو اونۍ وخت لري.
ګروسي د سې شنبې په ورځ ټایمز ورځپاڼې ته وویل، سره له دې چې په جون میاشت کې د اسراییلو او امریکا هوايي بریدونو د فردو په ګډون د ایران مهم اټومي تاسیسات په نښه کړل، خو د سانتریفیوژونو یوه برخه یې روغه پاتې شوې او تهران لاهم د یورانیمو د غني کولو د پروګرام د رغولو وړتیا لري.
هغه وویل، ایران تر اوسه د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې ته د خپلو شپیته سلنه غني شویو یورانیمو زیرمو ته د لاسرسي اجازه نده ورکړې، هغه چې د ده په خبره په چټکۍ تر نوي سلنه پورې غني کیدای شي.
ایران په کراتو کراتو ټینګار کړی چې د اټومي وسلو د پراختیا پلان نلري او اټومي پروګرام یې"سوله ایز" دی.
د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په افغانستان کې پر سولې او ثبات د ازبکستان او تاجکستان ټینګار
د ازبکستان ولسمشرشوکت میرضیاییف وایي، د نړیوال او سیمه ییز امنیت د ټینګښټ لپاره باید د افغانستان وضعیت له پامه ونه غورځول شي.
هغه دغه څرګندونې د سې شنبې په ورځ د سپټمبرپه ۲۳ د ملګروملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وکړې.
د میرضیاییف په وینا یوه سوله ییز او باثباته ژوند ته د افغانانانو د رسیدو هیلې د نړیوالې ټولنې ډله ییزې همکارۍ ته اړتیالري.
هغه ټینګاروکړچې د افغانستان د منزوي کیدو باید مخه ونیول شي.
په عین حال کې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګروملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې هیواد یې تل د افغانستان د سولې او ثبات، بشپړ امنيت او ټولنيز او اقتصادي پرمختګ ملاتړ کړی دی. ازبکستان او تاجکستان تل له افغانستانه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ګډون د سختدریځو ډلو د فعالیت پراخیدو ته اندیښنې څرګندې کړې دي.
له روسیې پرته لکه د نورې نړۍ په څیر د منځنۍ آسیا هیڅ یوه هیواد تراوسه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلی.
د هالیوډ مشهوره لوبغاړې کلاوډیا کارډینل مړه شوه
د هالیوډ ایټالیايي ستورې کلاوډیا کارډینل د سې شنبې په ورځ د ۸۷ کلونو په عمر مړه شوه.
هغه په څه باندې سلو فلمونو کې راڅرګنده شوې او د ونیز او برلین د فلم د فستیوالونو په ګډون یې د غوره لوبغاړې معتبرې جایزې ګټلې دي. کلاوډیا کارډینل د الان ډولان په څیر له مشهورو ستورو سره یوځای لوبیدلی و. هغې په وروستیو کلونو کې په فرانسه کې ژوند کاوه.
د افغانانو یوه بله ډله له پاکستانه جرمني ته لاړه
د افغانانو دوهمه ډله چې په جرمني کې یې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه منل شوي وو، په یوه الوتکه کې له پاکستان څخه جرمني ته ولاړل.
له پاکستانه د جرمني ډي پي اې خبري اژانس د خبریال د راپور له مخې د دغو کورنیو لیږدونکې الوتکه له اسلام آباد څخه استانبول او بیا جرمني ته الوتنه کوي. د دې میاشتې په پیل کې، ۴۷ افغانان له پاکستان څخه هانوور او له هغې وروسته د جرمني مختلفو ایالتونو ته لیږدول شوي وو.
د پاکستان له خوا پرافغان کډوالو د زیاتو فشارونو په ترڅ کې یوشمیردغه افغانان هم له هغه هیواده د اخراج له ګواښ سره مخامخ و.
د راپورله مخې یوشمیر دغه افغانان چې جرمني ته د لیږدولو په تمه وو، د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي او توقیف شوي و.
روبیو: د مسکو په وړاندې د ولسمشر ټرمپ دریځ بدل شوی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د روسیې له لورې د اوکراین د سولې د بهیر ځنډول د دې سبب شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مسکو په وړاندې خپل دریځ بدل کړي.
مارکو روبیو د سې شنبې په ورځ په نیویارک کې وویل چې ولسمشر ټرمپ د خبرو له لارې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره صبر وکړ، خو دا جګړه د دې په ځای چې ودریږي، داسې ښکارې چې په زیاتیدو ده او اوس د روسیې د ګاونډیو هیوادو پر فضا ډرون او جنګي الوتکې ګرځي.
روبیو پر مسکو د احتمالي اقتصادي بندیزونو د لګیدو خبرداری ورکړ او ویې ویل چې واشنګتن کولی شي چې کیف ته نورې وسلې ورکړي.
د ښاغلي روبیو تر دې څرګندونو مخکې ولسمشر ټرمپ پرون وویل چې د ناټو غړي هیوادونه باید هغه روسیي جنګي الوتکي وغورځوي چې د دوی پر فضا تیریږي او اوکراین د اروپایي متحدانو په مرسته کولی شي چې له روسیې څخه خپلې ټولې نیول شوې سیمې بیرته ونیسي.
د کرکټ په اسیایي جام کې نن د هند او بنګله دیش لوبه ده
د اسیا د کرکټ په اتلولۍ کې، چې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي، ټاکل شوې ده چې نن د هند او بنګله دیش لوبډلې سره مخامخ شي.
پاکستان تیر ماښام په ابوظبي کې سریلانکا ته په پنځو ویکټو ماتې ورکړه او دا هیله یې بیا راژوندۍ شوه چې ممکن د اسیایي جام پایلوبې ته ورسیږي.
سبا د پاکستان لوبه له بنګله دیش سره ده، د جمعې په ورځ د هند او سریلانکا مسابقه ده چې د دغو لوبو له نتیجو به معلومه شي چې کومې دوې لوبډلې پایلوبې ته لاره کوي.
د اسیایي جام پایلوبه د راتلونکې یکشنبې په ورځ ده.
اروپایي ټولنې له افغانستان سره څه باندې څلور نیم میلیونه ډالر مرسته وکړه
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د هوا له لارې د بشري مرستو د رسولو لپاره د څه باندې څلور نیم میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ.
د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر جان ایلیف د سې شنبې په ورځ وویل چې د اروپایي ټولنې په څلور میلیونه او شپږ لکه ډالرو مرستې به د افغانستان لرې پرتو سیمو ته خوراکي مواد ورسیږي.
د راپورونو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د افغانستان دننه تر یوزر شپږ سوه ډیرې الوتنې شوې دي چې نړیوالې مرستې یې اړمنو کسانو ته په لرې پرتو سیمو کې رسولې دي.
په ایران کې یو بل افغان اعدام شو
د هه نګاو په نوم د بشري حقونو موسسې د سې شنبې په ورځ په ایران کې د یوه افغان د اعدام خبر ورکړ.
د دې افغان نوم نه دی یاد شوی خو تخلص یې احمدي دی چې د خراسان رضوي ښار د تایباد په مرکزي زندان کې د یکشنبې په ورځ په دار ورځړول شو.
دا کس د مخدر موادو په تور اعدام شوی دی.
سږکال په ایران کې په لسګونو افغانان اعدام شوې دي. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو د موسسې مشر محمود امیري په اوړي کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دوه زره پنځه ویشتم کال له پيله د جون میاشتې تر نیمایي پورې د ایران په زندانونو کې څلویښت افغانان اعدام شوي دي. د همدې موسسې د راپورونو له مخې پروسږکال ایران اتیا افغانان اعدام کړي وو.