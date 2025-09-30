خبرونه
وسله والو په کوټه کې د پوځ پر مرکز برید کړی
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د امنیتي سرتیرو پر مرکز په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوې دي.
د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بګټي وویل چې لومړی د موټر بم چاودنه د پوځ له مرکز سره وشوه بیا یوشمیر وسله والو تر دې چاودنې وروسته پر پوځي اډې برید وکړ.
د بلوچستان روغتیا وزیر بخت کاکړ رویټرز اژانس ته وویل چې په لسو وژل شویو کسانو کې د پوځیانو ترڅنګ ملکیان هم شته او درې دیرش تنه نور ټپيان شوې دي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
د ښځینه کرکټ نړیوال جام نن پیلیږي
د ښځینه کرکټ لوبغاړو نړیوال جام نن د هند او سریلانکا په کوربتوب پيلیږي.
د هند په ګوهاټي کې د اسام په کرکټ لوبغالي کې د پيل تر مراسمو وروسته د هند او سریلانکا لوبډلې سره مخامخیږي.
د پنځوس اورونو په دې اتلولۍ کې د کوربه هیوادونو ترڅنګ، د استرالیا، بنګله دیش، انګلستان، نیوزیلنډ، پاکستان او جنوبي افریقا لوبډلو برخه اخیستې ده.
هر ټیم به له بل سره مسابقه وکړي او په اخره کې به څلور مخکښې لوبډلې نیمه پایلوبې ته ووځي. پایلوبه به بیا د نومبر په دوهمه ترسره شي.
ایټالیا په بشري برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي وجهي صندوق اعلان کړی چې ایټالیا ورسره د دوه میلیونه یورو مرسته کړې ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو دغهَ صندوق پر اېکسپاڼه لیکلي چې دغه مرسته د دوه اعشاریه درې میلیونه امریکایي ډالرو معادل ده.
په دې اړه په خپاره شوي بیان کې راغلې دي چې دا مرسته به په افغانستان کې په مخدر موادو د روږدو کسانو پر درمنلې ولګول شي.
د ملګرو ملتو د دوه زره پنځه ویشتم کال د راپور له مخې په افغانستان کې د دې سربیره چې د یوشمیر روږدو کسانو درملنه شوې ده لاهم شاوخوا اووه ویشت زره کسان په سخته او درنه نشه اخته دي.
امریکا په لسګونو ایرانیان له خپلې خاورې اخراج کړي
نیویارک ټایمز نن( د ډسمبر دیرشمه) راپور ورکړ چې د امریکا متحد ایالتونو شاوخوا سل ایرانیان له خپلې خاورې ایستلي.
ورځپاڼې د دوو ایراني چارواکو په وینا چې په خبرو کې ښکېل وو ا د یوه امریکایي چارواکي په حواله چې له موضوع باخبره دی، دا راپور ورکړی دی.
د راپور له مخې د متحد ایالتونو یوې چارټر الوتکې د دوشنبې په ورځ له لوزیانا څخه دا کسان انتقال کړل چې تمه ده نن به د قطر له لارې ایران ته ورسیږي.
رویټرز اژانس د نیویارک ټایمز په وینا لیکلي چې دا کسان د واشنګتن او تهران ترمنځ وروسته له څو میاشتو خبرو اترو ایستل شوې دي او داسې خبرې د دواړو لوریو ترمنځ معمول نه دي.
دغه اژآنس ویلي دي چې تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې قضیې په تړاو د دوی پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې ټول غیرقانوني کډوال به له خپل هیواده وباسي.
ملګرو ملتو پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي د انټرنټ بندیز لرې کړي
په افغانستان کې د نوري فایبر انټرنټ له بندیدو وروسته ټیلفوني او مخابراتي اړیکي قطع شوې دي.
رویټرز اژانس څرګندوي چې طالبانو تر دې دمه هیڅ توضیح نه ده ورکړې خو تر دې مخکې یې انلاین فحشا ته اندیښنه ښکاره کړې وه.
