طالبانو د قطر په منځګړیتوب له اوو میاشتو بند وروسته یو بریتانوی او د هغه میرمن خوشي کړل

د پیټر او باربي رینولډز قضیه، چې عمرونه یې په ترتیب سره ۸۰ او ۷۵ کاله دي، د لوېدیځ اندېښنې د طالبانو د کړنو په اړه روښانه کړې له هغې وروسته چې دوی په ۲۰۲۱ کال کې د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومت په چټک برید کې نسکور کړ. د رینولډز کورنۍ ۱۸ کاله په افغانستان کې ژوند کړی و او په مرکزي ولایت بامیان کې یې یو تعلیمي او روزنیز بنسټ اداره کاوه. دوی پرېکړه کړې وه چې د طالبانو د واکمنېدو وروسته هم په هېواد کې پاتې شي.
قطر د رینولډز د خوشې کولو په برخه کې مرسته وکړه. یوه دیپلوماټ وویل دغه جوړه د جمعې په ورځ له افغانستانه ووتل. نوموړي د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي.
د رینولډز خپلوانو په برېتانیا کې په پرلهپسې ډول د دوی د خوشې کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي یې وو چې دغه جوړه له بدرفتارۍ سره مخامخ ده او د نامعلومو تورونو له مخې ساتل کېږي. طالبانو د بد چلند تورونه رد کړي، خو هېڅکله یې نه دي ویلي چې د دوی د بند دلیل څه و.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند، عبدالقاهر بلخي، ویلي چې دغې جوړې د افغانستان قانون مات کړی و او د جمعې په ورځ د محکمې له ناستې وروسته له زندان څخه خوشې شول. د هغه په بیان کې نه دي ویل شوي چې دوی کوم قانون مات کړی و.
بلخي د قطر د «صادقانه هڅو او منځګړیتوب» مننه وکړه او زیاته یې کړه چې دغه جوړه ریچارد لېندسي، د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ته وسپارل شوه.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر هامیش فالکنر د دې پېښې د پای ته رسېدو له امله خوښي څرګنده کړه. هغه وویل چې بریتانیا له نیونې راهیسې پراخ کار کړی او د دې کورنۍ ملاتړ یې کړی دی.
هغه زیاته کړه: «د حکومت توان چې هغو کسانو ته قونسلي ملاتړ برابر کړي چې په افغانستان کې دي، ډېر محدود دی. زموږ مشوره څرګنده ده چې خلک باید افغانستان ته سفر ونه کړي.»
په جولای کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو خبرداری ورکړی وو چې د دغې جوړې فزیکي او رواني حالت په چټکۍ خرابېږي او هغوی حتی د مرګ له خطر سره مخامخ دي.
د روانې میاشتې په پیل کې، طالبانو وویل چې له امریکايي استازو سره د بندیانو د تبادلې په تړاو یوې موافقې ته رسېدلي، چې دا د اړیکو د عادي کولو د هڅو برخه ده. دغه غونډه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د مارچ په میاشت کې یو امریکایي وګړی جورج ګلېزمن خوشې کړ، چې د افغانستان د سیل په مهال تښتول شوی و.
افغانستان لا هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پام موضوع ده. هغه د پنجشنبې په ورځ په بریتانیا کې د سفر پر مهال وویل چې هڅه کوي د امریکا حضور په بګرام هوایي اډه کې بیا راژوندی کړي.