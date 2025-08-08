خبرونه
په جرمني کې د ښځینه افغانانو د پناه اخیستو شمیرې زیاتې شوې
د جرمني د مهاجرت او کډوالو فدرالي دفتر (BAMF) وايي چې په جرمني کې د پناه غوښتونکو افغان ښځو شمېر په بې ساري کچه زیات شوی دی.
د شپیګل اونیزې په وینا، یوازې په جولای میاشت کې له ۳۰۰۰ څخه زیاتو افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، چې د تیرې میاشتې په پرتله دوه چنده زیاته ده.
د ۲۰۲۵ کال له پیل راهیسې، شاوخوا ۹۵۹۳ افغان ښځو په جرمني کې د پناه غوښتنه کړې، چې د دې غوښتنلیکونو نیمایي یې د هغو ښځو دي چې پخوا په جرمني کې اوسېدلې وې او اوس یې خپلو دوسیو ته د بیا کتنې درخواستونه ورکړې دي.
په ۲۰۲۱ کال کې، وروسته له هغه چې طالبانو بیا کابل ونیو، دوی له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړې منع کړې او په ډیری دولتي دفترونو او غیر دولتي موسسو کې یې د ښځو د کار مخه نیولې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت: د سلګونو افغان کډوالو د ویزو د تصویب چارې روانې دي
د امریکا حکومت وایي چې د افغانانو لپاره د ځانګړي مهاجرت ویزې (SIV) پروګرام روان دی او سلګونه ویزې اوس مهال د تصویب په مختلفو مرحلو کې دي.
د امریکا د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې ټامي پيګوټ د پنجشنبې په ورځ په واشنګتن ډي سي کې خبرې غونډې ته وویل چې (SIV) پروسه روانه ده او دا له کلونو راهیسې ادامه لري. نوموړي بیا وویل چې د ټرمپ اداره دې پروګرام ته لومړیتوب ورکوي.
د SIV پروګرام د هغو افغانانو لپاره دی چې په افغانستان کې یې د متحده ایالاتو له ځواکونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو سره یوځای کار کړی دی او اوس غواړي چې امریکا ته پناه یوسي.
په متحده ایالاتو کې د جمهوري غوښتونکو او دیموکراتانو د اوږدې مودې ملاتړ سربیره، دا پروګرام د ورو پروسس کولو، لوژستیکي خنډونو او امنیتي اندیښنو په ګډون له ننګونو سره مخامخ دی.
په چین سیلونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې
د چین د شمال لویدیځ ګانسو ولایت په یوژونګ ښار کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه ۱۰ کسان وژل شوي او ۳۳ نور تري تم دي.
د چین دولتي نشراتي ادارې سي سي ټي وي راپور ورکړی چې د پنجشنبې په ورځ سخت بارانونه په غرنیو سیمو کې د سیلابونو او ځمکې ښویدنې سبب شول.
د چین ولسمشر شي جین پینګ د ژغورنې او سیلاب مخنیوي لپاره د پراخو هڅو غوښتنه کړې ده.
د فرانسې په ځنګلونو کې لګیدلی اور کنټرول شوی
چارواکي د فرانسې په جنوب کې خبرداری ورکوي چې له سې شنبې راهیسې په ځنګلونو کې لګیدلي اورونه ښایي د تودې هوا له امله بیرته خپاره شي.
چارواکو نن وویل چې دا اورونه نن کنټرول شوې دي خو د دې لپاره چې هوا په سیمه کې د سانتي ګرید تر دیرش درجو لوړه ده، دا ویره شته چې بیرته د اور لمبې خپرې شي.
دا اورونه چې شاوخوا یوسل و شپیته کیلومتره مربع ساحه یې نیولې وه، د یوه کس ژوند یې واخیست، لږ تر لږه یو ویشت تنه یې ټپيان کړل او د نژدې شپږ دیرش کورونو د سوځیدو سبب شول.
د فرانسې په جنوب کې دا اورلګیدنه په تیرو څو لسیزو کې بیساری بلل شوې ده.
د برتانیې پولیس د پاکستان د کرکټ دملي ټیم د یوه غړي په هکله چې په جنسي تیري تورن دی تحقیقات کوي
د برتانیا پولیس د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم د غړي حیدر علي په اړه چې د جنسي تیري تور پرې لګیدلی دی تحقیقات کوي.
د مانچسټر پولیسو د حیدر علي نوم پرته رویټرز ته وویل چې دوی د اګست په څلورمه نیټه یو ۲۴ کلن سړی د جنسي تیري شکایت ترلاسه کولو وروسته ونیولو.
پولیسو وویل چې سړي د جولای په ۲۳ مه نیټه په یوې میرمنې جنسي تیری کړی دی.
پیښه برتانیې ته د پاکستان الف کرکټ ټیم د سفر په جریان کې رامنځته شوې.
د پاکستان کرکټ بورډ وویل چې حیدر علي د تحقیقاتو تر بشپړیدو پورې د هیواد د کرکټ ټیم څخه وځنډول شو.
د اسرائیلو امنیتي کابینې د غزې ښار د بشپړو نیولو پلان تصویب کړ
د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر وایي د هیواد امنیتي کابینې د غزې ښار د بشپړ نیولو پلان تصویب کړی دی.
