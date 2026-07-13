د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
دوشنبه ۲۲ چنګاښ ۱۴۰۵ کابل ۰۹:۰۱

هیله؛ د ښځو لیدلوری
ګډون
هیله؛ د ښځو لیدلوری

ګډون

Apple Podcasts Spotify ګډون

اسلام اباد کې د اسلامي هېوادونو د ښځینه وزیرانو ناسته او زده کړو د افغانو نجونو محرومیت

اسلام اباد کې د اسلامي هېوادونو د ښځینه وزیرانو ناسته او زده کړو د افغانو نجونو محرومیت
Embed
اسلام اباد کې د اسلامي هېوادونو د ښځینه وزیرانو ناسته او زده کړو د افغانو نجونو محرومیت

No media source currently available

0:00 0:30:00 0:00
مستقیم لېنک

برخې

ټولې برخې کتل
XS
SM
MD
LG