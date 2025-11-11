د لاسرسۍ وړ لېنکونه

راپورونه

اروپايي اتحادیه د " ډیموکراسي د سپر " په وسیله د بهرنۍ مداخلې او ناسمو معلوماتو مخه نیسي

بروکسل کې د اروپايی کومیسون د مقر مخې ته د اروپایی اتحادیې بیرغ ، ارشیف
بروکسل کې د اروپايی کومیسون د مقر مخې ته د اروپایی اتحادیې بیرغ ، ارشیف

اروپايي اتحادیه د چهارشنبې په ورځ ( دنومبر په ۱۲مه ) د " ډیموکراسي د سپر " ترعنوان لاندې خپل پلان وړاندې کوي. دغه پلان کې یو شمیر وړاندیزونه شامل دي چي اتحادیه غواړي په راتلونکو کلونو کې یې د سیاسي لاس وهنې او بهرنۍ مداخلې څخه دغړو هیوادونو دساتنې لپاره پلي کړي.

د ازادې اوروپا / ازادي راډیو د " ډیموکراسي د سپر " پلان یوه مسوده ترلاسه کړې چې په کې روسیه د اروپايی اتحادیې او هغو هیوادونو لپاره چې غواړې له دغې اتحادیې سره یوځای شي یو مستقیم ګواښ ګڼل شوې ده.

اروپايی کومیسیون ، دسیاسي لاسوهنې او مداخلې په وړاندې د اتحادیې د غړو او غړیتوب ته د کاندیدو هیوادونو د ساتنې لپاره خپل دغه نوی پلان وړاندې کوي.

د " ډیموکراسۍ د سپر" په نامه دغه پلان چې یوشمیر وړاندیزونه په کې شامل دي په راتلونکو کلونو کې پلی کیږي.

د پلان په مسوده کې راغلي:

د اوکراین په وړاندې د ظالمانه یرغل سربیره ، روسیې خپلو څو اړخیزو بریدونو ته زور ورکړی او د اروپا په وړاندې یې د نفوذ جګړه پیل کړې ، کارول شوي تکتیکونه د مونږ د ټولنو تل ته ژور ننوځي او محتملې اوږدمهالې اغیزې به ولري.


د پلان مسوده زیاتوي : " دوی ( روسیه) د غولونکو روایتونو خپرولو او کله هم د تاریخي حقایقو د جعل له لارې غواړي په ډیموکراتیکو سیستمونو باندې باور کمزوری کړی. "

سره لدې چې اروپايی اتحادیې پخوا اروپا کې د چین د سیاسي نفوذ دخپرولو د هلوځلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې خو په دغه نوي پلان کې چې په دیرشو پاڼو کې لیکل شوی له روسیې پرته د بل کوم هیواد نوم نه دې اخیستل شوی دی .

د ناسمو معلوماتو عصر

د نا سمو معلوماتو او بهرنۍ لاسوهنې په وړاندې مبارزه بروکسل او نورو ځایونو کې یوه جنجالي مسئله ده.

اروپايي اتحادیه د هغو سختو انتقادونه تاثیر ګالي چې په فبروري میاشت کې د میونیخ د امنیتي کنفرانس په ترځ کې د متحدوایالاتو مرستیال ولسمشر جې ډي ونس وکړل .

هغه استدلال وکړ چې د اروپايي اتحادیې لپاره خطر د چین او روسیې لخوا نه بلکه دهغه په وینا د داخلي سانسور او دمخالفو غږونو د ځپلو له لوري دی.

دا نیوکه وروسته له هغه وشوه چې د رومانیا د اساسي قانون محکمې د ۲۰۲۴ کال دسمبر میاشت کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له دوهم پړاو څو ورځې مخکې د لومړي پړاو نتایج لغوه کړل.

محکمې فیصله وکړه چې کریملین د ملتپال نوماند کالین جورجسکو لپاره چې لومړی مقام یې ترلاسه کړ آنلاین کمپاین کړی وو .

ګڼو منتقدینو تور ولګاوه چې محکمې په انتخاباتو کې سیاسي مداخله او د بیان په ازادي تیری کړی دی.

