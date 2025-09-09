د لاسرسۍ وړ لېنکونه

سه شنبه ۱۸ وږی ۱۴۰۴ کابل ۰۷:۱۷
اوکراین پر روسیې د نورو بندیزیونو غوښتنه وکړه

د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي

اوکراین له نړیوالې ټولنې غوښتې دي چې پر روسیې نور بندیزونه ولګوي. کییف دا غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې د روسیې د هوایي ځواکونو د تازه برید په ترڅ کې یوشمیر ملکیان ووژل شول.

د اوکراین ولسمشر وايي چې د اوکراین په ختیځ کې په یوه کلي باندې د روسیې د هوايي برید په ترڅ کې شل ملکیان وژل شوي. ولادیمیر زیلینسکي له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د روسیې دې ظالمانه حملې ته مناسب ځواب ورکړي.

زیلینسکي زیاته کړه چې د سپتمبر په نهمه دا حمله د دونیڅک په یارووا کلي کې وشوه او مخامخ عام وګړي په نښه شول.

دا حمله دوه ساعته وروسته تر دې وشوه چې مسکو وویل چې اوکرایني ځواکونو د دونیڅک سیمې پر هغو دوو ښارونو چې د روسانو په واک کې دي د ډرون او توغندیو حملې کړې دي او دوه تنه یې وژلي دي.

د اوکراین ولسمشر په ایکسپاڼه کې لیکلي چې د دونیڅک په یارووا کلي کې د روسیې وحشیانه برید هغه وخت وشو چې خلکو د تقاعد معاش اخیست.

ښاغلي زیلینسکي د قربانیانو له کورنیو او خپلو خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د دې حملې په خاطر یې د نړۍ د مناسب غبرګون غوښتنه کړې ده.

نوموړي زیاته کړه چې نړۍ باید غلې پاتې نه شي، د واشنګتن ځواب پکار دی، د اروپا ځواب پکار دی، د نړۍ د شلو صنعتي هیوادونو ځواب ته اړتیا شته چې روسیه د خلکو له وژلو نور لاس واخلي.

په دونیڅک کې د روسیې له لورې ګمارل شوی چارواکی دینیس پوشلین وایي چې د سپتمبر په اتمه نیټه ناوخته د دونیڅک پر ښار او شمال کې د ماکیوکا پر صنعتي ښارګوټي د اوکراین په بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او شپاړس نور ټپيان شوې دي.

د راپورونو له مخې په ماکیوکا کې یوه نهه منزله ودانۍ لګیدلې ده، هلته د پوځي څارنې یوه پخوانۍ ودانۍ لګیدلې او د توغندیو د بریدونو تصویرونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې خپرې شوې دي.

د دونیڅک شاوخوا نژدې پنځه اویا په سلو کې سیمه د روسيي ځواکونو په لاس کې ده او روسان د دونیڅک د نورو سیمو د نیولو هڅې کوي.

د زیلینسکي لوړ پوړي سلاکار اندري یرمک وویل چې هغه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره د اوکراین په ښارونو او استوګنیزو ودانیو د روسیې د بریدونو په اړه خبرې کړې دي. دی د بریتانیا، جرمني، ایټالیا او فرانسې د ملي امنیت سلاکارانو سره د ویډیو کال په ترڅ کې د اوکراین لپاره د امنیتي تضمینونو په اړه هم غږیدلی دی.

یرمک وویل چې د روسیې له یرغل سره د مقابلې لپاره د اوکراین دریځ باید پیاوړی شي. یرمک زیاته که چې له اوکراین سره دې نړیوال نورې مرستې وکړي په ځانګړي ډول د هوایي دفاع په برخه کې، پر روسیې دې نور بندیزونه ولګوي او نوموړي بیا وویل چې پر دې موضوعاتو یې له اروپایي سلاکارانو سره خبرې کړې دي.

