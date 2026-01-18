د لاسرسۍ وړ لېنکونه

یکشنبه ۲۸ مرغومی ۱۴۰۴ کابل ۰۶:۰۰
ټرمپ؛ د دې وخت دی چې په ایران کې د نوی مشر په لټه کې شو

د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي، «وخت یې رسیدلی چې په ایران کې د نوي مشر په لټه کې و اوسو.»

ښاغلي ټرمپ چې له پولیټیکو پاڼې سره په مرکه کې چې د شنبې په ورځ خپره شوې په ایران کې د علي خامنه ای د ۳۷ کلن حکومت د پای ته رسولو غوښتنه کړې.

ولسمشر ټرمپ یوه ورځ وروسته تر هغه دا تازه څرګندونې کړي چې د ایران له مشرانو یې د څه باندې اته سوه اعدامونو د لغوه کولو لپاره مننه کړې وه.

ښاغلي ټرمپ ویلي خامنه اي د خلکو په ځپلو او تاوتریخوالي سره داسې جرم کړی چې ساری یې نه دی لیدل شوی او له امله یې دا هېواد بشپړې نابودۍ/له منځه تلو سره مخ کړی.
په ایران کې د ګرانیو او د تومانو د بې سارې لوېدو په غبرګون مظاهرې د حکومت له پراخ محدودیت سره مخ شوې او په ترڅ کې یې د بشري حقونو د فعالانو په خبره زرګونه کسان مړه او ټپيان شول.
د امریکا ولسمشر څو واره ګواښ وکړ چې که ایران د مظاهره چیانو وژلو ته دوام ورکړي د امریکا له سخت ګوزار سره به مخ شي.