دا اقدام، چې د جمعې په سهار اعلان شو، د ۲۲ میاشتنۍ جګړې د پراختیا یوه بله نښه ده.
بنیامین نتنیاهو مخکې ویلي وو چې د حماس د له منځه وړلو لپاره، اسرائیل باید ټوله غزه ونیسي او وروسته یې "دوستو عربي ځواکونو" ته وسپاري.
اسرائیل اوس د غزې ډیره برخه ترکنټرلاندې لري.
اسوشیټیډ پریس راپور ورکړی چې د غزې بشپړ اشغال کولی شي د بې شمیره فلسطینیانو او د حماس لخوا نیول شوي شاوخوا ۲۰ یرغمل کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کړي، او اسراییل په نړیواله کچه نور هم منزوي کړي.
متحده ایالات او اروپايي اتحادیه حماس یوه "ترهګره ډله" ګڼي.
د نسیم راډیو کارکوونکي ونیول شول او دغه رسنۍ بیا وتړل شوه
د افغان خبریالانو مرکز رپوټ ورکوي چې د ولایتي استخباراتو لخوا په دایکندي کې د سیمه ییزې راډیو نسیم د مدیر او دوو خبریالانو په نیولو او د هغې د تجهیزاتو ضبطولو سره، د راډیو نسیم او په بامیان کې د هغې د سیمه ییز سټوډیو فعالیتونه وځنډول شول.
د افغان خبریالانو مرکز د واکمنې استخباراتي ادارې دا عمل په ولایت کې د آزادو رسنیو د ځپلو او محدودولو لپاره یوه څرګنده هڅه ګڼي او غندي یې.
د طالبانو په څلور کلنه واکمني کې په خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی دی ، ګڼ شمیر نیول شوي او ډیری خصوصا ښځینه خبریالانې اړ شوی چې خپل کار پریږدی او له هیواده ووځي.
جرمني د افغانانو په شمول د غیرقانوني کډوالو د ایستلو چارې تنظیموي
د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندت نن وویل چې افغانستان او سوریې ته د نورو کډوالو د ایستلو لپاره د الوتنو د تنظیم چارې روانې دي.
الکساندر دوبرندت زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې خلک ډاډه شي چې هغه کډوال چې جرمونه کوي هغوی په جرمني کې پاتې نه شي. نوموړي بیا وویل چې جرمني ته د غیر قانوني کډوالو د داخلیدو د مخنیوي لپاره به د سرحدونو د حفاظت چارې پسې سخته کړي.
نژدې درې اونۍ مخکې جرمني یو اتیا افغان کډوال چې د دوی په وینا په جرمونو کې یې لاس درلود په یوې چارټر الوتکې کې افغانستان ته واستول. دا د دوه زره یو ویشتم کال د اګست له میاشتې راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، دوهم ځل دی چې جرمني یو شمیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستنوي.
هند په اسام ایالت کې یوشمیر خلکو ته د وسلو د لیږد اجازه ورکوي
د هند د اسام ایالت اعلان کړی چې دوی به له بنګله دیش سره د سرحدي سیمو خلکو ته د وسلو اجازه ورکړي.
د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې د اسام اعلی وزیر هیمانتا بسوا سرما، چې د هندو ملتپال بي جي پي ګوند غړی دی، د چهارشنبې په ورځ وویل چې هغه ځایي اوسیدونکي چې ګواښ احساسوي اوس کولی شي د ایالت ویب پاڼې له لارې د وسلو جوازونو لپاره غوښتنه وکړي.
دې اقدام د ایالت د مسلمان اقلیت ترمنځ اندیښنه راپارولې ده.
د اسام شاوخوا ۳۱ ملیون نفوس له ۳۵ سلنې څخه ډیر بنګالي ژبي مسلمانان دي. ډیری یې اندیښنه لري چې دا پریکړه به د تاوتریخوالي د زیاتوالي او د دې سبب شي چې مسلمانان په نښه شي.
د اپوزسیون ګوندونو په شمول د دې پریکړې منتقدین وایي چې عامو خلکو ته د وسلو د جواز ورکول به د شخصي غچ اخیستو او قومي شخړو لامل شي.
د افغانستان او تاتارستان ترمنځ د ۱۸۳ میلیونه ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د افغانستان د خصوصي سکتور او د تاتارستان جمهوریت ترمنځ د یوسل او درې اتیا میلیونه ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ د یوه تړون خبر ورکوي.
دې وزارت د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې دا تړون د دواړو خواوو ترمنځ د تیلو او ساختماني سکتورونو په برخه کې لاسلیک شو.
د یوې اعلامیې له مخې، د تاتارستان مرستیال لومړي وزیر او د صنعت او سوداګرۍ وزیر اولیګ ولادیمیرویچ کوروبچینکو، چې د تړون لاسلیک کولو لپاره کابل ته تللی، طالبانو ته بلنه ورکړه چې د تاتارستان د نفتي موادو په نندارتون کې چې د اګست په ۲۶مه پرانیستل کیږي، برخه واخلي.
روسیه لومړنی هیواد دی چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت وپیژند او له طالبانو سره یې نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکي ټینګ کړې دي.