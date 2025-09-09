خبرونه
کرزي او عبدالله د احمد شاه مسعود تلین لمانځلی
د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي او د پرځول شوي جمهوري نظام د سولې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د احمد شاه مسعود د څلرویشتم تلین په یاد په جلا جلا بیانوو کې د هغه د مبارزې ستاینه کړې ده.
کرزی او عبدالله چې په کابل کې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند کوي، احمد شاه مسعود یو مجاهد اتل یاد کړی دی.
د جمهوري نظام پرمهال به د احمد شاه مسعود د تلین له رارسیدو سره سم یوه اونۍ د شهیدانو د اونۍ په مناسبت غونډې، لاریونونه او د ویر مراسم ترسره کیدل، خو په تیرو څه باندې څلورو کلونو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، د مسعود ورځ نه لمانځل کیږي.
احمد شاه مسعود چې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې یې له هغوی سره سختې جګړې وکړې، له ننه څلرویشت کاله مخکې د تخار په خواجه بها الدین ولسوالي کې د یوه ځانمرګي برید له امله ووژل شو.
د فراه په بالابولوک کې چاودنه شوې
په فراه کې ځايي سرچینې وايي چې د دغه ولایت په بالابلوک ولسوالي کې د چاودنې له امله اووه تنه وژل شوې دي.
په بالابلوک کې د طالبانو چارواکو ویلي دي چې د چاودېدونکو توکو د چاودنې له امله د پنځو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي.
دا پيښه تېر مازدیګر د بالابلوک ولسوالي په نواباد کلي کې وشوه. تر اوسه څرګنده نه ده چې دا چاودیدونکي مواد څرنګه په دې کور کې ځای پرځای شوي و، یا وروړل شوي و.
په افغانستان کې د ماین پاکۍ د موسسو په وینا ماینونه او له جګړو پاتې چاودیدونکي مواد هره میاشت لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړوي.
د کریکټ اسیا جام کې نن افغانستان او هانګ کانګ لوبه لري
د کریکټ اسیایي جام نن سه شنبه د افغانستان او هانګ کانګ په لوبې سره پيلیږي.
لوبه ماښام ۷ بجې د اماراتو په شیخ زاید ستډیوم کې ترسره کیږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به په ب ګروپ کې له هانګ کانګ، بنګله دیش او سریلانکا سره لوبې کوي.
د هند، پاکستان، متحده عربي اماراتو او عمان د کرکټ ملي لوبډلې به په الف ګروپ کې لوبېږي.
افغانستان تر دې لوبو مخکې د اماراتو په کوربه توب له پاکستان او کوربه هېواد سره یوه درې اړخیزه لوبلړۍ درلوده چې دویم مقام یې په کې خپل کړ.
امریکایي او اروپایي چارواکو پر روسیې د نویو بندیزونو په تړاو غونډه کړې
امریکایي او اروپایي چارواکو پرون دوشنبه پر روسیې د نویو بندیزونو په اړه غونډه کړې او ټاکل شوې بحثونه یې نن سه شنبه هم دوام ومومي.
اسوشیتید پریس د یوې باخبره سرچینې په حواله لیکلي چې غونډه د امریکا په خزانې وزارت کې جوړه شوې وه او په کې پر روسیې د اقتصادي فشارونو له هغې ډلې د دغه هېواد د تېلو پر سکتور د بندیزونو او د تعرفولوړولو یادونه وشوه.
دغې سرچینې ویلي، ټرمپ غواړي د همدې فشارونو له لارې روسیه د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته مجبوره کړي، خو په خبره یې دې چاره کې د دوی د اروپایي متحدانو بشپړه همکاري اړینه ده.
د متحده ایالتونو د دغې غونډې ګډونوال هغه امریکایي او اروپایي چارواکي یاد شوي چې د انرژۍ، بندیزونو او دغه راز مالي او سوداګریزې چارې مخته وړي.
تیره پنجشنبه په پاریس کې د اوکراین د وضعیت په اړه یوې غونډې ته خپله ډونالډ ټرمپ هم په ډاګه وویل چې اروپایي ټولنه باید د روسیې د تیلو او ګازو په پیرلو بندیز ولګوي.
د زلزله ځپلو لپاره د روغتیا نړیوال سازمان د طبي مرستو یوه بله کارګو کابل ته رسیدلې
د روغتیا نړیوال سازمان( ډبلیو.ایچ.او) وایي، د کونړ د زلزله ځپلو د ملاتړ لپاره د دوی د طبي مرستو یوه نوې کارګو کابل ته ورسېده.
دغې بسته کې ۳۵ متریک ټنه ژوند ژغورونکي طبي وسایل شامل دي.
ډبلیو ایچ او د دوشنبې په ماښام یوه خبرپاڼه کې ویلي چې له دې کارګو سره زلزله ځپلو ته د دوی د بیړنیو طبي مرستو اندازه نژدې ۸۰ ټنو ته ورسېده.
دغه مرستې د یاد سازمان د دوبۍ له ګدامه افغانستان ته انتقال شوي چې د جراحۍ کیټونه، د لومړنیو مرستو بستې، د غیر ساري ناروغیو د درملنې مواد او دارو درمل په کې دي.
کونړ کې د اګست د ۳۱مې زلزلې د طالب چارواکو په وینا له ۲۲ سوو ډیر کسان ووژل او له ۳۶۰۰ ډېر نور یې ژوبل کړل.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پرون دوشنبه وویل، د ټولو اغیزمن شویو خلکو شمیر ۸۴ زرو ته رسیږي.
