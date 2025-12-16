خبرونه
د خوړو نړیوال پروګرام په راروان ژمي کې د ۱۷ میلیونو افغانانو د لوږې په اړه خبرداری ورکړ
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې دا ژمی به په افغانستان کې تر ۱۷ میلیونو زیات کسان له سختې خوراکي ناامنۍ سره مخامخ شي.
دې ادارې د دوشنبې په ورځ په یوه خبرپاڼه کې، د خوړو د امنیت د تازه راپور پر بنسټ ویلي چې له شدیدې لوږې سره د مخامخ کسانو شمېر د تېر کال پرتله درې میلیونه زیات شوی دی. تېر کال دا شمېر ۱۴ میلیونه او ۸۰۰ زره کسانو ته رسېده.
د خوړو نړیوال پروګرام همداراز خبرداری ورکړی چې د ماشومانو خوارځواکي مخ پر زیاتېدو ده او اټکل کېږي چې راتلونکی کال نژدې څلور میلیونه ماشومان تر اغېز لاندې راولي.
په بیان کې د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام د مشر، جان آیلیف، له قوله ویل شوي چې «کورنۍ اړ کېږي د څو ورځو د خوړو وختونه کم کړي او د ژوندي پاتې کېدو لپاره سخت او دردناک تصمیمونه ونیسي.» هغه زیاته کړې چې د ماشومانو د مړینې کچه لوړه شوې او ښايي په راتلونکو میاشتو کې لا پسې زیاته شي.
د هغه په وینا، راتلونکی ژمی به د افغانستان لپاره ډېر سخت وي، ځکه دا هېواد په یو وخت له څو بحرانونو سره مخامخ دی؛ چې پکې د بشري مرستو سخت کمښت، وچکالي، بېکاري، زلزلې، او له پاکستان او ایران څخه د میلیونو افغانانو جبري بېرته ستنېدل شامل دي.
د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په ژمي کې د افغانستان د شپږو میلیونو تر ټولو زیانمنو وګړو د بیړنۍ مرستې لپاره ۴۶۸ میلیون ډالرو عاجلې مرستې ته اړتیا لري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د خراب اقتصادي وضعیت له امله یې د ژمي لپاره هېڅ ډول چمتووالی نه دی نیولی.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
د ایران په سیستان او بلوچستان کې د پولیسو پر پوستې په برید کې لږترلږه ۴ تنه وژل شوي
د ایران دولتي خبري اژانس «ایرنا» د سپاه پاسداران د ځمکنيو ځواکونو د قدس قرارګاه د عامه اړيکو له قوله راپور ورکړی چې تېره شپه د وسلهوالو کسانو او امنيتي ځواکونو ترمنځ د نښتې پر مهال، د زاهدان–فهرج پر لاره فهرج ولسوالۍ د تلاشۍ په پوسته کې درې پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي دي.
د راپور له مخې، د دې پېښې په اړه امنيتي اورګانونو پلټنې پیل کړي دي.
تر دې وړاندې، د «حالوش» په نوم سيمهييزې رسنۍ، چې د سيستان او بلوچستان ولايت خبرونه پوښي، راپور ورکړی و چې په دې نښته کې د استخباراتو وزارت دوه کارکوونکي او دوه پولیس وژل شوي دي.
ایران وايي، لا هم په دغه هیواد کې شاوخوا ۵ میلیونه افغان کډوال اوسي
د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یاراحمدی، وایي چې دا مهال شاوخوا پنځه میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسي.
هغه پرون ایسنا خبري اژانس ته وویل چې د «غیرقانوني اتباعو د ستنولو د طرحې» له پلي کېدو راهیسې تر اوسه ۱.۶ میلیونه بېاسناده افغان کډوال له ایرانه ایستل شوي دي.
یاراحمدی همداراز وویل: «هغه اتباع چې له هېواده ایستل شوي، د افغان اتباعو له عمومي شمېر څخه کمېږي. که ۱ میلیون او ۶۰۰ زره ایستل شوي کسان د شپږ میلیونه او ۱۰۰ زره افغان اتباعو له شمېر څخه منفي کړو، نو شاوخوا څلور میلیونه او ۵۰۰ زره افغان اتباع په هېواد کې پاتې کېږي. البته دا شمېر ثابت نه دی، ځکه چې له ټولو پولو غیرقانوني تګ راتګ شته او شاوخوا ۴۰۰ تر ۵۰۰ زره پورې افغان اتباع د تګ راتګ په حال کې دي.»
