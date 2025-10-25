خبرونه
د پوتین استازی: مسکو او واشنګټن د اوکراین د جګړې دیپلوماتیک حل ته نژدې شوي
د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي: مسکو، واشنګټن او کییف د اوکراین جګړې د ختمېدودیپلوماتیک حل ته نژدې شوي دي
د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي کیریل ديميتريف ویلي چې متحد ایالتونه، اوکراین او روسیه د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره یوه دیپلوماتیک حل ته نژدې شوي دي.
ديميتريف له سيایناین سره په مرکه کې وویل: «زه فکر کوم روسیه، امریکا او اوکراین رښتیا هم دیپلوماتیک حل ته په رښتیا ډېر نژدې شوي دي.»
امریکايي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوې ده هغه به نن (شنبه) په میامي کې د ډونالډ ټرمپ له ځانګړي استازي سټیف ویتکاف سره وګوري. تاس خبري اژانس هم د ديميتريف له خولې لیکلي چې هغه به له نورو کسانو سره هم وګوري، خو د هغوی نومونه یې نه دي یاد کړي.
د متحدو ایالتونو ولسمشر، ډونالډ ټرمپ روانه اوونۍ د روسیې د تېلو پر دوو سترو کمپنیو بندیز ولګاوه، څو مسکو د اوکراین پر ضد د پراخ یرغل د پای ته رسولو لپاره تر فشار لاندې راولي.
د امریکا د خزانې وزارت تېره اوونۍ اعلان وکړ چې پر دولتي شرکت روسنفت او خصوصي شرکت لوکاویل یې بندیز لګولی دی. د دغو دوو شرکتونو صادرات د کرملین د بودجې مهمه سرچینه ګڼل کېږي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
زیلنسکي له واشنګټنه وغوښتل: د روسیې د انرژۍ پر سیکتور دې بشپړ بندیز ولګول شي
د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسيې د تېلو پر دوو شرکتونو محدود بندیزونه دې د روسیې د تېلو ټول سکتور ته وغځوي، څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي.
ولودیمیر زیلنسکي په لندن کې له څه باندې شلو اروپايي مشرانو سره وکتل. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربند عملي شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسېږي، نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابره کړي، څو هېواد یې د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي یرغل څخه خوندي پاتې شي.
دا غونډه چې د بریتانیا د صدراعظم کېیر سټارمر په کوربتوب ترسره شوه، د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه رابلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپايي اتحادیې او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه وشوه چې د روسیې د تېلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوي دي.
د خبرو اترو پر مهال همداراز په دې اړه لارې چارې مطرح شوې چې څنګه د ژمي له رارسېدو سره د روسیې د نژدې ورځنیو ډرون او توغندويي بریدونو پر وړاندې د اوکراین د برېښنايي شبکو ساتنه پیاوړې شي.
فلسطیني ډلې: د غزې له جګړې وروسته د مستقلو ټکنوکراتانو د کمېټې پر مشرتابه سره سلا شول
د فتح او حماس په شمول فلسطیني ډلو، اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي (ټکنوکرات) کمېټې ته وسپارل شي.
له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند د څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتې قوه جوړه شي.
فلسطیني ډلو د جمعې په ماښام (د لړم په ۲مه) په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې:
«د غزې اداره دې یوې موقتې فلسطینۍ کمېټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټکنوکراتانو جوړه وي.»
د اعلامیې له مخې، دغه موقته کمېټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسوولیت ولري او له عربي هېوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي.
د فلسطیني ډلو ټینګار دا هم دی چې اوربند باید دوام ومومي او د غزې اداره دې تر نړیوالې څارنې لاندې پر مخ ولاړه شي.
اسرائیل او د حماس، سختدریځه ډله، چې امریکا او اروپايي ټولنه یې ترهګر سازمان ګڼي، له دوه کلنې ورانوونکې جګړې وروسته د امریکا د طرحې پر بنسټ په اوربند سلا شوي، او د تلې د میاشتې له ۱۸مې راهیسې اوربند دوام لري.
