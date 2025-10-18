د لاسرسۍ وړ لېنکونه

د ملایعقوب او عبدالحق وثیق په مشرۍ د طالبانو پلاوی دوحې ته لاړ

ملا یعقوب
ملا یعقوب

د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دفاع وزیر ملا محمد يعقوب، او د استخباراتو د رييس ملا عبدالحق وثيق په مشری د افغانستان له لوري یو جګپوړی پلاوی دوحې ته تللی څو د افغانستان او پاکستان تر منځ د وروستيو کړکېچونو په اړه خبرې وکړي.

د طالبانو وياند ذبيح‌الله مجاهد نن، د ميزان په ۲۶مه (شنبه)، په خپله ایکسپاڼه کې ليکلي چې دا خبرې نن د طالبانو د استازو او د پاکستان د چارواکو ترمنځ په دوحه کې ترسره کېږي.

مجاهد زياته کړې چې د طالبانو حکومت پر پکتیکا د پاکستان د تېرې شپې هوايي بريدونه " ښکاره او تکراري تېری" او د "پاکستاني پوځ جنايت" بللی او په کلکو ټکو یې غندای دی.

نوموړي زياته کړه:

«اسلامي امارت به د غچ‌اخيستنې له اقدامه ډډه وکړي او پر سوله‌ييزو خبرو باور لري.»

په همدې وخت کې، د پاکستان دولتي ټلوېزيون هم اعلان کړی چې د دغه هېواد دفاع وزير خواجه آصف او د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منير هم دوحې ته روان دي، څو د طالبانو له مشرانو سره د وروستيو تاوتريخوالو په اړه خبرې وکړي.

دا پرمختګ وروسته له هغه کېږي چې د جمعې په شپه، پاکستان د ۴۸ ساعته اوربند له پای ته رسېدو وروسته، د پکتيکا ولايت پر ځينو سيمو هوايي بريدونه وکړل.

د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې، په دغو بريدونو کې لږ تر لږه ۱۰ ملکي وګړي وژل شوي، چې په هغوی کې د د کرکټ درې افغان لوبغاړي هم شامل دي، او ۱۲ تنه نور ټپيان دي.

د پکتيکا د ولايتي روغتون يوه چارواکی، چې نه‌غواړي نوم يې څرګند شي، ويلي چې د وژل شويو کسانو په منځ کې دوه ماشومان هم شامل دي.

