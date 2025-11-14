له ولسشمر ټرمپ څخه د بي بي سي بخښنه

بي بي سي په ورته وخت کې اعلان وکړ چې د پانوراما په نوم خپرونه چې په هغې کې د ولسمشر ټرمپ دا خبرې خپرې شوې دي، نوره نه خپروي.
د ولسمشر ټرمپ وکیلانو تر دې مخکې ګواښ کړی و، چې بي بي سي دې بخښنه وغواړي او یو میلیارډه ډالره تاوان دې ورکړي.
د ټرمپ وکیلانو بي بي سي ته ویلي و چې د لندن په وخت د جمعې د شپې تر لسو بجو باید ځواب ورکړي.
د دې قضیې په تړاو د بي بي سي عمومي مشر ټیم ډیوي او د خبرو د برخې مشرې دیبرا ټرنس استعفاوې کړې دي.
د بي بي سي یوه ویاند وویل چې د دې شبکې وکیلانو د ټرمپ د وکیلانو لیک ته چې د یکشنبې په ورځ یې ترلاسه کړی دی، رسمي ځواب استولی دی. بل لور ته د بي بي سي د مشر سمیر شاه په وینا راغلي دي چې نوموړي د پنجشنبې په ورځ سپیني ماڼۍ ته بیل لیک استولی چې په هغه کې یې د ټرمپ د دوه زره یو ویشتم کال د جنوري د شپږمې د وینا د سمون له امله بخښنه غوښتې ده. همدا وینا په پانوراما خپرونه کې خپره شوې وه.
بي بي سي وویل چې دوی نه غواړي چې د ټرمپ مستند جوړ کړی فلم بیا خپور کړي. د بي بي سي مشر زیاته کړه چې دوی د ولسمشر ټرمپ د وینا د ایډیټ له امله پښیمانه دي خو دا ردوي چې د هغه د بدنامۍ په نیت یې داسې کار کړی دی.
د ټرمپ د دوه زره یو ویشتم کال د جنوري د شپږمې نیټې په وینا کې دی وایي، موږ د کانګرس ودانۍ ته ځو او موږ به خپل زړور سناتوران د کانګرس غړي او غړې وهڅوو.
خو څه باندې پنځوس دقیقې وروسته یې ویلي و چې موږ مبارزه کوو، موږ سخته مبارزه کوو.
د دوه زره څلرویشتم کال په پانوراما خپرونه کې دا دواړه جملې سره یوځای داسې راغلې دي چې ټرمپ وایي، موږ به د کانګرس ودانۍ ته ولاړ شو...زه به له تاسو سره یم. موږ مبارزه کوو، موږ سخته مبارزه کوو.
هغه وخت د کانګرس پر ودانۍ مظاهره چیانو یرغل کړی و او د ولسمشر ټرمپ دا خبرې بي بي سي د دوه زره څلرویشتم کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې خپرې کړې وې، په دې ډول په خپرونه کې داسې ښکاریده چې ټرمپ خپل ملاتړي تشدد ته هڅوي.