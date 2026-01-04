خبرونه
ترکیه کې لسګونه افغان کډوال نیول شوي دي
د ترکيې رسنیو راپور ورکړی چې ددغه هیواد پولیسو ۳۲ افغان مهاجرین نیولي دي.
راپور کې ویل شوي چې د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې دغه افغان مهاجرین چې د فاضلاب په یوه ټانکر کې پټ شوي وو، وپیژندل او ونیول.
پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزونو ته استولي دي.
راپور کې ویل شوي چې د غیرقانوني افغان مهاجرینو په ګډون، پنځه نور کسان د انساني قاچاق په تور نیول شوي دي.
د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې ورستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې ۴۲ زره غیرقانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي. اکثر افغان کډوال خصوصا ځوانان د خطر په ګاللو سره هڅه کوي د ترکیې له لارې اروپا ته ولاړ شي.
تهران او څو نورو ښارونو کې د لاریونونو دوام
د شپې لاریونونو د تهران په څو ځایونو او نورو ښارونو کې تیرماښام د اومې پرله پسې شپې لپاره دوام وکړ.
لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل .
هغه ویډیو تصویرونه چې تیرماښام په خواله رسنیو کې خپاره شول په کې دتهران په نازی اباد ، نارمک ، تهران پارس ، نظام اباد او نورو سیمو او دغه راز په نورو ښارونو لکه مشهد ، زنجان ، فردیس ، شیراز ، رشت ،قزوین او همدان کې د شپې لاریونونه لیدل کیږي.
د ازادی اروپا / ازادي راډیو فردا څانګې ته یوه ویډیو لیږل شوې چې په هغې کې لیدل کیږي چې اعتراض کوونکي دقزوین ښار په "سه راه خیام "کې د حکومت او دولتی چارواکو خلاف شعارونه ورکوي.
په ایران کې روان لاریونونه چې په ترځ کې یې لږ ترلږه اوه کسه وژل شوي ، ابتدا کې دتهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالویدو او قیمتي له امله پیل شول چې وروسته یې لمن پراخه او نورو ښارونو ته وغځیدل. حکومت لاریون کوونکی بلواګر بولي چې په وینا یې غواړي له منځته راغلي وضعیته ناوړه ګټه پورته کړي.
ابوظبي د یمن تحولاتو ته اندیښنه څرګندوي
متحدوعربي اماراتو د شنبې په ورځ وویل چې په یمن کې د روان کړکیچ په اړه ژوره اندیښنه لري. دا وروسته له هغه چې د سعودي عربستان په ملاتړ حکومتي ځواکونو په هغو سیمو کې چټک پرمختګ وکړ چې تیره میاشت د متحده عربي اماراتو په ملاتړ جنوبي بیلتون غوښتونکو نیولې وې.
د ابوظبي اعلامیې وویل چې یمنیان باید له زغم څخه کار واخلي او د امنیت او ثبات د ساتنې لپاره خبرو اترو ته لومړیتوب ورکړي.
تردې څو ساعته مخکې د جنوب انتقالي شورا (STC) چې امارات یې ملاتړ کوي ویلي وو چې په دوو کلونو کې د خپلواکۍ په اړه ټولپوښتنه کوي.
د انتقالي شورا ځواکونه له هغو مهمو سیمو وویستل شول چې دوی تیره میاشت ناڅاپه نیولې وې.
هند وايی افغانستان سره اړیکې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره پالي
دهند بهرنیو چارو وزیر وايي نوي ډیلي د افغانستان تګلاره د خلکو پر بنسټ ساتلې او پاللې ده، داسې چې بشري مرستو، پراختیایي همکارۍ او د افغانستان له ټولنې سره دوامداره ښکیلتیا ته لومړیتوب ورکوي.
ایس جي شنکر دا څرګندونې د جمعې په ورځ د چینای ایالت په یوه پوهنتون کې له محصلینو سره د خبرو پرمهال وکړې. نوموړي د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیرخان متقي سره خپله غونډه مثبته وبلله.
امیرخان متقي د اکتوبر له نهمې تر شپاړسمې هند ته تللی و او دا د طالبانو د یوه جګپوړي چارواکي لومړی سفر و چې هند ته ترسره شوه.
هند د طالبانو حکومت په رسمیت نه پيژني خو په کابل کې یې خپل سفارت فعاله کړی دی.
سلګونه افغانان د جمعې په ورځ له پاکستان او ایران خپل هیواد ته ستانه شوي
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي چې د جمعې په ورځ نږدې ۱۷۰۰ افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه کړای شوي دي .
د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت د شنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه ولیکل چې له دوی څخه ۱۴۴۷ تنه له پاکستان څخه د تورخم او سپین بولدک له لارې اخراج شوي، او ۲۴۲ نور له ایران څخه د نیمروز او اسلام کلا له لارې ایستل شوي دي.
هغه دا هم اعلان وکړ چې له ایران او پاکستان څخه راستنیدونکو ځینو کډوالو کورنیو سره مرسته کیږي.
د مهاجرت نړیوال سازمان (IOM) په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په یوه اونۍ کې په پاکستان کې ۲۰۶۳ افغان کډوال نیول شوي او بندیان شوي دي.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل په ۲۰۲۵ کال کې په چټکۍ سره دوام درلود، او د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د احصایو له مخې، په ۲۰۲۵ کال له پاکستان څخه د ایستل شویو کډوالو شمیر له یو ملیون څخه واوښت.
