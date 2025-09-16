خبرونه
د غزې پر ښار د اسراییلي پلیو ځواکونو عملیات روان دي
فرانس پریس اژانس د اسراییل د یوه پوځي چارواکي په وینا خبر ورکړ چې اسراییلي پلیو ځواکونو تیره شپه پر غزه ښار عملیات پيل کړې دي.
د دغه اسراییلي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، فرانس پریس اژانس راپور ورکړ چې د اسراییل پوځ د غزې تړانګې د دغه تر ټولو ستر ښار د مرکز په لور د پرمختګ په حال کې دی.
اسراییل وایي چې د غزې ښار ترمځکې لاندې د حماس اصلي مرکز دی.
حماس امریکا او اروپایي ټولنه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پيژني.
اروپایي ټولنه پر اسراییل بندیزونه لګوي
تمه ده چې د اروپايي اتحادیې کمیشنران سبا په غزه کې د جګړې له امله په اسراییل نوي بندیزونه ولګوي.
د اروپايي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو نن خبریالانو ته وویل چې کمیشنران به سبا د اسراییل پر وړاندې د اقداماتو یوه بسته تصویب کړي.
هغې زیاته کړه چې د اقداماتو یوه برخه به د اسراییل او اروپايي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې شامل مالي امتیازات تنظیم کړي.
اسراییل تیره شپه له درنو هوایی بریدونو وروسته د غزې ښار په ډیرو برخو کې ځمکني عملیات پیل کړل.
د اسراییل د پوځ یوه ویاند د سې شنبې په ورځ وویل چې ځواکونو یې په غزه ښار کې د حماس په اصلي اډه کې خپل پلي عملیات پراخ کړې دي.
متحده ایالات او اروپايي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي.
په غزه کې د اسراییلو د عملیاتو پراختیا له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر ترک د اسراییلو دا اقدام "د نه منلو وړ" وباله.
هغه AFP او رویټرز ته وویل چې "وینه تویونه باید ودرول شي."
د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ایکسپاڼه کې لیکلي دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلې دي.
د مجاهد په وینا په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې دي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی.
اسراییل تیره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې پنځه تنه ووژل شول.
تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي-اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسراییل برید یې وغانده.
طالبانو په بلخ کې پر انټرنټ بندیزونه لګولي
طالبانو د افغانستان په بلخ ولایت کې انټرنیټ محدود کړی دی.
د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تیره شپه ناوخته په ایکسپاڼه کې په یوه پيغام کې ویلي دي چې په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا هبت الله اخند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوې دي.
د حاجي زید په وینا د دې پریکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزییات نه دې ورکړي.
د بلخ یوشمیر اوسیدونکو ازادي راډيو ته وویل چې د انټرنټ له محدودیت سره د دیو ورځني فعالیتونه، د بانکدارۍ، سوداګرۍ او انلاین زده کړو په شمول ګډوډ کړې دي.
امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کوي
د ملګرو ملتو امنیت شورا سبا چهارشنبه د ( سپتمبر اوولسمه) د افغانستان په اړه غونډه لري.
په دې غونډه کې به د یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړې استازې روزا اوتونبایوا د امنیت شورا غړیو ته د افغانستان د وضعیت په اړه معلومات ورکړي.
د افغانستان په اړه د امنیت شورا په تیرو غونډو کې د طالبانو له لورې د نجونو او ښځو پرضد د بندیزونو د لرې کیدو غوښتنې شوې دي او تل یې ټینګار کړی دی چې د ښځو د حقونو له ورکړې پرته سوله او ثبات نه شي راتلی.
د امنیت شورا سبانۍ غونډه د افغانستان په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پيلیږي.
ولسشمر ټرمپ له نیویارک ټایمز څخه میلیارډونه ډالر تاوان غواړي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبې د فلوریډا په فدرالي محکمه کې عریضه کړې چې نیویارک ټایمز او د هغې څلور خبریالان باید ده ته پنځلس میلیارډه ډالر ورکړي.
په دې عریضه کې د دوه زره څلرویشتم کال تر انتخاباتو مخکې خپرو شویو مقالو او یوه کتاب ته اشاره شوې ده چې د ټرمپ د بدنامۍ او سپکاوي لپاره مطالب پکې خپاره شوې دي.
