خبرونه
د عمان پاچا سلطان هیثم بن طارق په هغه هیواد کې د ۳۳ افغان بندیانو د خوشې کیدو حکم صادرکړی دی
د عمان پاچا سلطان هیثم بن طارق په هغه هیواد کې د ۳۳ افغان بندیانو د خوشې کیدو حکم صادرکړی دی.
په عمان کې د افغانستان سفارت چې چارې یې د طالبانو استازي سمبالوي، نن چهارشنبې په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دغه بندیان د میلاد النبې په مناسبت بخښل شوي دي. ویل شوي، دغه ۳۳ تنه به چې د مختلفوجرمونو په تور له یوې مودې راهیسې په عمان کې بندیان و، په نژدې راتلونکې کې افغانستان ته ستانه شي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
د ایران حکومت یو تن د "اسرائیل لپاره د جاسوسۍ" په تور اعدام کړ
د ایران حکومت یو تن د "اسرائیل لپاره د جاسوسۍ" په تور اعدام کړ.
د ایران دولتي رسنیو نن راپور ورکړ چې بابک شهبازي، له یوه بل کس، اسماعیل فکري سره یوځای، چې په جون کې اعدام شو، د ۲۰۲۲ کال له پیل راهیسې د موساد (د اسرائیل استخباراتي ادارې) لپاره جاسوسي کوله.
سږ کال د اسراییلو لپاره د جاسوسۍ په تور د خلکو اعدامونه د پام وړ زیات شوي دي.
یوازې په تیرو څو میاشتو کې، ایران لږترلږه نهه کسان د اسراییلو لپاره د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي.
شهبازي یو قراردادي و چې په ځینو دولتي ودانیو کې یې د یخولو سیسټمونه نصبول.
هغه له امنیتي او نظامي مرکزونو څخه د حساسو معلوماتو د راټولولو لپاره د خپل موقف په کارولو تورن شوی و.
د شهبازي وکیل له سترې محکمې څخه غوښتنه کړې وه چې د پخوانۍ محکمې پرپریکړې بیاکتنه وکړي، خو سترې محکمې د هغه د استیناف غوښتنه رد کړه.
د یوناما مشره نن د افغانستان درې میاشتنی راپور امنیت شورا ته ورکوي
ټاکل شوې ده چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په یوه بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې شي.
دا غونډه د نیویارک په وخت د سهار لس بجې پیلیږي چې په کابل کې به د ماښام شپږ نیمې بجې وي.
د امنیت شورا ننۍ غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازې او د یوناما مشره روزا اوتونبایوا خپل وروستی راپور وړاندې کوي.
په افغانستان کې د اغلې اوتونبایوا ماموریت د روانې سپتمبرمیاشتې تر اخره پای ته رسیږي.
ډونالډ ټرمپ په دوه ورځني سفر لندن ته رسیدلی
تمه ده چې بریتانیا ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر پرمهال د دواړو هیوادو ترمنځ د ټکنالوژي او اټومي انرژي په برخو کې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت موافقې لاسلیک شي.
ټاکل شوې ده چې نن د بریتانیا پاچا چارلس دریم او ملکه کمیلا د امریکا د متحد ایالتونو د ولسمشر او د هغه د میرمنې میلانیا ټرمپ تشریفاتي هرکلی وکړي او ولسمشر ټرمپ به سبا د بریتانیا له صدراعظم کایر سټارمر سره خبرې وکړي.
دا بریتانیا ته د ولسمشر ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې دوهم رسمي سفر دی.
د ملګرو ملتونو بودیجه کمیږي
د ملګرو ملتونو سرمنشي منشي انتونیو ګوتیریش د راتلونکي کال لپاره د ملګرو ملتونو په عادي بودیجه کې د پنځلس په سلو کې د کمیدو وړاندیز کړی دی، چې تر مخکنۍ بودیجې پنځه سوه میلیونه ډالر کمه ده.
فرانس پریس اژانس څرګندوي چې دا خبر د سې شنبې په ورځ په هغو لیکونو کې په ډاګه شو چې د سرمنشي له لورې غړیو هیوادونو او د ملګرو ملتو مامورینو ته استول شوې دي.
د ملګرو ملتونو یوه لوړ پوړي چارواکي وویل چې دا نوې بودیجه درې اعشاریه دوه سوه اته دیرش میلیارډه ډالر ده چې له امله به یې د ملګرو ملتو نژدې دوه زره اووه سوه دندې له منځه ولاړې شي. د ملګرو ملتو دې چارواکي دا هم ویلي دي چې د بودیجې له کمیدو سره به د یوشمیر نورو برخو ترڅنګ د ملګرو ملتو د بشري حقونو هڅې اغیزمنې شي.
مخکې د ملګرو ملتو سرمنشي ویلي و چې د دوه زره شپږ ویشتم کال بودیجه به د روان میلادي کال د بودیجې په څیر وساتي، خو اوس د فرانس پریس اژانس د یوه راپور له مخې چې د بودیجې د کمیدو یو علت هم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلارې دي چې په ځینو مواردو کې یې د ملګرو ملتونو بودیجه کمه کړې ده.
