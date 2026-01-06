خبرونه
طالبان په تخار کې د سرو زرو د کان د لانجې تحقیقات پيلوي
د طالبانو د کانونو او پترولیم وزارت اعلان وکړ چې د تخار ولایت په چاه اب ولسوالي کې د ځایي خلکو او د سرو زرو د کانونو د یوه شرکت ترمنځ د وروستۍ نښتې د څېړلو لپاره یو ولایتي پلاوی ټاکل شوی دی.
د وزارت ویاند همایون افغان کورنیو رسنیو ته نن سې شنبې وویل چې د دې نښتې له امله هم مرګ ژوبله شته او هم مالي زیانونه رسیدلې دي.
د چاه اب ولسوالي یو شمیر اوسیدونکو د دوشنبې په ورځ ادعا وکړه چې د سرو زرو شرکت د دوی په کرنیزو مځکو او د استوګنې په سیمو کې کیندنې کولې چې له امله یې اعتراضونه پيل شول او د نښتو پرمهال لږ تر لږه پنځه تنه ووژل شول.
ازادي راډيو په سیمه کې د خبریال نه لرلو له امله په خپلواکه توګه دا شمیره نه ردولی شي، نه تاییدولی شي.
د کابل په سروبي کې د لمریزې بریښنا یوه شبکه پرانیستل شوه
د کابل په سروبي ولسوالي کې د دوه ویشت اعشاریه پنځه اویا میګاواټه لمریزې بریښنا شبکه فعاله شوه.
د افغانستان برېښنا شرکت نن د سروبي په نغلو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د لمریزې بریښنا دا شبکه پرانیسته.
د بریښنا شرکت اجراییوي رییس عبدالباري عمر وویل، دا پروژه دوې برخې لري چې یوه یې د بریښنا د تولید ده او بله یې د بریښنا د لیږد ده.
پر دې پروژې اتلس میلیونه ډالر لګښت شوی دی.
د لسګونو هیوادونو استازي نن په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو غونډه کوي
ټاکل شوې ده چې د اوکراین پلوه اروپایي هیوادو چارواکي نن د امریکا له استازیو سره وګوري او په اوکراین کې د نژدې څلور کلنې جګړې د پای ته رسیدو پر لارو چارو خبرې وکړي.
د جرمني خبرې اژانس د راپور له مخې دا غونډه به په پاریس کې وشي او د پنځه ویشت هیوادونو استازي به ګډون پکې وکړي.
د امریکا د پلاوي استازیتوب به د امریکا ځانګړی استازی سټو ویټکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم جیرید کوشنر وکړي.
تمه ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي او د ناټو عمومي منشي مارک روټه هم په دې غونډه کې برخه واخلي.
اټکل کیږي چې د ننۍ غونډې د بحث یو مهم ټکی به دا وي چې څرنګه د څو ملتونو یو ځواک جوړ شي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سوله ټینګه کړي.
د افغانستان واردات او صادرات په ۲۰۲۵ کال کې نژدې ۱۴ میلیارډه ډالرو ته رسیدلي
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي، په دوه زره پنځه ویشتم کال کې د افغانستان د ټول تجارت ارزښت دیارلس میلیارډه او نهه سوه دوه دیرش میلیونه امریکایي ډالرو ته ورسید.
دغهَ وزارت د دوشنبې په ورځ څرګنده کړه چې له ننګونو او د سوداګریزو لارو له لنډمهاله تړل کیدو سره سره په دوه زره پنځه ویشتم کال کې د افغانستان په تجارت کې د وړم کال په پرتله زیاتوالی راغلی دی.
د دې زیاتوالي سربیره د نورو کلونو په څیر د افغانستان د تجارت لویه برخه واردات جوړوي.
د دوه زره پنځه ویشتم کال صادرات یو اعشاریه څه باندې اته سوه میلیونه ډالرو ته رسیږي او واردات دولس میلیارډه او یوسل او پنځه ویشت میلیونه ډالره کیږي.
