د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
دوشنبه ۱۲ زمری ۱۴۰۵ کابل ۰۹:۳۴

هیله؛ د ښځو لیدلوری
ګډون
هیله؛ د ښځو لیدلوری

ګډون

Apple Podcasts Spotify ګډون

په افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مستندول. فریدې سیال په دې خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانو ږلۍ ولي او اریا رحمت سره خبرې کړي دي.

په افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مستندول. فریدې سیال په دې خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانو ږلۍ ولي او اریا رحمت سره خبرې کړي دي.
Embed
په افغانستان د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مستندول. فریدې سیال په دې خپرونه کې د ښځو د حقونو فعالانو ږلۍ ولي او اریا رحمت سره خبرې کړي دي.

No media source currently available

0:00 0:29:59 0:00
مستقیم لېنک

برخې

ټولې برخې کتل
XS
SM
MD
LG