زیلینسکي ، په داسې حال کې چې مرستیالان یې امریکا ته ځي، د روسیې وروستی برید 'پر ټرمپ برید' وباله

د اوکراین ولسشمر ولودیمیر زیلینسکي تیره شپه خپلې ویډیو وینا کې وویل: "روسیه اوس په نړۍ کې په هر هغه کس چې سوله غواړي، برید کوي. "
هغه وویل "دا په اوکراین برید دی... او دا په ولسمشر ټرمپ باندې هم د روسیې لخوا برید دی،"
زیلنسکي وویل : "موږ په واشنګټن کې اوریدلي چې [د روسیې ولسمشر ولادیمیر] پوتین د جګړې پای ته رسولو ته اماده دی ... خو ، هغه د سولې په لور د هر ډول ریښتینو ګامونو په ځای بالستیک توغندي غوره کوي."
د اوکراین ولسشمر وویل چې تمه لري چې د اوکراین لپاره د امنیتي ضمانتونو یو چوکاټ به ترراتلونکې اونۍ مشخص شي. اروپایي متحدینو ژمنه کړې چې د اوربند په صورت کې په داسې اقداماتو لاس پورې کاندې چې داوکراین امنیت ډاډمن کړي او احتمالا امریکا به هم په دغو ترتیباتو کې دخیله وي.
زیلینسکي اروپایی مشرانو ته په یوې آنلاین غونډه کې وویل چې دا "مهمه ده چې ولسمشر ټرمپ وګوري چې موږ په اروپا کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په خپل هوډ کې متحد یو."
په ورته وخت کې، سپینې ماڼۍ وویل چې ټرمپ د روسیې د دغو بریدونو څخه ناخوښه و.
د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیویت ولسمشر ټرمپ ته په اشاره وویل : " هغه د دې خبر څخه خوښ نه وو خو د تعجب وړ خبر هم نه وه ورته . دا دوه هیوادونه له مودې راهیسې په جګړه کې دي،"
ولسمشر ټرمپ لدې امله چې د اوربند په لور پرمختګ نه دی شوی ، ناهیلې دی او مسکو ته یې د نویو بندیزونو او تعرفو ګواښ کړی دی.
اروپايي هیوادونو ، امریکا او ملګرو ملتونو په کیف باندې د روسیې دغه برید چې د چهارشنبې او پنجشنبې ترمینځ شپه کې وشو وغانده.
بریتانیا او اروپايي ټولنې د روسیې ډیپلوماتان د احتجاج لپاره احضار کړل.
ټاکل شوې ده چې د اوکراین لوی چارواکي د ولسمشمر ټرمپ لوی مرکچی سټیف ویتکاف سره په نیویارک کې وګوري. تمه ده چې په دې غونډې د اوکراین ددفاعي امکاناتو د پياوړتیا او دجګړې د درولو په لارو چارو خبرې وشي.
دامریکا دفاع وزارت ویلي چې بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د ۸۲۵ ملیونو ډالرو په ارزښت د کروز توغندیو او اړوندو تجهیزاتو خرڅلاو تصویب کړ.
با خبره سرچینو ویلي چې د امریکا د پوځي مرستو د پروګرام ترڅنګ ، دنمارک ، ناروي او هالنډ هم د جمپ سټارټ د پروګرام له لارې ددغو وسلو د بیې په پریکولو کې ونډه اخلي.