یوناما نن په یوه بیان کې له طالبانو وغوښتل چې سمدستي د انټرنټ او ټیلفوني خدماتو بندیزونه لرې کړي.
د انټرنټ د څار یوې نړیوالې ادارې( نیټ بلاکس) ویلي دي چې انټرنټ په افغانستان کې د څو مرحلو په ترڅ کې قطع شوی او طالبان د خپل فکر د اخلاقي اقداماتو د پلي کیدو په لور روان دي.
بل لور ته په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوۍ سره همهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي.
د هوایي ټرافیکو د څار یو نړیوال ویبسایټ ( فلایټ رادار ۲۴) ښيي چې نن سه شنبه کابل ته پنځه نړیوالې الوتنې لغو شوي چې درې یې له دوبۍ او دوه نورې له استانبول او مسکو څخه پلان شوې وې.
د دغه ویبسایټ د معلوماتو له مخې له کابل څخه هم نن دوبۍ ته دوه او ستانبول ته یوه پلان شوې الوتنه لغوه شوې ده.
ټرمپ او نتنیاهو د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر هوکړې ته ورسیدل
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسراییل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اعلان کړی چې د غزې جګړې د پای ته رسیدو د طرحې پر سر هوکړې ته رسیدلي.
تراوسه معلومه نه ده چې حماس به دغه شراېط ومني او که نه، هغه ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرو په لست کې ده.
ښاغلي ټرمپ د دوشنبې په ورځ د غزې جګړې د پای ته رسېدو او له جګړې وروسته جګړه ځپلي فلسطین کې د یوه حکومت د جوړېدو لپاره یوه شل مادییزه طرحه وړاندې کړه.
په دغې طرحه کې دا هم راغلي چې د جګړې له پای ته رسیدو سره سم به " د ثبات ساتلو لپاره لنډمهاله نړیوال ځواکونه" هم ځای پر ځای شي.
طرحه کې د یوه موقت حاکمه پلاوي جوړښت هم شامل دی چې مشري به یې ولسمشر ټرمپ کوي او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم ټوني بلېر هم په کې دی.
طرحه کې له دواړو لورو د جګړې د ژر تر ژره پای ته رسیدو او د برمته شویو د خلاصون غوښتنه شوې ده.
په هوکړه کې د حماس ډلې د بې وسلې کېدو شرط هم راغلی دی.
د کابل هوایي ډګر ته نن اکثره نړیوالې الوتنې لغو شوي، کورني پروازونه بیا په خپل ځای دي
په افغانستان کې د انټرنیټ له پرچاوۍ سره همهاله کابل ته د نړیوالو الوتکو پروازونه له ځنډ او خنډ سره مخامخ شوي دي.
د هوایي ټرافیکو د څار یو نړیوال ویبسایټ ( فلایټ رادار ۲۴) ښيي چې نن سه شنبه کابل ته پنځه نړیوالې الوتنې لغو شوي چې درې یې له دوبۍ او دوه نورې له ستانبول او مسکو څخه پلان شوې وې.
د دغه ویبسایټ معلومات ښيي چې له کابل څخه هم نن سه شنبه دوبۍ ته دوه او ستانبول ته یوه پلان شوې الوتنه لغو شوې ده.
لغو شوې الوتنې تر ډیره د نړیوالو شرکتونو له هغې ډلی ترکیش او فلای دبۍ پروازونه دي.
یوشمیر بهرنیو ښارونو له هغې ډلې نوي ډیلي، ستانبول، جدې او ریاض ته بیا نن پروازونه پلان شوي چې دا خدمتونه تر ډیره د کام ایر او اریانا هوایي شرکتونو له خوا ترسره کیږي.
د افغانستان لویو ښارونو ته هم د دغو کورنیو هوایي شرکتونو الوتنې پر خپل ځای دي او په ظاهره له کوم خنډ سره نه دي مخ شوي.
