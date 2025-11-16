خبرونه
افغانستان د بدیلو تجارتي لارو په لټه کې منځنۍ اسیا او ایران ته مخه کړې
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام اباد ترمینځ اړیکې ترینګلې دي او ددواړو هیوادونو ترمینځ سوداګري لارې تړل شوي ، د طالبانو حکومت چارواکي وايي افغانستان د پاکستان له لارې د خپلو سوداګري انتقالاتو د کمولو لپاره منځنۍ اسیا او ایران ته مخه کړې.
د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخوندزاده رویترز خبري اژانس ته ویلي: "په تیرو شپږو میاشتو کې، زموږ سوداګري له ایران سره ۱.۶ ملیارد ډالرو ته رسیدلې، چې له پاکستان سره د ۱.۱ ملیارد ډالرو سوداګري تبادلې څخه لوړه ده."
هغه زیاتوي چې د ایران د چابهار بندر تاسیساتو څخه استفادې د اموالو په انتقال کې ځنډ کم کړی او سوداګرو ته یې ډاډ ورکړی چې که د پاکستان لارې وتړل شي نو بارونه به ونه دریږي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملاعبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې صنعتګرو او سوداګرو ته د وینا پرمهال لدوی وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیلې ترانزیتي لارې پیدا کړي.
د غزې په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې اختلاف
د غزې د شخړې دحل په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې اختلاف رامینځ ته شوی دی.
د جرمني خبري اژانس رپوټ ورکوي چې متحدوایالاتو او روسیې د غزې د شخړې په اړه امنیت شورا ته د پریکړه لیکونو متضادې مسودې وړاندې کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ډیپلوماتانو په وینا امنیت شورا امکان لري راتلونکې اونۍ په دې هکله رایې واخلي.
د متحدو ایالاتو لخوا د پریکړه لیک وړاندې سوې مسوده هڅه کوي د منځني ختیځ دسولې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان ملاتړ وشي.
په ملګرو ملتونو کې دامریکايی ډیپلوماتانو د پنجشنبې ورځې اعلامیې وویل: "موږ د امنیت شورا څخه غوښتنه کوو چې د دې تاریخي شیبې څخه ګټه پورته کړي ترڅو د دې پریکړه لیک ملاتړ کولو سره په منځني ختیځ کې د تلپاتې سولې لپاره لاره هواره کړي."
مصر، قطر، متحده عربي امارات، پاکستان، سعودي عربستان، اردن او ترکیې د متحده ایالاتو د مسودې ملاتړ کړی دی.
خو روسیې خپل پریکړه لیک وړاندې کړی، چې په کې فلسطین د یو دولت په توګه پیژندل شامل دي. چین اشاره کړې چې د روسیې د مسودې ملاتړ ته چمتو دی.
روسیه، چین او امریکا په امنیت شورا کې د ویټو حق لري - پدې معنی چې هره هغه پریکړه چې دوی یې پر ضد رایه ورکړي نشي تصویب کیدای.
د تاجکستان یو لوړپوړی پلاوی کابل ته تللی
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس لیکلي تمه ده دا پلاوی چې پکې د تاجکستان د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او امنیتي ادارو استازي شامل دي له طالب چارواکو سره د افغانستان او تاجکستان تر منځ په امنیتي او اقتصادي مساییلو بحث وکړي.
د تاجکستان حکومت لا د دغه سفر په اړه رسماً څه نه دي ویلي.
باختر همداراز د طالب چارواکو په حواله لیکلي چې تمه کېږي له تاجکستاني چارواکو سره په دوشنبه کې د افغانستان د سفارت د فعالیت او نورو تخنیکي مساییلو په اړه هم بحث وشي.
په تاجکستان کې د افغانستان سفارت د پخواني جمهوري نظام د استازي ظاهر اغبر له خوا مخته وړل کېږي چې په ښکاره د طالبانو د حکومت له سرسختو منتقدینو دی.
لومړی د طالبانو او تاجکستان تر منځ اړیکې نه وې خو وروسته په ځینو مساییلو کې اړیکې نیول شوي.
څه وخت مخکې د طالبانو د بلخ والي محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی وو او له بیلابیلو چارواکو سره یې لیدلي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په بي بي سي باندې به تر پنځو میلیاردو ډالرو دعوه وکړي
د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي په بي بي سي باندې به د حیثیت د اعادې په خاطر تر پنځو میلیاردو ډالرو دعوه وکړي.
