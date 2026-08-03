د لاسرسۍ وړ لېنکونه
اصلي متن ته ورتلل
اصلي مېنو ته ورتلل
د لټون پاڼې ته مراجعه
نورې برخې
کورپاڼه
راپورونه
افغانستان
سیمه
منځنی ختیځ
نړۍ
خبرونه
افغانستان
نړۍ
د خپرونو جدول
مرکې
اونیزې خپرونې
انځوریزه برخه
ورزش
د کډوالۍ بحران
'کووېډ-۱۹'
اړیکه
دري پاڼه
Azadi English
راسره ملګري شئ
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
لټون
زنده
زنده
لټون
پخوانی
بل
تازه خبر
دوشنبه ۱۲ زمری ۱۴۰۵ کابل ۰۹:۳۴
هیله؛ د ښځو لیدلوری
ګډون
ګډون
Apple Podcasts
Spotify
ګډون
برخې
ددې پروګرام په اړه
په افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مستندول. فریدې سیال په دې خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانو ږلۍ ولي او اریا رحمت سره خبرې کړي دي.
۳۰ دقيقې مخکې
Embed
په افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مستندول. فریدې سیال په دې خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانو ږلۍ ولي او اریا رحمت سره خبرې کړي دي.
Embed
The code has been copied to your clipboard.
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:29:59
0:00
مستقیم لېنک
128 kbps | ایم پي ۳
64 kbps | ایم پي ۳
بېل خپروونکی
شريکول
برخې
چنګاښ ۲۲, ۱۴۰۵
اسلام اباد کې د اسلامي هېوادونو د ښځینه وزیرانو ناسته او زده کړو د افغانو نجونو محرومیت
چنګاښ ۰۸, ۱۴۰۵
د افغانستان په اقتصادي وده کې د ښځو رول
چنګاښ ۰۱, ۱۴۰۵
روغتیايي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی
غبرګولی ۱۸, ۱۴۰۵
طالبانو د پنځم پرله پسې لپاره نجونو ته اجازه ور نه کړه چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي
غبرګولی ۱۱, ۱۴۰۵
ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د طالبانو له خوا د جنسي تاوتریخوالي ۲۱ پيښې مستندې کړي، افغان ښځې څه وایي؟
غبرګولی ۰۴, ۱۴۰۵
د طالبانو د زوجینو د تفریق اصولو نامې ته د دیني علماو ځواب
ټولې برخې کتل
XS
SM
MD
LG