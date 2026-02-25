خبرونه
د طالبانو حکومت په سرحداتو کې د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره له ملګرو ملتونو د سکنرونو غوښتنه وکړه
د مخدرو موادو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونود مبارزې د دفتر مشر پولیک اوک سیري د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت معین شیخ عبدالرحمن منیر سره ولیدل.
د طالبانو ترواک لاندې باختر خبري اژانس د چهارشنبې په ورځ رپوټ ورکړ چې د کورنیو چارو وزارت معین په غونډه کې له دغه نړیوال چارواکي د سرحدونو دلاښه کنټرول لپاره د مجهزو سکنرونو غوښتنه کړې ده.
خبر زیاتوي چې ښاغلي سیري د نشه یې توکو په وړاندې د لاس ته راوړونو ستاینه کړې او د سکنرونو د برابرولو په برخه کې یې د همکارۍ ژمنه کړې.
د مخدرو موادو او جرایمو په وړاندې دملګرو ملتونو د مبارزې دفتر (UNODC) تیره میاشت په یو راپور کې وویل چې افغانستان کې له مصنوعي مخدرو موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ ، دودیز مخدر موادهم ډیر کارول کیږي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
ګوګل وايی چین پورې د هکرانو دیوې مرتبطې ډلې فعالیت یې شنډ کړی
د ګوګل تکنالوژي کمپنۍ وايي چین پورې د هکرانو د یوې مرتبطې ډلې فعالیت یې شڼډ کړی دی.
دغه ډله د UNC2814 او د «Gallium»گالیوم په نومونو پیژندل کیدله.
د ګوګل یو چاروکي چارلي سنایدر رویترز خبري اژانس ته ویلي د هکرانو دغې ډلې په ۲۴ هیوادونو کې ۵۳ بنسټونو ته تایید شوی لاسرسې درلوده او د شنډیدو په مهال ددې احتمال هم وو چې لږترلږه ۲۲ نورو هیوادونو کې بنسټونو ته لاسرسی پیدا کړي.
ګوګل کمپنۍ وايي د دغو هکرانو د ګوګل کلاود پروژو په تړلو او د حسابونو او انټرنټي زیربنا به نا کاره کولو سره یې ددوی فعالیت درولی دی.
ګوګل وايی دهکرانو دغې ډلې د سالت تایفون «Salt Typhoon» په نامه د هکري کمپاین څخه چې متحدود ایالاتو چین ته منسوب کړی جلا فعالیت کاوه.
په متحدو ایالاتو کې د چین سفارت دغو ډلو سره د چین هرډول ارتباط رد کړی او ویلي چې دغه هیواد د هک او سایبري بریدونو مخالف دی.
د هندوانو او سیکانو استازو طالب چارواکو سره خپلې ستونزې شریکې کړې
حمد الله فطرت د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند دچهارشبنې په ورځ په خپله ایکسپاڼه ولیکل چې د هندوانو او سیکانو د شورا رئیس منجیت سنګ لامبه د ریاست الوزراء د دفتر عمومي رئیس ډاکټر ملا عبدالواسع سره په غونډه کې د غصب شویو ځمکو او ملکیتونو ، برښنا او دیوناني طبابت د جواز ترڅنګ ، د کابل شوربازار کې د درمسال په اړه چې د سړک د نقشې لاندې راغلی خپلې ستونزې او وړاندیزونه شریک کړل.
خبر زیاتوي چې ډاکټر ملا عبدالواسع ورغلي پلاوي ته ډاډ ورکړی دی چې ستونزې او غوښتنې به یې له اړوندو ادارو او مسئولینو سره شریکې کړي.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د هندوانو او سیکانو د هغو جایدادونو او ملکیتونو د ازادولو لپاره چې د تیرو حکومتونو په مهال غصب شوي د عدلیې وزارت لخوا یو ځانګړی کومیسیون جوړ شوی دی.
د بښنې نړیوال سازمان تیر کال په خپل راپور کې د هندوانو او سیکانو په شمول په افغانستان کې د لږکیو د حقوقو د نقض خبره کړې وه.
د افغان هندوانو او سیکانو اقلیت چې پخوا کلونو کې یې شمیر لسګونو زرو کسانو ته رسیده پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې کار اوبار او تجارت کاوه خو د تیرو درې لسیزو د جګړواو ناکراریو له امله ددوی ګڼ شمیرکسان له افغانستانه بهرته کډه شول.
سویډڼ په جرایمو د محکوم شویو کډوالو اخراج ته زور ورکوي
د سویډن حکومت وايي نیت لري په دغه هیواد کې په جرایمو د محکوم شویو کډوالو اخراج ته زور ورکړي.
سویډني چارواکي وايي هرهغه جرم چې سزا یې له نقدي جریمې اوچته وي باید د اخراج لامل شي.
د فرانسې خبري اژانس رپوټ ورکوي چې د سویډن د کډوالو د چارو وزیر یوهان فورسل د چهارشنبې په ورځ وویل بهرني مجرمان له مودو راهیسې په دغه هیواد کې ساتل شوي دي.