په افغانستان کې ورښتونو ته د ملګرو ملتو اندیښنه
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې ښایي سږ کال په افغانستان کې د ژمي په میاشتو کې ورښتونه لږ وشي.
د ملګرو ملتو د دې سازمان په وینا داسې وضعیت کولی شي پر کرنه، د اوبو پر سرچینو او د خوراکي شیانو پر خوندیتوب جدي اغیزې وکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په درې میاشتني راپور کې د تیرکال له ډسمبره د سږکال د فبروري تر وروستیو د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې کافي ورښتونه نه دې شوي او نه کیږي.
د راپور له مخې، په غرونو کې د واورې ټوټې په تیرو ۲۵ کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلي، چې په راتلونکي پسرلي کې د اوبو لګولو لپاره د اوبو کمښت په اړه اندیښنې راپورته کوي، په ځانګړې توګه د غنمو کروندګرو ته.
راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، څړځایونه کمزوري کړي او څاروي زیانمن کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د اقلیم وضعیت له نژدې څارنې او د دې بحران د پایلو د کمولو لپاره د بیړني ملاتړ او اقداماتو غوښتنه کوي.
په بلخ کې ۲۰۰ کیلوګرامه ویښتانو ته اور ورته شو
د بلخ د پولیسو د قوماندانۍ چارواکي وايي چې د ولایت له بیلابیلو برخو څخه راټول شوي ۲۰۰ کیلوګرامه انساني ویښتان وسوځول شول.
د بلخ د پولیسو د قوماندانۍ مطبوعاتي دفتر د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دوشنبې په ورځ وویل چې د جرمي قضیو د څانګې لخوا د ولایت له بیلابیلو برخو څخه دا ویښتان راټول شول.
په دې اعلامیه کې راغلې دي چې، دا اقدام د دوی د حکومت د مشر د فرمان پر بنسټ شوی، چې د انساني ویښتانو پیر او پلور د انساني کرامت خلاف ګڼي او په رسمي ډول یې منع کړی دی.
ډیلسي روډریګز د وینزویلا موقته ولسمشره شوه؛ مادورو بیا امریکا کې په ځان لګېدلي تورونه رد کړل
ډیلسي روډریګز رسماً د دوشنبې په ورځ د وینزویلا د موقتې ولسمشرې په توګه لوړه وکړه.
اغلې روډریګز تر دې مخکې د وینزویلا د ولسمشر مرستیاله او د نفتو وزیره وه.
۵۶ کلنه ډیلسي روډریګز د خپل ورور جورج روډریګز په وړاندې چې د وینزویلا د ملي شورا رییس دی لوړه وکړه.
اخوا د وینزویلا لرې شوي جمهور رییس نیکولاس مادورو د دوشنبې په ورځ د مخدره توکو او ترهګرۍ اړوند تورونه رد او ځان یې بیګناه وباله.
مادورو چې شنبه سهار وختي د امریکايي ځواکونو له خوا د وینزویلا په کاراکاس کې تر نیول کېدو وروسته امریکا او بیا د نیویارک یوه زندان ته انتقال شو د دوشنبې په ورځ یې لومړنۍ محاکمه وشوه.
۶۳ کلن مادورو د یوه ژباړونکي له لارې په منهاټن کې یوې فدرالي محکمې ته وویل چې هغه یو معزز سړی دی او لاهم د خپل هیواد ولسمشر دی.
د مادورو میرمن، سیلیا فلورس، هم تورونه رد کړي او د بې ګناهۍ ادعا یې کړې ده.
قاضي د دوی راتلونکې محاکمه د مارچ اولسمه اعلان کړې ده.
د مقاومت جبهه وايي طالبانو د دوی د یوه قومندان جسد له قبره را ایستلی او ډزې یې پرې کړي
د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې طالبانو د دوی د جبهې د یوه قومندان جسد ته سپکاوی کړی.
دې جبهې ویلي چې د طالبانو دا کار د انسانیت او شریعت ضد دی او دوی یې په کلکه غندي.