ولسمشر ټرمپ په خپله خواله رسنۍ « تروت سوشل» کې نیویارک ټایمز په درواغو تورنه کړې ده.
اسوشیتد پریس اژانس راپور وکړی دی چې نیویارک ټایمز تر اوسه په دې اړه څه نه دې ویلي.
ټرمپ تر دې مخکې هم د یوشمیر نورو رسنیو لکه وال ستریت ژورنال پرضد دعوه کړې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته تللی
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن دوحې ته ولاړ. مارکو روبیو قطر ته تر تګ مخکې له دغه هیواده وغوښتل چې د غزې په مساله کې د منځګړیتوب هڅو ته دوام ورکړي.
روبیو د تل ابیب د بن ګوریون له هوايي ډګر څخه دوحې ته د الوتنې پر مهال خبریالانو ته وویل، موږ به له قطر څخه وغواړو چې خپلو هڅو ته دوام ورکړي او پریکړه د دوی په لاس کې ده چې د تیرې اونۍ تر برید وروسته غواړي چې داسې څه وکړي که نه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه، قطر د نړۍ هغه هیواد دی چې همدا صلاحیت لري چې روغې جوړې ته لاره هواره کړي.
روبیو یوه ورځ وروسته تر دې قطر ته ورسید چې په پلازمینه دوحه کې د عربي-اسلامي هیوادونو په سرمشریزه کې پر دوحه د اسراییل برید وغندل شو.
په قطر کې د اسراییل د تیرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حماس ډلې پنځه غړي ووژل شول.
د جرمني محکمې یو افغان په عمري حبس محکوم کړ
یو افغان نن( د سپتمبر ۱۶ مه) په جرمني کې په عمري قید محکوم شو. د سلیمان په نوم دغه شپږ ویشت کلن افغان د قتل په تور مجرم پیژندل شوی دی.
سلیمان د اسلامي دولت ډلې ملاتړی بلل شوی چې پروسږکال یې د مې په میاشت کې د جرمني په لویدیځ ښار مانهایم کې پر چاقو یو جرمنی پولیس وواژه او پنځه تنه نور یې ټپيان کړل.
په تیرو دوو کلونو کې په جرمني کې ورته څو پیښې وشوې چې تر دې وروسته جرمني یوشمیر افغانان افغانستان ته واستول او روانه اونۍ د جرمني د حکومت مرستیال ویاند شتېفن مایر وویل چې په افغانستان کې یې له طالبانو سره تماسونه زیات کړې دي چې له جرمني څخه د مجرمو او خطرناکه افغانانو د ایستلو بهیر اسانه شي.
واشنګټن پر ایران ( حد اکثري فشار) ته دوام ورکوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي، واشنګټن به پر ایران " حد اکثر فشار" ته دوام ورکړي.
روبیو پرون دوشنبه په بیت المقدس کې د اسراییل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل، د دی فشار هدف دادی چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی پیدا نه کړي.
روبیو د سخت دریځي روحاني مشر تر واک لاندې اټومي ایران اسراییل، امریکا او ټولې نړۍ ته یو ګواښ بللی دی.
امریکا په تیره جون میاشت کې د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل چې د چاروکو په خبره دروند زیان یې ورته واړوه.
پر دوحې د اسراییل له بریده یوه اونۍ وروسته، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر قطر ته سفر کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د اسراییل له سفر وروسته قطر ته سفر کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه دغه اعلان وروسته تر هغه وکړ چې روبیو بیت المقدس کې د اسراییل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل.
روبیو داسې مهال د منځني ختیځ په سفر وتلی چې پر دوحې د اسراییل د تیرې اونۍ له برید وروسته سیمه کې نانندرۍ زیاتې شوې دي.
لویدیځو اژانسونو لیکلي، امریکا هڅه کوي چې د خپل دوو متحدانو، اسراییل او قطر ترمنځ ټوکیدلې نانندرۍ حل کړي.
د قطر صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وړمه ورځ غوښتنه وکړه چې اسراییل ته باید پر دوحې د برید له کبله سزا ورکړل شي.
د قطر صدر اعظم دغه برید چې د سپتمبر په ۹مه د حماس سخت دریځې ډلې ۵ غړي په کې ووژل شول، پر منځګړي حمله بللې ده.
د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه حماس ترهګره ډله بولي.