هغه ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې ایران ته د بېاسناده افغان کډوالو بېرته ورتګ زیات شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې ایران هره ورځ شاوخوا څلور زره افغان کډوال له خپلې خاورې باسي.
ایران له اسراییل سره له دولس ورځنۍ جګړې وروسته، د افغان کډوالو د ایستلو بهیر لا پسې چټک کړی دی.
اروپايي مشرانو د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو غوښتنه وکړه
اروپايي مشرانو د برلین د سولې له خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې د اوکراین د خاورې د هر ډول احتمالي سپارلو په اړه پرېکړه یوازې د اوکراین د خلکو حق دی، او هغه هم یوازې تر هغه وروسته چې پیاوړي امنیتي تضمینونه ورکړل شي.
د اعلامیې له مخې، په هغو امنیتي تضمینونو کې، چې دوشنبې په ورځ (۲۴ قوس) پرې سلا وشوه، د اروپا په مشرۍ د یوه ځواک جوړول شامل دي، چې د داوطلبو هېوادونو په ګډون به رامنځته شي او «د اوکراین د فضا د امنیت او د سمندري لارو په خوندي کولو کې به رول ولري.
دا اعلامیه د اروپايي کمېسیون د مشرې، اورسولا فوندیرلاین، په ګډون د لسو اروپايي مشرانو له خوا خپره شوې ده.
په اعلامیه کې د هغو مواردو په تشریح کې چې دوی یې «لازمي امنیتي تضمینونه» بولي، ویل شوي چې اوکراین باید وکولای شي شاوخوا ۸۰۰ زره سرتېري وساتلی شي، څو د هر ډول احتمالي شخړې پر وړاندې د دفاع توان ولري.
همداراز ټینګار شوی چې اروپا باید د اوکراین لپاره یوه څو مليتي قوه همغږې کړي، چې د داوطلبو هېوادونو د ځواکونو په ګډون جوړه شي او د متحدو ایالتونو له ملاتړ څخه برخمنه وي.
د استرالیا صدراعظم: د سیډني د برید عاملانو له داعش څخه الهام اخیستی وو
د استرالیا چارواکي وایي لومړني شواهد ښيي چې د سیډني په بوندای ساحل کې د برید عاملانو د داعش په نوم د ډلې له ایډیالوژۍ څخه الهام اخیستی و.
د استرالیا صدراعظم، انتوني البانیزي، د سېشنبې په ورځ (۲۵ قوس) د سیډني اېبيسي سیډني چاینل ته په مرکه کې وویل: «داسې ښکاري چې د دې برید انګېزه د اسلامي دولت ایډیالوژي وه»—هغه ایډیالوژي چې د نوموړي په وینا «پر کرکې ولاړه ده او په دې مورد کې یې د ډلهییزو وژنو لپاره چمتووالی نیولی و.»
هغه ټینګار وکړ چې د استرالیا حکومت له یهوددښمنۍ سره د مبارزې لپاره روښانه هدف لري او «هر هغه څه به وکړي چې په وس یې پوره وي» څو دا پدیده له منځه یوسي.
دا برید د یکشنبې په ماښام، د یهودي اختر «حنوکا» د پیل له مراسمو سره هممهاله او د څه باندې زرو کسانو د حضور پر مهال وشو. د شاوخوا لس دقیقو ډزو په ترڅ کې، لږ تر لږه ۱۵ کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول.
یو له بریدګرو، چې ۵۰ کلن سړی و، د پېښې په ځای کې د پولیسو په ډزو ووژل شو، او د هغه ۲۴ کلن زوی تر ټپي کېدو وروسته ونیول شو او روغتون ته ولېږدول شو.
پولیسو دواړه بریدګر—چې د استرالیايي رسنیو په وینا د پاکستاني الاصله دي، ۵۰ کلن ساجد اکرم او د هغه ۲۴ کلن زوی نوید اکرم معرفي کړي دي. ساجد اکرم، چې د پولیسو له لوري ووژل شو، په ۱۹۹۸ کال کې د تحصیلي ویزې له لارې استرالیا ته تللی و او د وسلې قانوني جواز یې درلود.
د طالبانو ټولګټو وزارت وایي، تیره اونۍ ډیر د انارو جوس بهرته صادرشوي
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي چې تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې دوه سوه ټنه توکي چې لویه برخه یې د انارو جوس دي بهر ته صادرشوي. په هغه بیان کې چې دې وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه کې خپورکړی کې نده په ډاګه شوې چې د انارو جوس کوم هیواد یا هیوادو ته صادرشوي خو له کله چې له پاکستان سره ټولې لارې تړل شوي، د انارو په ګډون د افغانستان تازه میوې او نورتولیدات د منځنۍ آسیا او ایران له لارو د سیمې هیوادونو ته صادریږي.
د بیان له مخې تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې ترټولو ډیر انتقالات د حیرتان له لارې شوي چې اندازه یې څه باندې ۱۱۷ ټنه ښودل شوې. دا هغه لاره ده چې په دې وروستیو کې په بشړه توګه د مسافرو، سوداګریزو او ترانزیتي چارو پرمخ پرانستل شوې.
امریکایي او اوکرایني چارواکي په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ترسره شویو خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکوي
امریکایي او اوکرایني چارواکي په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ترسره شویو دوه ورځنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکوي. د راپورونو له مخې واشنګټن کیف ته د ناټو د پنځمې مادې له مخې د متقابلې دفاع ژمنې ته ورته د امنیتي تضمینونو وړاندیز کړی دی.
د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپورله مخې سره له دې چې د ځینو مهمو موضوعاتو، لکه د اوکریان په ختیځ دونېڅک کې به هغه سیمې چې تراوسه د کیف تر کنټرول لاندې دي، له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي، لا هم پوښتنې پاتې دي خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل، داسې ښکاري چې د دویمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو لویې او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی.
ټرمپ پرون دوشنبې د ډسمبر په ۱۵مه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل: "موږ هڅه کوو چې دا کار بشپړ کړو، او زه فکر کوم چې اوس تر پخوا ډېر نږدې شوي یو." دا وروسته له هغې چې د اروپا، امریکا او اوکراین پلاوو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په برلین کې څو ورځې خبرې اترې ترسره کړې.
د امریکا له لوري په مذاکراتي ټیم کې د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیو ویټکوف او د ټرمپ زوم جاریډ کوشنیر ګډون درلود.
نوی ډیلی وایي، ترخپل کنټرول لاندې کشمیرکې پرسیلانونو په ترسره شوي برید کې د پاکستان لاس و
د نوي ډیلي د ترهګرۍ ضد ادارې د دوشنبې په ورځ وویل چې د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د یوه خونړي برید ترشا د پاکستان لاس دی او په تړاو یې شپږ کسان رسماً تورن کړي دي.
د فرانسپرس آژانس د رآپوله مځې د تورنو کسانو له ډلې درې یې وژل شوي او دوه نور د هند په توقیف کې دي.
بریدګرو په اپرېل میاشت کې په ترسره شوي برید کې ۲۶ کسان ووژل، چې ډېری یې هندو سیلانیان وو. دې برید د دواړو ګاونډیو هېوادونو ترمنځ څو ورځنۍ شخړې راوپارولې او په یوه بشپړه جګړه کې یې د دواړو هیوادونو د ښکیلتیا خطرزیات کړی و.
نوي ډیلي د پهلګام په تفریحي ښارګوټي کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ خو اسلاماباد دا تور رد کړې.
د "رېزسټنس فرنټ" (TRF) په نوم یوې پټې ډلې په پیل کې د دغه برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالات وایي TRF د لشکر طیبه (LeT) چې د ملګرو ملتونو له خوا یوه ترهګره ډله اعلان شوې او مرکز یې په پاکستان کې دی، ترچترلاندې فعالیت کوي.
د هند د پلټنو ملي ادارې (NIA) په دغه برید کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه ویلي چې دې هیواد یې په پلان، تنظیم او د ترسره کولو لپاره د اسانتیا په رامنځته کولو کې رول درلود. دغه راز دې ادارې ویلي چې چې "پاکستانی سمبالوونکی ساجد جټ" هم تورن شوی دی، خو دې ادارې د هغه د ځای په اړه نور جزییات نه دي ورکړي.