تاجکستان د کونړ زلزله ځپلو ته درې زره ټنه خوراکي او نور اړین توکي ولېږل
تاجکستان د کونړ له زلزله ځپلو سره څه باندې درې زره ټنه بشري مرسته کړې ده.
د ازادۍ راډيو تاجکستاني څانګې لیکلي چې په دغو مرستو کې چې نن یې کاروان افغانستان خواته روان شوی، اوړه، غوړي، بوره، کمپلې، خیمې او نور لومړني مواد شامل دي.
له زلزله ځپلو سره د چین، قطر او هند په ګډون ګڼ شمیر هېوادونو د لومړنیو موادو او د بریتانیا، جنوبي کوریا او استرالیا په ګډون یوشمیر نورو نقدي مرسته کړې ده.
زلزله ځپلي وایي، لومړنۍ مرستې ور رسیدلي، خو په خبره یې دا لنډمهاله دي او د دایمي ملاتړ لپاره یې باید بیرته سرپناوې او د ژوند امکانات ورته برابر شي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي، د زلزله ځپلو د لنډمهالي او اوږدمهاله ملاتړ لپاره شاوخوا ۸ میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
کتمندو کې پولیسو ۱۶ مظاهره چیان وژلي او لسګونه نور یې ټپيان کړي
د نیپال په پلازمېنه کتمندو کې نن دوشنبه لږ تر لږه ۱۶ مظاهره چیان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دی.
لویدیځو اژانسونو لیکلي چې پولیسو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره ډزې کړي او دغه راز یې پر هغوی ربړۍ ګولۍ او اوښکې بهونکی ګاز کارولی او اوبه یې پرې شیندلې دي.
مظاهره چیان له دولته غواړي چې پر ټولنیزو رسنیو محدودیت لرې کړي او له فساد سره مبارزه وکړي.
د کتمندو د پولیسو یوه مسول شیخار خانال ویلي، شاوخوا سل مظاهره چیان دا مهال په روغتون کې بستر دي.
دولت دغلته پریکړه کړې چې پر ټولنیزو رسنیو لکه یوټیوب، فیسبوک او اکس بندیز ولګوي ځکه د دوی په خبره کمپنۍ یې راجستر شوې نه دي او دولت پرې څارنه نه شي کولای.
شمالي بیت المقدس کې پنځه تنه ډزو کې وژل شوي او یوشمېر نور ټپيان شوي دي
روغتیایي چارواکو ویلي چې د شمالي بیت المقدس/یروشلم په یوه بس تم ځای کې د دوو بریدګرو په ډزو کې لږ تر لږه پنځه کسان وژل شوي او پنځلس نور ژوبل دي.
اسوشیټیډ پریس د پولیسو په حواله ویلي چې بریدګرو لومړی په انتظار مسافرو ډزې وکړې او بیا بس ته دننه او هلته یې په ناستو کسانو برید وکړ.
یو امنیتي افسر او یو ملکي کس بریدګر وویشتل او برید یې ودراوه.
ډزې د شمالي بیت المقدس دروازې خواته له ګڼې ګوڼې ډکې څلور لارې کې وشوې، هغه لاره چې چې په ختیځ بیت المقدس کې د یهودي میشت ځایونو ته غځیدلې ده.
ویډیوګانو ښودلې چې خلک د سهار د ګڼې ګوڼې په وخت کې له سیمې څخه تښتي، کړکۍ ماتې شوې او ټپیان په سړک پراته دي.
تراوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی.
د غزې جګړه په اسراییل او لویدیځه غاړه کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي لامل شوی دی.
د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې، د جګړې له پیل راهیسې د ۲۰۲۵ کال تر جولای پورې په اسراییل او لویدیځه غاړه کې لږترلږه ۴۹ اسراییلیان وژل شوي دي، او اسراییلي ځواکونو او میشتو شویو لږترلږه ۹۶۸ فلسطینیان وژلي دي.
فایق: طالبانو د پخواني نظام د پوځیانو شکنجې، نیولو او وژلو ته دوام ورکړی
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمۍ استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق یوځل بیا د طالبانو له خوا د ده په ټکو " د پخوانیو پوځیانو د نیولو، شکنجې او وژلو" پر دوام نیوکه کړې ده.
فایق نن دوشنبه ( د سنبلې ۱۷مه) پر خپله ایکس پاڼه/ پخواني ټویټر لیکلي " مستند راپورونه شته چې ښيي له ګاونډیو هېوادونو اخراج شوي پخواني پوځیان افغانستان کې په هدفي ډول وژل شوي".
د فایق په خبره دا د بشریت ضد جنایت دی او عاملان یې باید ځواب ویونکي اوسي.
فایق د بي بي سي هغه راپور ته هم اشاره کړې چې د دوو سرچینو په حواله یې لیکلي، د طالبانو استخباراتو د پخواني جمهوري نظام دوه لوړپوړي قومندانان نیولي دي.
د دغه راپور له مخې نیول شوي قومندانان یو فرید سیدخیلي دی چې پخواني حکومت کې د بغلان د پامیر قل اردو د دریمې لوا قومندان و او بل هم پرویز سیدخیلي دی چې د همدې لوا د پلي کنډک مشر و.
دغه کسان د کابل په ۱۱مه او ۴مه حوزه کې نیول شوي دي.
فرید سیدخیلي وروستیو کې له ایران او پرویز سیدخیلي له پاکستانه افغانستان ته ډیپورت شوي دي.
د طالبانو د حکومت سرچینو تراوسه د دغه خبر د تایید یا رد په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