خو د غزې د ادارې څرنګوالی د اوربند د پلي کېدو په دوام کې یوه مهمه اندېښنه ده. د امریکا د ۲۰ مادو وړاندیز وايي چې اداره باید داسې یوې مستقلې کمېټې ته وسپارل شي چې له فلسطیني ټکنوکراتو شخصیتونو او نړیوالو متخصصانو جوړه وي.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې په استانبول کې پیل شوې
د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن (شنبه) د ترکیې په استانبول کې پیل شوې.
د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هېوادونه د کړکېچ په اړه د دوهم پړاو بېړنیو خبرو لپاره ترکیې ته روان دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی له خوا د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی دی.
د مجاهد په وینا، په دې ناسته کې به د پاتې مسائلو په اړه خبرې وشي.
پرون د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویندوی طاهر اندرابي وویل، د استانبول د مذاکراتو هدف د دوحې د خبرو اترو له هدف سره یو دی، او تمرکز به پر دې وي چې د سرحدونو هاخوا د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د درولو لپاره یوه څرګنده لاره او میکانیزم رامنځته شي ــ په تېره بیا د پاکستاني طالبانو (TTP) او د بلوچستان د ازادۍ پوځ (BLA) د مخنیوي لپاره.
پاکستان پر افغانستان تور لګوي چې وسلهوالو ډلو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي خو د افغانستان د طالبانو حکومت د پاکستان دا تور ردوي. او وايي چې پاکستان خپلې کورنۍ ناکامۍ پړه پر افغانستان اچوي.
تېره اوونۍ د قطر او ترکیې په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ اوربند وشو. اوربند تر ډېره دوام کړی، خو د ډیورند کرښې په اوږدو کې لارې لا هم د پاکستان له لوري تړلي دي.
د امریکا دفاع وزیر لاتینې امریکا ته د الوتکوړونکې بیړۍ د لېږلو امر وکړ
د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزیر «پیت هګست» د جمعې په ورځ (د لړم په ۲مه) امر وکړ چې د «یو اېس اېس جرالډ فورډ» الوتکوړونکې جنګي بېړۍ د لاتیني امریکا پر لور حرکت وکړي.
دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنګټن د مخدرو موادو د قاچاق پر ضد خپله تګلاره نوره هم سختوي.
دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکېچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کېږي.
په دې کې اته نورې جنګي کښتۍ، یو اتومي اوبتل او ایف ۳۵ جنګي الوتکې شاملې دي.
واشنګټن له اوږدې مودې راهیسې د وینزویلا حکومت تورنوي چې د مخدرو موادو قاچاق وړونکو ته پناه ورکوي او دیموکراتیکو بنسټونو ته زیان رسوي.
د پنتاګون ویاند «شان پارنل» په ایکسپاڼه کې په یو پیغام کې لیکلي چې د امریکا په کارابین سیمه کې د پوځي حضور زیاتوالی د پوځ د «جنوبي قوماندانۍ» وړتیاوې پیاوړې کوي، څو «د هغو غیرقانوني فعالیتونو د کشف، څار او ګډوډولو توان زیات کړي چې د امریکا د خاورې او د لویدیځ نیمېکُرې د سیمې امنیت او هوساینه له ګواښ سره مخامخ کوي.»
هغه سیمې ته د الوتک وړونکې بېړۍ د رسېدو دقیق وخت نهدی څرګند کړی، خو ویلي یې دي چې دا بېړۍ څو ورځې وړاندې د جبلالطارق تنګي ته رسېدلې وه او دا مهال د اروپا له لارې په حرکت کې ده.
