په ننګرهار کې د تیرې شپې زلزلې مرګ ژوبله رامینځ ته کړې

د متحدود ایالاتو د جیولوژي سروې ادارې د معلوماتو له مخې د زلزلې شدت ۶ درجې او مرکز یی جلال آباد ښار ته نږدې د ځمکې لاندې اته کیلومتر ژور وو.
له لومړنۍ زلزلې شاوخوا ۲۰ دقیقې وروسته په همدې ننګرهار ولایت کې دوهمه زلزله وشوه، چې شدت یې د ۴.۵ درجې وو او مرکز یې د ځمکې لاندې ۱۰ کیلومتره ژور وو.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویاند اجمل درویش رویترز خبري اژانس ته وویل چې نهه کسه مړه او ۲۵ نور ټپیان شوي.
د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم په خپله ایکسپاڼه ولیکل چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي ، چارواکي او خلک د زیانمنو شویو په ژغورلو بوخت دي او له مرکز او نورو ولایتونو هم مرستندوی ټیمونه په لار دي.
د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر په ۷ مه دهرات په زنده جان ولسوالۍ کې د ۶.۳ درجې زلزله شوې وه چې وروسته یې نور ټکانونه هم درلودل . د طالبانو حکومت هغه مهال ویلي وو چې لږترلږه ۴۰۰۰ کسان په دې زلزله کې مړه شوي دي.
وروسته ملګرو ملتونو د مړو شمېره شاوخوا ۱۵۰۰ وښوده چې دغه زلزله په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې تر ټولو وژونکې طبیعي پیښه وه.