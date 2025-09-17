خبرونه
بنګله دیش د کرکټ په اسیایي جام کې افغانستان ته ماتې ورکړه
د اسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیرماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګله دیش د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه.
په ټاکلیو شل اورونو کې بنګله دیش یوسل او څلورپنځوس منډې جوړې کړې چې په ځواب کې یې د افغانستان ټول لوبغاړي د یوسل او شپږ څلویښت منډو له جوړیدو سره وسوځیدل.
افغانستان په اسیايي جام کې په ( ب) ګروپ کې د بنګله دیش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی.
ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي، دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر شي که نیمه پایلوبې ته وځي.
د یوناما مشره نن د افغانستان درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته ورکوي
ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي.
دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار لس بجې پیلیږي چې په کابل کې به د ماښام شپږ نیمې بجې وي.
د امنیت شورا ننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اغلې اوتونبایوا ماموریت د روانې سپتمبرمیاشتې تر اخره پای ته رسیږي.
ډونالډ ټرمپ په دوه ورځني سفر لندن ته رسیدلی
تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پرمهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي.
ټاکل شوې ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کمیلا د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ به سبا د بریتانیا له صدراعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي.
دا بریتانیا ته د ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی.
د ملګرو ملتونو بودیجه کمیږي
د ملګرو ملتونو سرمنشي منشي انتونیو ګوتیریش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د پنځلس په سلو کې د کمیدو وړاندیز کړی دی، چې تر مخکنۍ بودیجې پنځه سوه میلیونه ډالر کمه ده.
فرانس پریس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سې شنبې په ورځ په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لورې غړیو هیوادونو او د ملګرو ملتو مامورینو ته استول شوې دي.
د ملګرو ملتونو یوه لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوې بودیجه درې اعشاریه دوه سوه اته دیرش میلیارډه ډالر ده چې له امله به یې د ملګرو ملتو نژدې دوه زره اووه سوه دندې له منځه ولاړې شي. د ملګرو ملتو دې چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یوشمیر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغیزمنې شي.
مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي و چې د دوه زره شپږ ویشتم کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پریس اژانس د یوه راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې یې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده.
د سوله ساتو له بودیجې پرته واشنګتن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو دوه ویشت په سلو کې بودیجه تامینوله.
طالبانو د مخدر موادو په تړاو د امریکا د ولسمشر څرګندونې رد کړې
طالبانو په افغانستان کې د مخدر موادو پرضد د مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپنې ماڼۍ خپرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلې دي چې د طالبانو ځیني غړي د مخدر مواد له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي.
د طالبانو مرستیال ویاند حمد الله فطرت په خپل غږ په یوه پيِغام کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پرضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی.
ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نولس فیصده او د تریاکو تولید دیرش په سلو کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی.
اروپایي ټولنه پر اسراییل بندیزونه لګوي
تمه ده چې د اروپايي اتحادیې کمیشنران سبا په غزه کې د جګړې له امله په اسراییل نوي بندیزونه ولګوي.
د اروپايي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو نن خبریالانو ته وویل چې کمیشنران به سبا د اسراییل پر وړاندې د اقداماتو یوه بسته تصویب کړي.
هغې زیاته کړه چې د اقداماتو یوه برخه به د اسراییل او اروپايي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې شامل مالي امتیازات تنظیم کړي.
اسراییل تیره شپه له درنو هوایی بریدونو وروسته د غزې ښار په ډیرو برخو کې ځمکني عملیات پیل کړل.
د اسراییل د پوځ یوه ویاند د سې شنبې په ورځ وویل چې ځواکونو یې په غزه ښار کې د حماس په اصلي اډه کې خپل پلي عملیات پراخ کړې دي.
متحده ایالات او اروپايي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي.
په غزه کې د اسراییلو د عملیاتو پراختیا له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر ترک د اسراییلو دا اقدام "د نه منلو وړ" وباله.
هغه AFP او رویټرز ته وویل چې "وینه تویونه باید ودرول شي."
د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ایکسپاڼه کې لیکلي دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلې دي.
د مجاهد په وینا په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې دي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی.
اسراییل تیره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې پنځه تنه ووژل شول.
تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي-اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسراییل برید یې وغانده.
طالبانو په بلخ کې پر انټرنټ بندیزونه لګولي
طالبانو د افغانستان په بلخ ولایت کې انټرنیټ محدود کړی دی.
د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تیره شپه ناوخته په ایکسپاڼه کې په یوه پيغام کې ویلي دي چې په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا هبت الله اخند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوې دي.
د حاجي زید په وینا د دې پریکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزییات نه دې ورکړي.
د بلخ یوشمیر اوسیدونکو ازادي راډيو ته وویل چې د انټرنټ له محدودیت سره د دیو ورځني فعالیتونه، د بانکدارۍ، سوداګرۍ او انلاین زده کړو په شمول ګډوډ کړې دي.
امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي
د ملګرو ملتو امنیت شورا سبا چهارشنبه د ( سپتمبر اوولسمه) د افغانستان په اړه غونډه لري.
په دې غونډه کې به د یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې استازې روزا اوتونبایوا د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تیرو غونډو کې د طالبانو له لورې د نجونو او ښځو پرضد د بندیزونو د لرې کیدو غوښتنې شوې دي او تل یې ټینګار کړی دی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نه شي راتلی.
د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پيلیږي.
ولسشمر ټرمپ له نیویارک ټایمز څخه میلیارډونه ډالر تاوان غواړي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې د فلوریډا په فدرالي محکمه کې عریضه کړې چې نیویارک ټایمز او د هغې څلور خبریالان باید ده ته پنځلس میلیارډه ډالر ورکړي.
په دې عریضه کې د دوه زره څلرویشتم کال تر انتخاباتو مخکې خپرو شویو مقالو او یوه کتاب ته اشاره شوې ده چې د ټرمپ د بدنامۍ او سپکاوي لپاره مطالب پکې خپاره شوې دي.
ولسمشر ټرمپ په خپله خواله رسنۍ « تروت سوشل» کې نیویارک ټایمز په درواغو تورنه کړې ده.
اسوشیتد پریس اژانس راپور وکړی دی چې نیویارک ټایمز تر اوسه په دې اړه څه نه دې ویلي.
ټرمپ تر دې مخکې هم د یوشمیر نورو رسنیو لکه وال ستریت ژورنال پرضد دعوه کړې وه.