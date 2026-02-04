ملګري ملتونه : افغانستان کې دداعش خراسان ډله سیمې ته یو جدي ګواښ جوړوي

ملګرو ملتونو د اسلامي ډولت داعش ډلې د ګواښونو په اړه امنیت شورا ته خپل تازه رپوټ کې وویل ددغې ډلې ګواښونه دنړۍ په بیلابیلو سیمو کې ګڼ او پیچلي شوي دي.
"نړیوالې سولې او امنیت ته د تروریستي اعمالو د ګواښونو" ترعنوان لاندې د امنیت شورا د چهارشنبې ( سلواغه ۱۵) غونډه د بریتانیا په مشرۍ چې اوسمهال د شورا دوره ای ریاست په غاړه لري وشوه.
د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکسندر زویف د افغانستان په اړه غونډې ته وویل چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګه سیمې او له سیمې وراخوا یوجدي ګواښ جوړوي.
هغه وویل:
"په افغانستان کې ، د داعش خراسان څانګه سیمې اوله سیمې وراخوا ته یو جدي ګواښ جوړوي ، سره لدې چې سره لدې چې دداعش خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي خو دغه ډله بیاهم ددې توانايي لرې چې د انلاین استخدام له لارې په سرعت بیرته ځان پیاوړی کړي."
د ملګروملتونو د عمومي منشي مرستیال الیکسندر زویف خپلو خبرو کې د تیرې جنوري میاشتې په ۱۹ کابل کې تروریستي برید ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې یې اوه کسه مړه او د یوه کوچنی په شمول ګڼ شمیر نور ټپیان شول او مسئولیت د داعش خراسان ډلې په غاړه واخیست.
طالبان وايي داعش خراسان ډله په افغانستان کې ځپل شوې اوداسې پدیده نه ده چې هیواد ته ستونزه جوړه کړي.
خو د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکسندر زویف غونډې ته وویل چې دغه ډله او اړوند ګروپونه یې د تروریزم ضد دوامدارو فشارونو په وړاندې مقاومت کوي ، دوی د بهرنیو ترهګرو جنګیالو استخدام ته دوام ورکوي او له نوې تکنالوژي څخه خپله کارونه پیاوړې کوي.
هغه زیاته کړه چې داعش د بسپنو ، غیرقانوني مالیو او د اختطافونو له لارې ځان تمویلوي.
د ملګرو ملتونو مرستیال عمومي منشي امنیت شورا ته دخپل رپوټ کې وویل چې داعش او اړوند ګروپونه یې هلې ځلې کوي چې د افریقا په ځینو برخو په ځانګړې توګه د افریقا په لویدیځ او ساحل سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي. اوپه خپلو امکاناتو او د ځمکو په کنټرول سره هلته سیمه ایزه بې ثباتي ژوروي ، او د امنیتي ننګونو ، بشري حقونو او د پرمختګ په وړاندې د ستونزو د حل لپاره ددولتو امکانات کمزوري کوي.
الیکسندر زویف وویل چې داعش په عراق او سوریه کې فعال دی او هلته د بریدونو او نویو هلوځلو له لارې محلي واکمني بې ثباته کوي.
هغه وویل چې سوریه کې امنیتي وضعیت نازک دی او داعش د حکومتي خلاوو څخه په استفاده قومي کړکیچونو ته لمن وهي .