ښاغلي ټرمپ بېګا خبریالانو ته ویلي چې: «موږ به په هغوی د یو میلیارد او پنځو میلیاردو ډالرو تر منځ سو/دعوه وکړو. ښايي راتلونکې اوونۍ. موږ باید دا کار وکړو.»
دا وروسته له هغه چې بي بي سي له ولسمشر ټرمپه بښنه وغوښته خو د یو میلیارد ډالري غرامت غوښتنه یې ونه منله.
بي بي سي تورنه ده چې د ډونالډ ټرمپ د ۲۰۲۱ کال د جنوري شپږمې وینا یې داسې اېډېټ کړې چې ښکاره کړي ټرمپ خلک مستقیماً تاوتریخوالي ته هڅوي.
بي بي سي په دې برخه کې خپله تېروتنه منلې او له همدې امله د بریټانیا د دغې دولتي لویې خپرندویې ادارې عمومي مشر او د خبرونو د برخې مدیرې استعفی ورکړې.
تر دې مخکې د ولسمشر ټرمپ وکیلانو بي بي سي ته تر جمعې وخت ورکړی وو چې رسمي بښنه وغواړي او ښاغلي ټرمپ ته د رسېدلي حیثیتي تاوان په خاطر مناسب غرامت ورکړي.
بي بي سي دمګړۍ یواځې رسمي بښنه غوښتې خو د یو میلیارد ډالرو د غرامت غوښتنه یې نه ده منلې.
محمد یوسف جهانګیر د اسلامي پیوستون د سیالیو د موی تای اتل شو
افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانګیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د موی تای په برخه کې د سرو زرو مډال وګاټه.
جهانګیر د څه باندې اویا کیلو وزن کې خپل ترکی سیال محمت علي مرج مات کړ.
د دوی سیالي بیګا په ریاض کې د اسلامي پیوستون د روانو لوبو په چوکاټ کې وشوه.
جهانګیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې د اسلامي پیوستون له سیالیو د سرو زرو مډال ګټي.
د اسلامي پیوستون د ۲۰۲۵ کال سیالۍ د شاوخوا ۵۷ هېوادونو تر منځ د نومبر له څلورمې پیل شوي چې تر ۲۱مې به دوام کوي.
افغانستان یواځې همدا یو د سرو زرو مډال ګټلی او په شلم مقام کې دی.
ترکیې ۱۰۵ مډالونه ګټلي چې یواځې ۵۸ یې د سرو زرو دي او لومړی مقام لري.
افغانستان دغو لوبو ته د بوکسنګ، تکواندو، والیبال، جودو او ځینو نورو برخو کې هم شاوخوا ۶۹ لوبغاړي استولي چې لا یې ښه نتیجه نه ده ورکړې.
د امریکا ولسمشر پر ځینو غذايي محصولاتو لګېدلې تعرفې لغو اعلان کړې
په متحدوایالتونو کې د غذايي موادو د نرخونو د لوړېدو له کبله د اندېښنو له زیاتېدو وروسته ولسمشرډونالډټرمپ د غويي د غوښې، رومي بادنجانو او کېلې په ګډون پر لسګونه غذایي محصولاتو لګېدلې تعرفې لغو کړې.
دا معافیت به له پنجشنبې ورځې راهیسې د تطبیق وړ وي.
د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې معلومات ښيي چې په سپټامبر میاشت کې د غويي د غوښې بیه د ۱۳ او ۱۷ سلنې ترمنځ، د کېلې بیه ۷ سلنه او د رومي بادنجانو بیه یوه سلنه زیاته شوې او په ټوله کې د مصرفي غذايي موادو په بیو کې ۷ سلنه زیاتوالی راغلی دی.
د رویټرز د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ پر هېوادونو د بېلابېلو تعرفو پر لګولو سربېره امریکا ته د ټولو هېوادنو پر وارداتو د لس سلنې تعرفې په لګولو سره د نړۍ سوداګریز سیسټم ګډوډ کړی دی.
ګوګل د امریکا په تکزاس ایالت کې د لویې پانګونې خبر ورکوي
ګوګل شرکت د امریکا په ټکزاس ایالت کې د کلاوډ او مصنوعي ذکاوت په برخو کې تر ۲۰۲۷ کاله د ۴۰ میلیارد ډالرو په ارزښت د پانګونې خبر ورکړی.
دا اعلان په تکزاس کې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ټکنالوژۍ د دې لوی شرکت د پام وړ پانګونې ښيي.
