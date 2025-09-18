خبرونه
روزا اوتونبایووا: د افغانستان وضعیت لاهم خراب دی
د افغانستان لپاره د ملګروملتونو د سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما د دفتر مشره روزا اوتونبایووا وایي، په داسې حال کې چې افغانستان واک ته د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د شخړو د نسبي کمیدو شاهد دی خو د دې په خبره په دې هیواد کې بشري وضعیت، اقتصادي او د بشري حقوقو وضعیت د پام وړخراب شوی دی. د ملګروملتونو د خبري سایټ UN News د چهارشنبې د ورځې د راپورله مخې میرمن اوتونبایووا دغه څرګندونې د افغانستان په اړه د ملګروملتونو د امنیت شورا غونډې ته وکړې.
هغې ټینګار وکړچې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو تګلارې بیخي واضح دي او د دوی د همدې سختو تګلارو او محدودیتونو له امله یو نسل له جدي خطرسره مخامخ دی. د دې په ټکو دغه وضعیت کولای شي اوږدمهاله ډیرزیانونه دې هیواد ته واړوي. UN Newsد نړیوال بانک په حواله وایي چې د طالبانو ترواک لاندې افغانستان کې له شپږم ټولګې پورته د نجونو پرزده کړو بندیز په کال کې افغانستان ته شاوخوا ۱،۴ ملیارډ ډالره اقتصادي زیان رسوي.
د طالبانو د واکمنۍ څه باندې څلورکاله پوره شوي خو پرښځو او نجونو د سختو محدودیتونو او د بشري حقونو د ځینو نورو سرغړونو په خاطریې حکومت تراوسه نړیوال مشروعیت ندی خپل کړی.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
امریکا په عراق کې د ایران ملاتړې نورې ډلې ترویستي ډلې وبللې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په عراق کې له ایران سره تړلې د ملیشو څلور ډلې د ترویستي ډلو په توګه وپیژندلې. دې وزارت په یوه بیان کې وویل چې د (حرکت النُجَباء)، (کتائب سیدالشهداء)، (حرکت انصارالله) او (کتائب امام علی) ډلې د متحدو ایالتونوله لوري د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل شوي دي.
په بیان کې د متحدو ایالتونو د بهرنیو چاو وزیر مارکو روبیو له قوله ویل شوي چې وایي، له ایران سره تړلو دغو ډلو په بغداد کې د امریکا پرسفارت او د امریکایي او ایتلافي ځواکونو پراډو په بریدونو کې لاس درلود خو د دې لپاره چې په دې بریدونو کې خپله ښکیلتیا پټه کړي، له نورو نیابتي ډلو یا نورو نومونو یې کاراخیستی.
د کرکټ ننۍ لوبه د افغانستان لپاره برخلیک ټاکونکې ده
ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې له سریلانکا سره مسابقه وکړي. دا لوبه د افغانستان د ټیم لپاره برخلیک ټاکونکې ده. که یې وګټي نیمه پایلوبې ته وځي او که یې وبایلله له دې جامه وځي.
تر دې مخکې، افغانستان په دې جام کې خپله دویمه لوبه د بنګله دیش په وړاندې د اتو منډو په توپیر وبایلله.
افغانستان په اسیايي جام کې په ( ب) ګروپ کې د بنګله دیش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی.
پرون د دې جام لوبه د پاکستان او متحده عربي اماراتو ترمنځ وشوه، چې پاکستان لوبه د ۴۱ منډو په توپیر وګټله او نیمه پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه.
د دې جام فاینل لوبه به د سپتمبر په ۲۸مه ترسره شي.
د زلزلې له زیانمنو شویو سره د بریتانیا نوې مرسته
د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړی استازی ریچارد لینزي وایي چې هیواد یې د افغانستان په ختیځ کې له زلزله ځپلو سره د ۳ ملیون پونډو چې څه باندې څلورملیون ډالره کیږي، اضافي مرسته کوي. ښاغلي لینزي د نوې مرستې دغه اعلان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې په یوه بیان کې وکړ. د نوموړي په خبره دغه مرستې به چې له ښځو او نجونو سره کیږي، پکې روغتیایي خدمات، د پاکو اوبورسولو، سرپناه او روغتیایي حیاتي بستې شامل دي.
د اګسټ د ۳۱ زلزلې چې شدت یې د ریښتر په کچه ۶،۱ ثبت شوی، د طالب چارواکو په وینا له ۲۲۰۰ زیات کسان مړه کړی او نژدې ۴ زره یې ټپیان کړي دي.
ملګروملتونو د افغانستان په ختیځ په تیره بیا کونړ کې د زیانمنو شویو وضعیت ډیرخراب بللی او د هغو د لاسنیوي لپاره یې د ۱۳۹ ملیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده.
یونیسف: څلورکاله کیږي چې افغان نجونې له ثانوني زده کړو بې برخې دي
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق، یونیسف، وايي چې نن څلور کاله کیږي چې افغان نجونې له ثانوي زده کړو څخه محرومې شوې دي.
طالبانو په ۲۰۲۱ کال کې واک ته له بیارسیدو وروسته له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې د ښځینه زده کونکو پرمخ تړلي.
یونیسف د چهارشنبې په ورځ، د سپتمبر په ۱۷مه، پرایکس پاڼه لیکلي چې زده کړې د بشراساسي حق دی.
دې ادارې وویل چې دوی به د ملګروملتونو د تعلیمي، علمي او فرهنګي ادارې، یونسکو په همکارۍ په افغانستان کې د هرې نجلۍ د ملاتړ لپاره هره ممکنه هڅه وکړي چې دوی له لومړني ښوونځي څخه ترمنځني ښوونځي او ورهاخوا ښوونځي ته لاړې شي.