په بن کې د افغانستان د کونسلګرۍ ډيپلوماتانو ډله ییزه استعفا اعلان کړې
د جرمني په بن ښار کې د افغانستان د جنرال کونسلګرۍ ډيپلوماتانو نن دوشنبه ( د تلې ۷مه) ډله ییزه استعفا اعلان کړې ده.
د دغې کونسلګرۍ سرپرست حامد ننګیالي کبیري ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغې استعفا لامل د دوی اډانې ته د کوربه هېواد له خوا د طالبانو د یوه ډيپلومات ور معرفي کول دي.
کبیري زیاته کړه چې له دې اعلان سره سم یې د کونسلګرۍ منقوله او غیر منقوله شتمني، وسایل او تجهیزات د جرمني بهرنیو چارو وزارت ته سپارلی دي.
د پخواني جمهوري نظام دغه ډيپلوماتان وایي، د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه لري، نو ځکه دوی ته یې په کونسلګرۍ کې د ډيپلومات مقررېدل هم د منلو نه دي.
طالبانو څه باندې دوه میاشتې وړاندې برلین ته دوه کونسلي ماموران د کوربه هېواد په خوښه ولېږل چې یو هغه یې په برلین کې په سفارت او بل هغه یې د بن په کونسلګرۍ کې کارکولو ته معرفي شوي دي.
د بن کونسلګرۍ د اروپا، استرالیا او کاناډا افغانانو ته کونسلي او تخنیکي مرستې برابرولې.
کابل او نورو ولایتونو کې د نوري فایبر انټرنیټ په پراخه کچه پرچاو شوی
د راپورونو له مخې په کابل او یوشمېر نورو سیمو کې له نن مازدیګر راهیسې د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسی په پراخه توګه پرې شوی.
د نیټ بلاکس په نوم یوه ویبپاڼه چې نړۍ کې د انټرنیټ جریان څاري، راپور ورکوي چې دا مهال د نوري فایبر انټرنیټ ته لاسرسی ۷۰ فیصده محدود شوی او کابل کې یې اغیز ډېر محسوس دی.
بل لورته د افغانستان یوشمېر کورنیو رسنیو له هغې ډلې طلوع نیوز هم ورته راپورونه ورکړي دي.
طلوع نیوز لیکلي، د نوري فایبر د انټرنیټ له قطع کېدو سره به د موبي ګروپ د ټلویزیوني او راډیویي چینلونو خپرونې هم متاثره شي.
د انټرنیټ دا پرچاوي وروسته تر هغه راغلې چې د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت مشرتابه د انټرنیټ له وړاندې کوونکو څخه د دغه محدودیت غوښتنه وکړه.
سرچینې: د محمد رحیم الافغاني په نوم زنداني ژر له ګوانتانامو قطر ته لېږدول کیږي
د طالبانو د حکومت دوو باخبره سرچینو ازادي راډيو ته وویل چې د ګونتانامو ( وروستی افغان زنداني) محمد رحیم الافغاني به ژر قطر ته ولېږدول شي.
دغو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نومونه نه شو اخستلی ویلي، د الافغاني کورنۍ په قطر کې ورته په تمه ده.
له دوی څخه یوې سرچینې دا خبره هم وکړه چې د طالبانو حکومت به ژر په دې اړه یوه رسمي اعلامیه هم خپره کړي.
تراوسه معلومه نه ده چې هغه به دقیقا په کومه ورځ قطر ته ورسیږي.
د راپورونو له مخې نوموړی ۲۰۰۷ کال کې د پاکستان لاهور ښار کې ونیول شو او لږ وروسته بیا د کیوبا ګوانتانامو زندان ته ولیږدول شو.
د امریکا د هغه وخت چارواکو ویلي و چې نوموړی القاعده شبکې ته یو نژدې کس دی.
دغه افغان داسې مهال له ګوانتانامو خوشې کیږي چې د طالبانو حکومت پرون یکشنبه امریکایي تبع امیر امیري له زندانه خوشې او قطر ته یې ولېږدوه.