د فرانسپرس خبري آژانس د خبر له مخې د اوپن اې آی شرکت چې د چټ جي پي ټي مصنوعي ذکاوت یې جوړ کړی، په تکزاس کې د سټارګیټ په پروژه کې د ۵۰۰ میلیارد ډالره پانګونې خبر ورکړی. میټا شرکت چې فیسبوک اداره کوي ویلي چې په دې ایالت کې یې څو میلیارد ډالره پانګونه کړې او ټسلا شرکت هم د موټرو جوړولو مرکزي څانګه په ۲۰۲۱ کال کې د ټکزاس اسټین ښار ته انتقال کړه او هلته یې د تولید یو لوی مرکز جوړ کړ.
همداراز د اوراکل د ټکنالوژۍ شرکت خپل مرکزي دفتر اسټن ته لېږدولی او سامسونګ هم د ۱۷ میلیارد ډالرو په ارزښت په تکزاس کې د یوې فابریکې د رغونې خبر ورکړی دی.
امریکا او متحدانو یې له امنیت شورا غوښتي دي چې د غزې اړوند پرېکړه لیک ژرترژره تصویب کړي
متحدوایالتونو او د مصر، سعودي عربستان او ترکیې په ګډون یوشمېر عربي هېوادونو د ملګروملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د واشنګټن له لوري هغه وړاندې شوې طرح ژرترژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالډټرمپ د سولې پلان تاییدوي.
متحدوایالتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیې پرون (د نوامبر ۱۴مه) په یوه ګډ بیان کې وویل چې د امنیت شورا د هغه پرېکړه لیک ملاتړ کوي چې اوس مهال تر څېړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي.
د دې پرېکړه لیک مسوده چې فرانسپرس خبري آژانس یې یوه کاپي لیدلې، د غزې لپاره د سولې د یوه پلاوي او انتقالې ادارې د جوړېدو چې ټرمپ به یې له تیوریکي پلوه رییس وي، هرکلی کوي او د پخوانیو مسودو برعکس د یوه فلسطیني دولت د جوړېدو احتمال ته اشاره پکې شوې ده.
متحدوایالتونو د غزې اوربند نازک بللی او د جمعې په ورځ یې د دې پرېکړه لیک د مسودې د نه تصویبېدو د خطرونو په اړه خبرداری ورکړ.
طالبان وايي چې د ایران چاه بهار بندر ته یې پاملرنه ډېره شوې ده
د طالبانو د حکومت چارواکي وايي چې له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خنډونو د لیرې کولو لپاره یې د ایران چاه بهار بندر ته پاملرنه ډېره کړې ده.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد آخوندزاده تېره ورځ وویل په تېرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه ۱،۶ میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه ۱،۱ میلیارد ډالره وه.
ښاغلي آخوندزاده ویلي چې د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سمبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې ۳۰ سلنه او د مالونو د ساتنې په برخه کې ۷۵ سلنه تخفیف ورکوي.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملاعبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پرمهال له سوداګرو وغوښتل چې د پاکستان پر ځای بدیلې ترانزیتي لارې پیدا کړي.
ام، اس اف: د چادري له جبري کولو وروسته د هرات روغتونونو ته د ښځینه ناروغانو مراجعه کمه شوې ده
د بې پولې ډاکټرانو ټولنه ام- اس- اف- وايي، په هرات کې د ښځو لپاره د چادري له جبري کولو وروسته په دې ولایت کې د نوموړې ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې کچه ټیټه شوې ده.
د هرات یوشمېر اوسېدونکو ښځو آزادۍ راډیو ته وویل چې له نژدې لسو ورځو راهیسې د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو ښځو او نجونو ته لارښوونه کړې چې له برقعې یا چادري پرته دې له کوره بهر نه وځي.
د بې پولې ډاکټرانو ټولنې پرون (د لړم ۲۳مه) په پر خپله ویبپاڼه په یوه بیان کې وویل چې د طالبانو دې ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د ښځو پر ګډون یوبل محدودیت هم ورزیات کړ. بیان زیاتوي، دا پرېکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیايي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت دی.
په بیان کې راغلي دي چې له دې اعلان وروسته د نوامبر د پنځمې او اوومې ترمنځ د بې پولې ډاکټرانو د ټولنې روغتونونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې ۲۸ سلنه کموالی راغلی دی.
طالبانو پر افغانستان له بیاواکمنېدو وروسته له زده کړو نیولې تر ورځني تګ راتګ پورې د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر ښځو محدودیتونه لګولي دي.