د اسراییل پوځ له غزې ښارڅخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي
د اسراییل پوځ له غزې ښارڅخه د پاتې اوسیدونکو د وتلو لپاره یوه بله لاره پرانیزي.
پوځ وویل چې دغه نوې لاره به د چهارشنبې له غرمې څخه د سپتمبر تر ۱۹مې، د جمعې تر غرمې پورې پرانیستې وي.
دغه اقدام په غزې ښار کې د اسراییلو د پوځ د عملیاتو په دویمه ورځ هغه مهال وشو چې په زرګونو کسانو چې د کورونو وسایل یې راټول کړي و، هڅه کوله چې د الرشید له ساحلي لارې له غزې ښارڅخه ووځي.
د اسراییلي رسنیو د راپورونو له مخې، د اسراییلو پوځ اټکل کوي چې د غزې ښارد شاوخوا یوملیون نفوس ۳۷۰،۰۰۰ تنو یې د سې شنبې تر ورځې پورې خپل کورونه پریښي او د جنوبي المواسي سیمې پر لور کډه شوي دي.
اسراییلو د غزې اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې له سیمې ووځي.
اسراییل ادعا کوي چې په غزې ښارکې د حماس نژدې درې زره وسله وال پټ شوي او هغوی له ولسي خلکوڅخه د ډال په توګه کاراخلي. حماس د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحدو ایالتونو له لوري د یوه تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی.
د اسراییل د غه خبرداري غبرګونونه هم راپارولي دي.
د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس ویلي چې دغه عملیات به په سیمه کې وضعیت له دې هم خراب کړي.
د ملګروملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیریش پرون سې شنبې د غزې وضعیت وحشتناک وباله او ویې ویل چې لیواله دی چې راتلونکې اونۍ د اسراییل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي.
WHO: په افغانستان کې هرماشوم د با کیفیته روغتیایي پاملرني مستحق دی
د روغتیا نړیوال سازمان، WHO وایي، په افغانستان کې هرماشوم د ژوند له پیل څخه د خوندي او باکیفیته روغتیایي پاملرنې مستحق دی. د افغانستان لپاره دې سازمان استازي ډاکټرایډوین سینیزا سلوادورپه ایکس پاڼه په یوه بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې موږ ټول، کورنۍ، پالونکي، روغتیایي کارکونکي، او ټولنې په ګډه کولای شوچې ماشومان خوندي کړو، د زیان مخه یې ونیسو او د ټولو لپاره یوه سالمه راتلونکې جوړه کړو. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي دغه څرګندونې د ناروغانو د مصونیت په اړه د نړیوالې ورځې په مناسبت داسې مهال کړي چې په افغانستان کې اکثره ماشومان له ډیرو لومړنیو اساسي روغتیایي خدمتونو بې برخې دي.
ایراني پلاوی: د طالبانو له چارواکو سره مو د سوداګرۍ د کچې د لوړیدو پرلارو چارو خبرې کړې دي
د ایران د صنعت، کانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک وایي چې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په کتنو کې یې د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ د حجم په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان کورنیو رسنیو نن چهارشنبې د سپټمبرپه اولسمه د دې خبرترڅنګ د هغه ځینې څرګندونې خپرې کړې چې ویلي یې دي، په دې لیدنو کتنو کې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګمرکاتو او د سرحدي لارو په وړاندې د ځینې خنډونو په اړه هم خبرې کړي دي. ښاغلي اتابک کابل ته په سفرکې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ له وزیرنورالدین عزیزي او د طالبانو د ریس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادرسره کتلي دي. د اتابک په خبره د ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه په اوس وخت کې څه باندې درې ملیارډ ډالرو ته رسیږي. ایران تراوسه د طالبانو حکومت په رسمیت ندی پیژندلی خو په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې یې ورسره ډیپلوماتیکې او د سوداګرۍ نژدې اړیکې ټینګې کړې دي.
د عمان پاچا سلطان هیثم بن طارق په هغه هیواد کې د ۳۳ افغان بندیانو د خوشې کیدو حکم صادرکړی دی
د عمان پاچا سلطان هیثم بن طارق په هغه هیواد کې د ۳۳ افغان بندیانو د خوشې کیدو حکم صادرکړی دی.
په عمان کې د افغانستان سفارت چې چارې یې د طالبانو استازي سمبالوي، نن چهارشنبې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه بندیان د میلاد النبې په مناسبت بخښل شوي دي. ویل شوي، دغه ۳۳ تنه به چې د مختلفوجرمونو په تور له یوې مودې راهیسې په عمان کې بندیان و، په نژدې راتلونکې کې افغانستان ته ستانه شي.
د ایران حکومت یو تن د "اسرائیل لپاره د جاسوسۍ" په تور اعدام کړ
د ایران حکومت یو تن د "اسرائیل لپاره د جاسوسۍ" په تور اعدام کړ.
د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازي، له یوه بل کس، اسماعیل فکري سره یوځای، چې په جون کې اعدام شو، د ۲۰۲۲ کال له پیل راهیسې د موساد (د اسرائیل استخباراتي ادارې) لپاره جاسوسي کوله.
سږ کال د اسراییلو لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه د پام وړ زیات شوي دي.
یوازې په تیرو څو میاشتو کې، ایران لږترلږه نهه کسان د اسراییلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي.
شهبازي یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې یې د یخولو سیسټمونه نصبول.
هغه له امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و.
د شهبازي وکیل له سترې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پرپریکړې بیاکتنه وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه.