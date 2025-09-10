پولنډ وايي ګڼ شمیر روسي بې پیلوټه الوتکې یې نسکورې کړي

پولنډ وايي روسي بی پیلوټه الوتکې یې چې ددغه هیواد هوايي حریم ته ننوتې وې د خپلو الوتکو په وسیله نسکورې کړې .
په ګاونډي هیواد اوکراین باندې د ۲۰۲۲ کال په فبرورې کې د روسیې دیرغل د پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې روسي بی پیلوټه الوتکې د ناټو دیوه غړي هیواد حریم ته ننوځي او هلته ویشتل کیږي.وارسا د مسکو دا اقدام یو تیری او په لویه کچه پارونکی عمل وباله.
پولنډ د ناټو د تړون په اساس ددغې پیښې په اړه د غړو هیوادونو د مشورو غوښتنه کړې.
د پولنډ صدراعظم ډونالد توسک د چهارشنبې په ورځ دکابینې په بیړنۍ غونډه کې وویل :
تیره شپه د پولنډ په هوايي حریم د ګڼو روسي بې پیلوټه الوتکو لخوا تیری وشو. هغه الوتکې چې مستقیم ګواښ یې رامینځته کاوه وویشتل شوې.
ډونالډ توسک وروسته د پارلمان غونډې ته وویل
زه هیڅ دلیل نلرم چې ادعا وکړم چې موږ د جګړې په درشل کې یو، خو له یوې کرښې تیری وشو، او دا د پخوا په پرتله بې ساري خطرناکه ده.
په داسې حال کې چې اروپايی مشرانو د روسیې داعمل وغنده ، ټوسک وویل د شپې په اوږدو کې د پولنډ په هوايی حریم ۱۹ ځلې تیری وشو چې ګڼ ډرونو له بیلا روس څخه پرواز کړی وو او احتمال لري چې ۴ یې ویشتل شوي وي.
خو د کورنیو چارو وزارت ویاندې کارولینا ګالیکا وویل چې "اوه ډرونونه او د یو ناپیژندل شوي توغندي ټوټې موندل شوي دي".
د پولیند صدراعظم وویل دغه الوتکي چي امنیتي ګواښ یې رامینځ ته کاوه وویشتل شوې خو دغې پیښې سیاسي وضعیت هم بدل کړ او پولنډ د ناټو د تړون د ۴ مادې په اساس د غړو هیوادونو د مشورو رسما غوښتنه وکړه.
د یادې مادې په اساس که چیرې دیوه غړي هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ، امنیت ، یا سیاسي خپلواکي ته ګواښ وشي نو ټول غړي هیوادونه سره مشوره کوي.
د ناټو تړون یو ویاند وویل دا لومړی ځل وو چې د تړون جنګي الوتکې د تړون په فضا کې د بالقوه ګواښونو د دفع کولو لپاره لاس په کار شوې.
د ناټو عمومي منشی مارک روته وویل که د تړون په هوايی قلمرو تیری عمدي وي کنه خو دا یوه "مطلقه بې پروايي" وه او د ناتو غبرګون یې په وړاندې بریالی وو.
د ناټو عمومي منشی د تړون له یوې غونډې وروسته د روسیې په ولسمشر ویلادیمیر پوتین غږ وکړ چې په اوکراین کې روان جنګ ته دې شدت نه ورکوي ، د ناټو د غړو هیوادونو په هوايی قلمرو دې تیری نه کوي او ناټو به دخپلې خاورې له هرې لویشتې څخه دفاع وکړي.
د پولینډ صدراعظم ډونالډ ټوسک وویل ددغه هیواد په هوايی حریم د روسي بې پیلوټه الوتکو د تیرې په نتیجه کې تلفات نه دې رامینځ ته شوي .
روسي بی پیلوټه الوتکې په اوکراین دیوه پراخ برید په مهال د ګاونډي هیواد پولیند هوايی حریم ته ننوتې وې.