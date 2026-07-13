د لاسرسۍ وړ لېنکونه
اصلي متن ته ورتلل
اصلي مېنو ته ورتلل
د لټون پاڼې ته مراجعه
نورې برخې
کورپاڼه
راپورونه
افغانستان
سیمه
منځنی ختیځ
نړۍ
خبرونه
افغانستان
نړۍ
د خپرونو جدول
مرکې
اونیزې خپرونې
انځوریزه برخه
ورزش
د کډوالۍ بحران
'کووېډ-۱۹'
اړیکه
دري پاڼه
Azadi English
راسره ملګري شئ
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
لټون
زنده
زنده
لټون
پخوانی
بل
تازه خبر
دوشنبه ۲۲ چنګاښ ۱۴۰۵ کابل ۰۹:۰۱
هیله؛ د ښځو لیدلوری
ګډون
ګډون
Apple Podcasts
Spotify
ګډون
برخې
ددې پروګرام په اړه
اسلام اباد کې د اسلامي هېوادونو د ښځینه وزیرانو ناسته او زده کړو د افغانو نجونو محرومیت
۳۳ دقيقې مخکې
Embed
اسلام اباد کې د اسلامي هېوادونو د ښځینه وزیرانو ناسته او زده کړو د افغانو نجونو محرومیت
Embed
The code has been copied to your clipboard.
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:30:00
0:00
مستقیم لېنک
128 kbps | ایم پي ۳
64 kbps | ایم پي ۳
بېل خپروونکی
شريکول
برخې
چنګاښ ۰۸, ۱۴۰۵
د افغانستان په اقتصادي وده کې د ښځو رول
چنګاښ ۰۱, ۱۴۰۵
روغتیايي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی
غبرګولی ۱۸, ۱۴۰۵
طالبانو د پنځم پرله پسې لپاره نجونو ته اجازه ور نه کړه چې د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي
غبرګولی ۱۱, ۱۴۰۵
ملګرو ملتونو د ښځو په وړاندې د طالبانو له خوا د جنسي تاوتریخوالي ۲۱ پيښې مستندې کړي، افغان ښځې څه وایي؟
غبرګولی ۰۴, ۱۴۰۵
د طالبانو د زوجینو د تفریق اصولو نامې ته د دیني علماو ځواب
غویی ۲۸, ۱۴۰۵
یوناما د طالبانو له خوا پر افغان ښځو د جبري حجاب د بد چلند پېښې مستندې کړي
ټولې برخې کتل
XS
SM
MD
LG