د اولوف کریسټرسن په مشرۍ ښي اړخي حکومت، چې د دیموکراتانو لخوایې ملاتړ کیږي، د پولیسو صلاحیتونه زیات کړي او وړاندیز یې کړی چې د جرمي مسؤلیت عمر له ۱۵ څخه ۱۳ کلونو ته راټیټ کړای شي.
نوی قانون څارنوالانو ته صلاحیت ورکوي چې اخراج د سزاګانو یوه برخه کړي ، او تمه کیږي چې هر کال شاوخوا ۳۰۰۰ کسان اخراج شي، چې د غه شمیره د اوسنۍ اوسط شمیرې څخه شاوخوا شپږ چنده زیاته ده.
دغه قانون به د سپتمبر له لومړۍ نیټې نافذ شي، خو لومړی به د سویډن د مقننه شورا لخوا وڅیړل شي. سویډن کلونو راهیسې د تاوتریخوالي ، منظمو جرمونو او د مجرمو ډلو ترمینځ نښتو کې د زیاتوالي په وړاندې مبارزه کوي.
د پاکستان حکومت په صوابۍ کې د افغان کډوالو د یوه کمپ اوسېدونکو ته د وتلو امر وکړ
پاکستاني چارواکو د خیبرپښتونخوا په صوابۍ سیمه کې د افغان کډوالو د یوه کمپ ټول دوکانونه او تجارتي مرکزونه تړلي دي.
پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د صوابۍ د پولیسو د مرکزي قرارګاه مرستیال مشرې الینا شکیل پرون له برکای کمپ څخه د لیدنې پرمهال افغان کډوالو ته خبرداری ورکړ چې د پاکستان حکومت رسما دا کمپ بند کړی دی.
مېرمن شکیل له ټولو کډوالو غوښتي دي چې د اسلام آباد له پالیسیو سره سم د کډوالو د خپلې خوښې ستنېدو په چاره کې له چارواکو سره همکاري وکړي.
د پاکستان حکومت له ۲۰۲۳ کال راهیسې د افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړي خو په وروستیو میاشتو کې یې دا لړۍ چټکه کړې ده.
د تېرکال د سپټمبر په ۲۵مه د پاکستان د ایالتونو او سرحدونو چارو وزارت په یوه رسمي مکتوب کې خبرداری ورکړ چې په خیبرپښتونخوا، سند او پنجاب کې د افغان کډوالو شپاړس کمپونه تړل کېږي.
ډېری دا کمپونه د اتیایمې لسیزې په لومړیو کې جوړ شوي او تراوسه هم هلته لسګونه زره کډوال ژوند کوي.
پر افغانستان له حملو وروسته په پاکستان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي
په پاکستان کې وروسته له دې چې د دې هېواد الوتکو پر افغانستان هوايي برید وکړ، کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي.
د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د پاکستان د کورنیوچارو وزارت مرستیال طلال چودري نن وویل، پر ننګرهار او پکتیکا ولایتونو د شنبې ورځې له حملو وروسته په پاکستان کې چارواکو امنیتي تدابیر پیاوړي کړي او لسګونه مشکوک کسان یې نیولي دي.
ښاغلی چودري زیاتوي چې کله هم دوی په افغانستان کې، د ده په وینا پر وسله والو ډلو برید کړی نو هغو غبرګون ښودلی. چودري رویټرز ته ویلي چې پاکستاني امنیتي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي څو د احتمالي بریدونو مخنیوی وکړي.
په پاکستان کې په وروستیو کې څو تروریستي حملې وشوې. په دې ترڅ کې د سه شنبې په ورځ د خیبرپښتونخوا په کوهاټ او د پنجاب په بهکر سیمو کې حملې وشوې چې په یوه کې پنځه پولیس او دوه ملکیان او په دوهمه کې دوه پولیس ووژل شول.
د پاکستان حکومت وايي دا حملې د پاکستاني طالبانو په ګډون هغه ډلې کوي چې مرکزونه یې په افغانستان کې دي، خو د طالبانو حکومت وايي هېڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د کوم هېواد امنیت وګواښي او وايي پاکستان دې د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان نه اچوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو او پاکستاني چارواکو پرون تایید کړه چې ځواکونو یې تېره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې کړې دي.
ټرمپ کانګرس ته په وینا کې یوځل بیا ایران ته د پوځي اقدام ګواښ وکړ
د امریکا ولسمشر ډونالدټرمپ یوځل بیا ګواښ کړی چې که ډيپلوماسي نتیجه ورنکړي نو د ایران پرضد به له پوځي ځواک څخه کار واخلي.
ښاغلي ټرمپ د فبروري په ۲۴مه د امریکا د کانګرس دواړو خونو ته په څه کم دوه ساعته وینا کې چې د امریکا په تاریخ کې د یوه ولسمشر تر ټولو اوږده وینا وه د ایران په اړه ډېر وغږېد او ویې ویل، ایران ته د تېرځل حملې پرمهال خبرداری ورکړل شوی و، چې په راتلونکي کې هېڅکله د وسلو په تېره د اټومي وسلو د جوړولو د پروګرام د بیارغونې هڅه ونه کړي، خو د ده په وینا ایران دا هڅې بیا پیل کړې.