دغو حالاتو ته په کتنه اروپايي اتحادیه احتیاط کوي او شمیرلي ګامونه اخلي.

ددغه احتیاط یو سبب دادی چې انتخاباتي چارې او جنجالونه یی د غړو هیوادونو خپل اختصاص لاندې راځي بله داچې اتحادیه نه غواړي لویو انلاین پلتفورمونو خصوصا هغو سره چې په امریکا کې مرکزیت لري لکه ګوګل ، مایکروسوفت او میتا د خصومت لار ونیسي.

او دا په داسې حال کې چې د تجارتي جګړو او دې اندیښنې په سیوري کې چې کیدای شي امریکا خپل نور عسکر هم له اروپا بهر کړي د اتلانتیک اوقیانوس ددواړو غاړو ترمینځ د اړیکو د راتلونکو انکشافاتو اټکل ګران بریښي.

خو د پلان مسوده وړاندیز کوي چې اروپايي ټولنه باید د ټیکنالوژۍ دغو لویو کمپنیو سره اړیکو ته دوام ورکړي. ډیری دغو کمپینو په استثناء د ایلان ماسک X کمپنۍ ، د ناسمو معلوماتو د خپریدو دمخنیوي لپاره د اروپايی اتحادیې طرزالعمل لاس کړی دی.

د فیس بوک او ټیک ټاک په څیر کمپنۍ د ناسمو معلوماتو د مخنیوي په برخه کې د خپلو اقداماتو څخه اروپايی اتحادیې ته په منظمه توګه خبر ورکوي.

د مصنوعي زیرکتیا ، AI ، مهارول

پلان وړاندیز کوي چې اروپایي کمیسیون باید آنلاین کمپنۍ وهڅوي چې د " د ناسمو معلوماتو څخه د ګټې ترلاسه کول" منع کړي او د مصنوعي زیرکتیا لخوا د تولید شویو اوتیار شويو محتویاتو کشف او پیژندنې په برخه کې لازیاتې هلې ځلې وکړي.

د "ډیموکراسۍ سپر" پلان په دریو برخو تمرکز کوي : د وضعیت په اړه د پوهاوي بهتروالی، د ډیموکراتیکو ادارو او آزادو رسنیو ملاتړ، او د اتباعو شراکت او بوختیا ته وده ورکول.

په مالدووا کې د تیر سپتمبر پارلماني ټاکنو ته په اشاره ، چې روسیې یې د خپلې خوښې نتایجو لپاره هلې ځلې وکړې ، د پلان مسوده دا وړاندیز هم کوي چې د اتحادیې څخه بهر د ټاکنو د څارنې ماموریتونه باید پیاوړي شي ترڅو دولتي چارواکو سره د انتخاباتي پروسې په جریان کې مرستې ګڼې کړي .

احتمال لري چې بروکسل راتلونکي کال په ارمنستان کې د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل ماموریت نورهم پیاوړی کړي .

په ورته ډول، د "اروپایي ډیجیټل میډیا څارونکي" ماموریت د تمدید وړاندیز هم شوی دی ، کوم چې د نا سمو معلوماتو دکمپاینونو په اړه څیړنه او تحلیل برابروي . دا ماموریت به د ټاکنو په اړه د لازیاتو هلوځلو لپاره ډیر تمویل ترلاسه کړي، نه یوازې د اروپايي اتحادیې غړو هیوادونو کې بلکه د اروپايي اتحادیې په ملګرو هیوادونو کې هم.

په سند کې د اروپايي اتحادیې په ګاونډ کې د بیلاروس او روسیې په څیر هیوادونو کې د خپلواکو رسنیو او ژورنالیزم د مالي ملاتړ یادونه شوې ده.

سره لدې چې د کوم ټاکلي مبلغ ذکر شوی نه دی خو د " ډیموکراسۍ د سپر" پلان کې مندرج ګڼ پروګرامونه اوسمهال د اروپايي اتحادیې د ۲ ټریلیونو یورو ، ( ۲.۳ ټریلیون ډالرو ) په اوه کلنه بودجه کې شامل دي چې ۲۰۲۸ کال کې پیلیږي.