د وینزویلا دفاع وزیر وايي د بهرنیو عسکرو د حضور په وړاندې مقاومت کوي
په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مدورو نیول شوی او له هیواد بهر ویستل شوی دی ، د وینزویلا دفاع وزیر د شنبې ورځې په لومړیو ساعتونو کې په یوې ویډیو کې وویل چې وینزویلا به د بهرنیو عسکرو د حضور په وړاندې مقاومت وکړي.
دفاع وزیر ویلادیمیر پادرینو وویل په وینزویلا باندې امریکايي برید کې ولسي سیمې په نښه شوي دي او دوی د وژل شویو او ټپیانو په هکله معلومات راټولوي.
ټرمپ په خپله خواله رسنۍ سوشل ټروث ولیکل چې نیکولاس مدرو یې نیولی دی.
ایران کې د اعتراضونو دوام؛ ځینې وژل شوي مظاهره چیان پرون خاورو ته وسپارل شول
په ایران کې د حکومتي ځواکونو له مخنیوونکو اقداماتو سربېره ګڼو ښارونو کې تر شپې ناوخته لاریونونو دوام درلود.
لږ تر لږه اوه کسان په تېرو شپږو ورځو کې د لاریونونو پر مهال وژل شوي او لسګونه نور ژوبل دي.
د راپورونو له مخې پرون هغه کسان هم خاورو ته سپارل شوي چې په تېرو شپږو ورځو کې وژل شوي.
د ازادې اروپا فردا راډیو په راپورونو کې راغلي چې د جنازې په مراسمو کې هم ګڼو خلکو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړي او له امنیتي ځواکونو سره یې اخ او ډب کړی دی.
خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومانو د بېساري لوېدو په خاطر پيل کړل چې اوس یې لمن ګڼو ښارونو ته غځېدلې او پکې لاریونوال حکومت په فساد، جبر او د منابعو په ضایع کولو تورنوي.
د ایران امنیتي ارګانونو مظاهره چیان د دوی په خبره بلواګر یاد کړي چې غواړي له منځته راغلي وضعیته ناوړه ګټه پورته کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که ایران پر سوله ییزو مظاهره چیانو ډزې وکړي او هغوی ووژني نو متحده ایالات به د دغو خلکو ژغورنې ته ودانګي.
دغو څرګندونو د ایران کلک عکس العمل پارولی او په سیمه کې یې د امریکايي سرتیرو او اهدافو په اړه ګواښونه هم کړي دي.
تخار کې د سرو زرو د کان له مسوولینو سره د کلیوالو لانجې او نښتې
د تخار په چاه اب ولسوالۍ کې د سیمې د خلکو او د سرو زرو د کان د یوه استخراجي شرکت د مسوولینو تر منځ اخ او ډب شوی.
په خواله رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د سیمې خلک څو موټر په ډبرو وهي او په وړاندې یې د دغو معترضینو د لرې کولو لپاره هوايي ډزې کېږي.
سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی په ډزو کې د سیمې یو کس ټپي شوی او وروسته د معترضینو له خوا د ډبرو د ویشتلو له امله د کان کیندنې د شرکت څو کارکوونکي ژوبل شوي.
د سیمې خلکو ویلي چې له دوی سره له همغږۍ پرته د کان کیندنې یوه شرکت د کار د پیل په هدف خپل ماشینونه او وسایط راوړي وو.
د طالبانو چارواکو لا د دې پېښې په تړاو څه نه دي ویلي.
مخکې له دې هم د افغانستان په شمال په تېره تخار او بدخشان کې د سرو زرو د کانونو پر سر لانجې پېښې شوي دي.
د طالبانو په حکومت باندې نیوکې کېږي چې په بې رویې شکل د سرو زرو او نورو قیمتي ډبرو د ایستلو لپاره لاس په کار شوي او په قراردادونو کې یې هم ډېر ستنډرډونه له پامه غورځولي دي.
اتو پاکستانيو خبریالانو ته د عمري بند سزا اورول شوې
د پاکستان د ترهګرۍ ضد محکمې اته تنه خبریالان په عمر بند محکوم کړل.
په دوی باندې د ترهګرۍ اړوند جرایمو تورونه لګېدلي چې د پخواني بندي صدراعظم عمران خان په ملاتړ له انلاین فعالیتونه سره تړلي بلل شوي.
د راپورونو له مخې دا خبریالان د هغو قضیو په خاطر محکوم شوي چې د ۲۰۲۳ کال د مې په نهمه تر تاوتریخجنو مظاهرو وروسته ثبت شوې وې.
په هغو مظاهرو کې د پخواني صدراعظم عمران خان پلویان په پوځي مراکزو په بریدونو تورن شوي.
پخوانی صدراعظم او د تحریک انصاف پاکستان رهبر عمران خان د ۲۰۲۳ کال له اګست راهیسې په زندان کې دی.
راشدخان د یو ورځنیو غوره بالر او عظمت الله عمرزی غوره الرونډر ټاکل شوي
په نړۍ کې د کرکټ د یو ورځنیو سیالیو په نهو غوره لوبغاړو کې دری د افغانستان دي.
د کرکټ نړیوالې شورا پرون د ۲۰۲۵ کال پر مهال د نړۍ د غوره لوبغاړو نوملړ اعلان کړی دی.
راشدخان د یو ورځنیو بالرانو لومړی مقام ګټلی.
عظمت الله عمرزی په الرونډرانو کې لومړی مقام او محمد نبي بیا په الرونډرانو کې دریم مقام لري.
راشدخان همداراز په شل اووریزو سیالیو کې د بالرانو دریم مقام ساتلی دی.