ټرمپ وویل زما لومړیتوب ډیپلوماسي ده خو یوه خبره دې روښانه وي چې زه به هېڅکله د تروریزم لومړۍ درجه پالونکي ته چې اوس مهال د اټومي وسلو جوړول غواړي د دې کار اجازه ورنه کړم.
د امریکا ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د روانې فبروري میاشتې په ۲۶مه د خبرو د بل پړاو له پیل مخکې د امریکا پوځ په منځني ختیځ کې خپلې جنګي کشتۍ او تجهیزات ځای پرځای کړي دي.
د ایران د بهرنیوچارو وزارت ویاند اسماعیل بقايي پر ټولنیزو شبکو په یوه بیان کې چې ظاهرا د ټرمپ د وینا په ځواب کې یې خپور کړی، ویلي هغه ادعاوې چې د ولسمشر ټرمپ اداره یې د ایران د اټومي پروګرام، بالستیک توغندیو او په دې هېواد کې د تېرې جنوري میاشتې د اعتراضونو د قربانیانو د شمېر په اړه کړې دي، یوازې د لویو درواغو تکرار دي.
ښاغلي ټرمپ همداراز د خپلې وینا په بله برخه کې ژمنه وکړه چې د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره به خبرو ته دوام ورکړي.
ریچارډ بینېټ: د طالبانو پالیسیو د افغان نجونو او مېرمنو پر روغتیا ناوړه اغېز کړی
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګروملتونو ځانګړی راپورتر وايي چې د طالبانو پالیسیو د افغان مېرمنو او نجونو پر روغتیا ناوړه اغېز کړی دی.
ریچارډ بینېټ په خپل تازه راپور کې چې نن چارشنبې (د کب ۶مه) خپور شو ویلي دي چې طالبانو پر افغانستان له بیاواکمنېدو وروسته د جنسیت پربنسټ د تبعیض داسې یو منظم سیسټم رامنځ ته کړی چې زده کړو، کار، صحي پاملرنې، تګ راتګ او په عامه ژوند کې د ښځو ګډون محدودوي. بینیټ دا سیسټم له بشري ضد جرمونو سره انډول بللی دی.
راپور ټینګار کوي چې دا تبعیضي پالیسي نه یوازې د ښځو بنسټیز حقوق تر پښو لاندې کوي بلکې د هېواد په کچه د روغتیايي سیسټم پایښت هم ګواښي.
ښاغلي بینیټ د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره د بېړني او دوامداره نړیوال اقدام غوښتنه کړې او خبرداری یې ورکړی چې که داسې ونه شي نو افغانستان به یې له اوږدمهاله ناوړه عواقبو سره مخامخ شي.
طالبانو د ښاغلي بینېټ د تازه راپور په اړه تراوسه څه نه دي ویلي خو مخکې له دې یې د نوموړي راپورونه له حقایقو لیرې بللي او افغانستان ته یې د هغه پر تګ راتګ هم بندیز لګولی دی.
د طالبانو او پاکستان چارواکو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې تایید کړې دي
طالبانو او پاکستاني چارواکو تایید کړې ده چې ځواکونو یې تېره شپه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې نښتې کړې دي.
د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط بېګا ناوخته ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې د ننګرهار ولایت د نازیانو ولسوالۍ په شاه کوټ سیمه کې د دوی د پوله ساتو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ نښته شوې ده.
سرچینې زیاته کړه چې نښته پاکستاني لورې پیل کړه او د طالبانو ځواکونو ځوابي ډزې وکړې. د سرچینې په وینا نښته پای ته رسیدلې او مرګژوبله نه لري.
بل خوا د پاکستان د صدراعظم یوه ویاند مشرف زیدي تېره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د طالبانو ځواکونو په تورخم او تیرا سیمو کې پر پاکستاني ځواکونو بې دلیله ډزې کړي چې امنیتي ځواکونو يې سمدستي ځواب ورکړی دی.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا نښتې وروسته له هغه کېږي چې تېره شنبې د پاکستان جنګي الوتکو په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې هوايي حملې وکړې. دې حملو د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د ۱۸ غړو په ګډون لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوړله.
نن چهارشنبې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې سریلانکا له نیوزیلنډ سره لوبه لري
نن چهارشنبې د کرکټ په شل اووریز نړیوال جام کې سریلانکا له نیوزیلنډ سره لوبه لري.
په دغه جام کې پرون سه شنبې د انګلستان لوبډلې پاکستان ته په دوو ویکټو ماتې ورکړه.
پاکستانۍ لوبډلې په ټاکلو شویو شل اورونو کې ۱۶۴منډې د انګلستان لپاره هدف ټاکلي و.
انګلستان په ۱۹ اوور کې د ۸ لوبغاړو په سوځیدو سره ورکړل شوي هدف پوره کړ.
افغانستان د ګروپي لوبو په پړاو کې وروسته له هغه له نړیوال جام څخه ووت چې جنوبي افریقا او نیوزیلنډ ته یې خپلې لوبې وبایللې خو افغان لوبډلې له کاناډا او متحده عربي اماراتو څخه لوبې وګټلې.