د لاسرسۍ وړ لېنکونه

دري پاڼه Azadi English
د ازادې اروپا/ ازادي راډيو ټولې پاڼې
زنده
site logo site logo
پخوانی بل
تازه خبر
دوشنبه ۱ چنګاښ ۱۴۰۵ کابل ۰۹:۰۹

هیله؛ د ښځو لیدلوری
ګډون
هیله؛ د ښځو لیدلوری

ګډون

Apple Podcasts Spotify ګډون

روغتیايي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی

روغتیايي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی
Embed
روغتیايي خدمتونو ته د ښځو نه لاسرسی

No media source currently available

0:00 0:28:09 0:00
مستقیم لېنک

برخې

ټولې برخې کتل
XS
SM
MD
LG