درې نور تورن شوي پاکستاني سخت دریځي، فیصل جټ چې په سلیمان شاه مشهور وو، حبیب طاهر چې په جبران مشهور وو، او حمزه افغاني نومول شوي دي۔
د دغې ادارې په وینا، دغه درې واړه کسان د برید څخه څو اوونۍ وروسته د کشمیر په یوه ځنګله کې د هندي امنیتي ځواکونو له خوا ووژل شول۔
د افغانستان د خبریالانو مرکز: د رسا ټلویزون مسول مدیر او یوخبریال یې د طالبانو له بندي خوشې شوي
په کابل کې د «رسا» ټلوېزیون مسؤل مدیر او یو خبریال د طالبانو د ۱۰ میاشتني بند وروسته خوشې شول.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په یوه خپاره شوي بیان کې ویلي چې په کابل کې یوې باوري سرچینې ته ورته ویلي، چې د رسا خصوصي ټلوېزیون مسؤل مدیر غلام محیالدین صاحب زاده او د دې ټلویزیون خبریال جهادمل حبیبي د دوشنبې په ورځ مازدیګر مهال د بګرام له زندانه خوشې شول.
ویل شوي چې دوی د تېر کال د دلوې میاشتې په ۳۰مه د طالبانو د استخباراتو ریاست د کارکوونکو له لوري په کابل کې نیول شوي وو. د استخباراتو کارکوونکو د هغو د نیونې پر مهال د رسا ټلوېزیون کمپیوټرونه هم ضبط کړل او د دې رسنۍ دفتر یې وتاړه.
وروسته، په کابل کې یوې محکمې د روان کال د حمل میاشتې په ۴مه، دغه دوه خبریالان د واکمنې ادارې پر ضد د تبلیغاتو په تور، هر یو په ۱۰ میاشتو بند محکوم کړل.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو محاکمه او د ۱۰ میاشتو لپاره د هغوی د آزادۍ سلبول غندلي او ویلي یې دي چې دا خبریالان یوازې د خپل ژورنالېستیکي کار له امله نیول شوي وو.
د رسا خصوصي ټلوېزیون په ۱۳۹۸ لمریز کال کې په کابل کې تاسیس او په فعالیت پیل کړی و.
دې ټلوېزیون ټولنیز او ورځني راپورونه جوړول، او همدارنګه یې د اقلیم او وحشي ژوند په اړه بهرني مستند راپورونه بیا خپرول.
دې مرکز ویلي، سره له دې چې د رسا ټلوېزیون دغه دوه خبریالان خوشې شوي، خو دا رسنۍ لا هم تړلې ده او تر اوسه ورته د بیا پرانیستلو اجازه نه ده ورکړل شوې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې، دا مهال لږ تر لږه پنځه خبریالان او د رسنیو فعالان د طالبانو په توقیف کې دي، چې ځینې یې د طالبانو د محکمو له خوا په بند محکوم شوي دي.
د افغانستان د کرکټ له ۱۹ کلونو کشرې لوبډلې ننۍ لوبه وبایلله
د افغانستان د کرکټ له ۱۹ کلنو کم عمره لوبډلې ته سریلانکا ماتې ورکړه.
د ۱۹ کلنو د کرکټ د آسیايي جام لوبو په لړکې ننی لوبه د دوبی د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه.
افغانستان د لوبې پچه وګټله او توپوهنه یې غوره کړه. افغان لوبډلې په پنځوسو اورونو کې ۲۳۵ منډې وکړې او د سریلانکا لپاره یې د ۲۳۶ منډو هدف وټاکه. د سریلانکا لوبډلې په ۴۹ اورکې داسې مهال چې دوه لوبغاړي یې پاتې وو، ۲۳۸ منډې وکړې. له دې مخکې افغانستان خپله لومړۍ لوبه هم وړمه ورځ بنګله دیش ته په دریو ویکټو بایللې وه.
د آسیايي جام په لوبو کې چې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي، افغانستان په بې ګروپ کې له بنګلدېش، نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند، پاکستان، متحده عربي امارات او مالیزیا یوځای دي.