دې جبهې په رسمي اعلامیه کې د پېښې جزییات نه دي بیان کړي.
خو ځینو رسنیو د مقاومت جبهې په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونو د ظفر په نوم د یادې جبهې د یوه قومندان جسد په بغلان کې له قبره را ایستلی او بیا یې ډزې پرې کړي دي.
ظفر او څو ملګري یې څو ورځې وړاندې له طالبانو سره په نښته اوښتي وو او بیا په یوه غرنۍ سیمه کې ایسار پاتې وو.
د راپورونو له مخې د مقاومت جبهې دغه غړی له غره ښوویدلی وو او په کمره تر لګېدو وروسته یې ساه ورکړې.
د مقاومت جبهې شاوخوا لس ورځې مخکې ادعا کړې وه چې د دوی ځواکونو د بغلان په نهرین کې د طالبانو دری ځواکونه وژلي.
هغه وخت یې نه وو ویلي چې د دوی ځواکونو ته هم مرګژوبله اوښتې.
طالبانو د مقاومت جبهې د یوه غړي جسد ته د سپکاوي د ادعا په تړاو څه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو هم په خپلواګه توګه دا پېښه نه شي تاییدولی.
د بنګله دیش د کرکټ ملي لوبډله د ۲۰۲۶کال د کرکټ شل اوریزه نړیوال جام لپاره هند ته سفر نه کوي
د بنګله دیش د کرکټ ملي لوبډله د ۲۰۲۶کال د کرکټ شل اوریزه جام نړیوال لپاره هند ته سفر نه کوي.
د بنګله دیش کرکټ بورډ د یکشنبه په ورځ د (جنوري۴مه) په یوه خبرپاڼه کې ویلي،"داسې نه ښکاري چې په هند کې دې د بنګله دیش لوبغاړي خوندي". دغه کرکټ بورډ د کرکټ له نړیوالې شورا غوښتي چې د بنګله دیش لوبې دې په هند کې نه وي.
د بنګله دیش کرکټ بورډ دا پریکړه د هند کرکټ بورډ او په ای پي ایل سیالیو کې د کلکتې نایټ رایډرز لوبډلې له خوا د بنګله دیشي لوبغاړ مستفیض الرحمن د لیرې کیدو په غبرګون کړې ده.
د هندي رسنیو د ادعاو له مخې، په دې وروستیو کې په بنګله دیش کې له هندوانو سره توپیر چلند او پر هغوي تشدد شوی دی.
تراوسه د کرکټ نړیوالې شورا د بنګله دیش دې غوښتنې ته ځواب ورکړی نه دی.
د کرکټ شل اوریز نړیوال جام په راروانه فبروري میاشت کې پیلیږي چې د بنګله دیش لوبې په کلکته او ممبېۍ کې پلان شوي دي.
ټرمپ ایران ته؛ که د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړئ له سخت غبرګون سره به مخ شئ
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی که چیرته د مظاهره کوونکو ځپلو ته دوام ورکړي له "سخت غبرګون" سره به مخ شي.
هغه دا څرګندونې پرون یکشنبې ناوخته د (جنوري ۴مه) د اییرفورن ون په الوتکه له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې.
د ټرمپ په ټکو،" که ایران د پخوا په څیر د خلکو وژنه پیل کړي د امریکا له سخت غبرګون سره به مخ شي".
د ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې دی چې په ایران کې مظاهرې نهمې ورځې ته غځیدلي دي.
راپورونه او ویډیوګاني ښيي چې تیره شپه د تهران په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې اعتراضونه شوي دي.
د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ د اخ او ډب راپورونه هم ورکړل شوي.
په ویډیوګانو کې لیدلي کیږي چې امنیتي ځواکونه پر مظاهره کوونکو اوښکې بهونکي ګاز کاروي.
په ایران کې دا مظاهرې د تیرې یکشنبې په ورځ د ایراني پیسو (ریالو) د بې سارې راښکته کیدو له کبله په تهران کې پیل او وروسته نورو ښارونو ته وغځیدې.