«جرالډ فورډ» بېړۍ چې په ۲۰۱۷ کال کې په رسمي توګه د سمندري ځواکونو په لیکو کې شامله شوه، د نړۍ تر ټولو نوې او ستره الوتک وړونکې جنګي بېړۍ بلل کېږي، چې تر پنځه زرو زیات سمندري سرتېري پکې دنده ترسره کوي.
د افغانستان، ایران او ترکیې د ریللارو د پراختیا او ترانزیت هوکړه لاسلیک شوه
د طالبانو د حکومت د فواید عامې وزارت پرون (جمعه) وویل چې د افغانستان، ایران او ترکیې ترمنځ د رېللارې د پراختیا او د مالونو د ترانزیټ د زیاتوالي لپاره درېاړخیزه هوکړه لاسلیک شوې ده.
د دې وزارت ویاند «محمد اشرف حقشناس» ویلي، دغه توافق د ترکیې په کوربهتوب د رېللارې د نړیوالې اتحادیې (UIC) د ۳۶م کانګرس په څنډه کې نهایي شوی دی.
د هغه په وینا، د دې تفاهم پر بنسټ به د خواف–هرات رېللار پروژه تر مزارشریف پورې وغځول شي، او د دریو هېوادونو تخنیکي، مالي او بشري ظرفیتونه به د دې پروژې د پرمخ بیولو لپاره ګډ وکارول شي.
په دې هوکړه کې د پولو په کچه د مالونو د تېرېدو اسانتیا، د رېللارې د ظرفیت لوړول، او د ترانزیت د پیاوړتیا لپاره ګډ کار هم شامل دی.
د ایران د دولتي رېللارې مطبوعاتي دفتر هم اعلان کړی چې دا یادښت د ایران د رېللارې د ادارې له لوري «ډاکټر ذاکري»، د ترکیې د دولتي رېللارې له لوري «وېسي کورت» او د افغانستان د رېللارې د ادارې له لوري «محمد اسحاق صاحبزاده» لاسلیک کړی دی.
دا پنځه کلن تفاهملیک په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ په اړه دی، چې پکې د رېلپټلیو ساتنه او ترمیم، ډیجیټلي کول، د زیربناوو پراختیا او د بشري ځواک روزنه شامله ده. د دې درېاړخیزې همکارۍ اساسي هدف د موجودو رېللارو د ګټې اخیستنې لوړول او د درې هېوادونو ترمنځ د یو دوامدار ټرانزیټي دهلېز رامنځته کول بلل شوي دي.
د پیکاسو یوه نقاشي په ۲۷ میلیونو یورو پلورل شوې
د هسپانوي هنرمند پابلو پیکاسو یو انځور د جمعې په ورځ د پاریس په بولۍ کې په ۲۷ میلیون یورو وپلورل شو.
« د ګلانو له خولۍ سره د یوې ښځې نیم تنه» د دې اثر نوم دی او په ۱۹۴۴ کال کې د یوې فرانسوي کورنۍ لخوا اخیستل شوی و. دا اثر د لسیزو لپاره د دوی په شخصي ټولګه کې پاتې وو تر هغه چې د کورنۍ وارثانو پریکړه وکړه چې ویې پلوري.
پیرودونکی په لیلام کې حاضر و، مګر د هغه هویت افشا نه شو.
د هنر کارپوهانو په وینا، دا انځور هیڅکله د لیلام څخه مخکې په عامه توګه نه و ښودل شوی او یواځې یو عکس یې چې په ۱۹۴۴ کال کې اخیستل شوی وو لیدل شوی.
امریکا د مخدره موادو له قاچاقیانو سره مبارزه سخته کړې
د امریکا یوه لویه الوتکه وړونکې بېړۍ د لاتینې امریکا اوبو ته روانه شوه.
د مخدره موادو د قاچاقیانو په وړاندې د مبارزې په لړ کې د امریکا د دفاع/جنګ وزیر پیټ هیګسټ الوتکې وړونکې جرالډ فورډ بېړۍ ته پرون امر ورکړی چې د لاتینې امریکا د اوبو په لور رهي شي.