د سوله ساتو له بودیجې پرته واشنګتن په تیرو کلونو کې د ملګرو ملتو دوه ویشت په سلو کې بودیجه تامینوله.
بنګله دیش د کرکټ په اسیایي جام کې افغانستان ته ماتې ورکړه
د اسیا د کرکټ د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیرماښام د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته بنګله دیش د اتو منډو په توپیر ماتې ورکړه.
په ټاکلیو شل اورونو کې بنګله دیش یوسل او څلورپنځوس منډې جوړې کړې چې په ځواب کې یې د افغانستان ټول لوبغاړي د یوسل او شپږ څلویښت منډو له جوړیدو سره وسوځیدل.
افغانستان په اسیايي جام کې په ( ب) ګروپ کې د بنګله دیش ترڅنګ له هانګ کانګ او سریلانکا سره یوځای شوی دی.
ټاکل شوې ده چې افغان لوبډله سبا له سریلانکا سره مسابقه وکړي، دا لوبه به د افغانستان د ټیم برخلیک وټاکي چې له دې جامه بهر شي که نیمه پایلوبې ته وځي.
طالبانو د مخدر موادو په تړاو د امریکا د ولسمشر څرګندونې رد کړې
طالبانو په افغانستان کې د مخدر موادو پرضد د مبارزې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د دوشنبې په ورځ سپنې ماڼۍ خپرې کړې. په دې څرګندونو کې راغلې دي چې د طالبانو ځیني غړي د مخدر مواد له سوداګرۍ څخه ګټه پورته کوي.
د طالبانو مرستیال ویاند حمد الله فطرت په خپل غږ په یوه پيِغام کې چې پرون یې خپور کړ، ویلي دي چې امریکا د افغانستان له واقعیتونو ناخبره ده او د مخدر موادو پرضد د دوی د جدي مبارزې له امله اوس افغانستان له مخدر موادو پاک شوی دی.
ملګرو ملتو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په یوه راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نولس فیصده او د تریاکو تولید دیرش په سلو کې د وړم کال په پرتله زیات شوی دی.
اروپایي ټولنه پر اسراییل بندیزونه لګوي
تمه ده چې د اروپايي اتحادیې کمیشنران سبا په غزه کې د جګړې له امله په اسراییل نوي بندیزونه ولګوي.
د اروپايي کمیسیون ویاندې پاولا پنهو نن خبریالانو ته وویل چې کمیشنران به سبا د اسراییل پر وړاندې د اقداماتو یوه بسته تصویب کړي.
هغې زیاته کړه چې د اقداماتو یوه برخه به د اسراییل او اروپايي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ په تړونونو کې شامل مالي امتیازات تنظیم کړي.
اسراییل تیره شپه له درنو هوایی بریدونو وروسته د غزې ښار په ډیرو برخو کې ځمکني عملیات پیل کړل.
د اسراییل د پوځ یوه ویاند د سې شنبې په ورځ وویل چې ځواکونو یې په غزه ښار کې د حماس په اصلي اډه کې خپل پلي عملیات پراخ کړې دي.
متحده ایالات او اروپايي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله ګڼي.
په غزه کې د اسراییلو د عملیاتو پراختیا له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنر ولکر ترک د اسراییلو دا اقدام "د نه منلو وړ" وباله.
هغه AFP او رویټرز ته وویل چې "وینه تویونه باید ودرول شي."
د طالبانو دفاع وزیر قطر ته تللی
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد په ایکسپاڼه کې لیکلي دي چې ملا محمد یعقوب مجاهد په پلازمینه دوحه کې د قطر په بهرنیو چارو وزارت کې د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره کتلې دي.
د مجاهد په وینا په دې لیدنه کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو خبرې شوې دي او له قطر سره د افغانستان په خواخوږۍ او حمایت تاکید شوی دی.
اسراییل تیره اونۍ په دوحه کې د حماس پر دفتر هوایي برید وکړ چې له امله یې د دې ډلې پنځه تنه ووژل شول.
تر دې پیښې وروسته پرون په قطر کې د عربي-اسلامي هیوادو په سرمشریزه کې ټولو د قطر ملاتړ وکړ او د اسراییل برید یې وغانده.
طالبانو په بلخ کې پر انټرنټ بندیزونه لګولي
طالبانو د افغانستان په بلخ ولایت کې انټرنیټ محدود کړی دی.
د طالبانو د والي ویاند حاجي زید تیره شپه ناوخته په ایکسپاڼه کې په یوه پيغام کې ویلي دي چې په بلخ کې د فایبر اپټیک خدمات د دوی د مشر ملا هبت الله اخند په امر په بشپړ ډول ځنډول شوې دي.
د حاجي زید په وینا د دې پریکړې هدف له منکراتو څخه مخنیوی دی، خو نوموړي په دې اړه نور جزییات نه دې ورکړي.
د بلخ یوشمیر اوسیدونکو ازادي راډيو ته وویل چې د انټرنټ له محدودیت سره د دیو ورځني فعالیتونه، د بانکدارۍ، سوداګرۍ او انلاین زده کړو په شمول ګډوډ کړې دي.