امریکا واردمخه په کارائب سمندر کې اته جنګي بېړۍ، یوه اټومي اوبتله او څو اف۳۵ جنګي الوتکې ځای پر ځای کړي دي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي که څه هم د مخدره موادو د قاچاقیانو په وړاندې له کانګرسه د جګړې د اعلان اړتیا نه ویني خو دوی به هغه کسان ووژني چې هڅه کوي امریکا ته مخدره مواد دننه کړي.
څو ورځې کیږي چې امریکايي ځواکونه په دقیقو بریدونو سره هغه کښتۍ هدف ګرځوي او له منځه یې وړي چې د دوی په باور د مخدرو موادو د قاچاقیانو دي.
پرون هم د یوې بېړۍ په ویشتلو سره د امریکا پوځ اعلان وکړ چې د مخدره موادو لږ تر لږه ۶ قاچاقبران یې وژلي دي.
افغان پيژندل شوی لوبغاړی نصرت حقپرست نن په یو اف سي کې لوبه لري
نصرت حقپرست د رزمي لوبو په تر ټولو معتبره سازمان کې له یوه اسټرالیايي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلېد نومیږي مخ شوی.
دا لوبه د یو اف سي په ۳۲۱مه دوره کې د ابوظبۍ په اتحاد سټډیوم کې ترسره کېږي.
نصرت حقپرست تر دې دمه اتلس لوبې ګټلي او پنځه یې بایللي دي.
د نصرت حقپرست سیال بیا نهې لوبې ګټلي او یوه یې بایللې ده.
نصرت حقپرست وروستی وار په یو اف سي کې د شپې تر ټولو غوره لوبې جایزې هم ګټلې.
نصرت که څه هم د یو اف سي د ۳۲۱مې دورې په اصلي کارډ کې نشته خو د مقدماتي لوبو مرکزي سیالي یې ده چې تمه ده د شنبې په ماښام د افغانستان په وخت شاوخوا شپږنیمې بجې پيل شي.
نصرت حقپرست وروستۍ څلور لوبې سر په سر ګټلي او وایي چې په یو اف سي کې له غوره ۱۵ لوبغاړو سره د لوبو مستحقه دی.
حقپرست په جرمني کې اوسیږي خو د دې او ګڼو نورو لوبو لپاره یې په بیلابیلو هېوادونو له هغې ډلې امریکا، مراکش او متحده عربي اماراتو کې تمریني کمپونو ترسره کړي دي.
ّپه ترکیه کې د ډوبې شوې کښتۍ ژوندي افغان کډوال، ساحل ته د رسېدو لپاره شپږ ساعته لمبا کړې
ربړي بېړۍ پرون جمعه د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارډ په خبره په دې پېښه کې د مړو شویو ۱۷ کسانو جسدونه یې له اوبو را ایستلي دي. یو یې قاچاقبر بلل شوی.
یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پېښې ژوندي پاتې دي.
افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي چې بېړۍ یواځې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې.
هغه ویلي چې تر ساحله پورې یې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري.
پېښه د ترکیې د جنوب لویدیځ سواحلو کې د بودروم ښار سواحلو ته څېرمه شوې ده.
دا سیمه د یونان له کاس ټاپو یواځې پنځه کیلومتره فاصله لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ام ویلي د کال له پیل راهیسې نږدې ۱۴۰۰ کډوال د مدیترانې له لارې اروپا ته د رسیدو په هڅه کې مړه شوي دي.
ترکیه، چې په ۲۰۱۶ کال کې یې د غیرقانوني مهاجرت د مخنیوي لپاره له اروپايي ټولنې سره یو تړون لاسلیک کړ، اوس مهال له ۲.۵ ملیون څخه د زیاتو کډوالو ته کوربه توب کوي، چې ډیری یې د سوریې او افغانستان څخه دي.