طالب چارواکو د پلخمري په بند کې د بریښنا د شبکې د بشپړیدو اعلان وکړ

د دوشنبې په ورځ په پلخمري ښار کې د مراسمو پر مهال د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د پلخمري په بند کې د بریښنا د شبکې د بشپړیدو اعلان وکړ.

د طالبانو د چارواکو په وینا، دا پروژه ۴۳ ملیونه افغانۍ (شاوخوا ۶۰۰،۰۰۰ ډالر) لګښت لري او پکې په پلخمري ښار کې د ۸ کیلومتره ویش لینونو جوړول او د لیږد لپاره د اوو نویو برجونو نصبول شامل دي.

د پلخمري نساجي بند، چې په ۱۹۵۰ لسیزه کې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړ شوی، د افغانستان د لومړنیو اوبو بریښنا له پروژو څخه دی.

دا بند د شاوخوا ۴.۵ میګاواټه بریښنا د تولید ظرفیت لري او د بغلان او شاوخوا سیمو لپاره د بریښنا یوه مهمه سرچینه پاتې ده.

د دغه بند تاسیسات د لسیزو جګړو په مهال زیانمن شوي خو اوس هم په بریښنا رسولو کې مهم رول لوبوي.

د اسلام اباد عالي محکمې د ۱۸ افغانانو د ایستلو پروسه ودروله

د اسلام اباد عالي محکمې (IHC) د دوشنبې په ورځ د ۱۸ افغانانو د اخراج د پروسې مخه ونیوله او د کورنیو چارو له وزارته، د ملي احصایې او ثبت ادارې (نادرا)، د مهاجرت عمومي رییس، د فدرالي تحقیقاتو ادارې (FIA) او پولیسو یې د دوی د ځواب غوښتنه وکړه.

د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې، قاضي القضات سرفراز ډوګر د افغان اتباعو لخوا د هغو عریضو په اړه حکم صادر کړ چې د حکومت لخوا د دوی د ثبت (PoR) کارتونو د لغوه کولو پریکړه یې ننګولې وه.

د عریضه کونکو وکیل استدلال وکړ چې فدرال حکومت د اګست په ۴، د دوی قانوني PoR کارتونه لغوه کړل او د دوی د بیرته ستنیدو امر یې وکړ.

محکمې دا حکم هم وکړ چې دغه اتلس افغانان باید تر راتلونکي پریکړې پورې ونه ایستل شي.

ټاکل شوې ده د دې قضیې بله مرحله د ۲۰۲۵ کال د سپتمبر په ۱۸مه تر سره شي.

اسپانیا کې د اګست میاشتې ګرمه څپه بې سارې بلل شوې

د اسپانیا په یوه ځنګه کې اورلګیدنه، ارشیف
د اسپانیا په یوه ځنګه کې اورلګیدنه، ارشیف

د اسپانیا د هوا پيژندنې ملي ادارې ویلي چې په اګست میاشت کې د ګرمۍ ۱۶ ورځنۍ څپه د دغه هېواد په تاریخ کې تر ټولو شدیده وه.

د ګرمۍ دغې څپې چې د اګست له ۳ تر ۱۸ مې پورې دوام وکړ، د ۲۰۲۲ کال د جولای میاشتې د ګرمۍ ریکارډ مات کړ.

د اګست میاشتې له دې ګرمې څپې سره د اسپانیا په شمال او لویدیځ کې وچکالي او اورلګیدنه رامنځته شوه او د کارلوس په نوم یوه روغتیایي بنسټ ویلي، څه باندې ۱۱ سوه مرګونه له دې ګرمۍ سره تړلي وو.

له ۱۹۷۵ کال راهیسې په اسپانیا کې د ګرمۍ ۷۷ څپې ثبت شوي چې تر ټولو پنځه شدیدې هغه یې له ۲۰۱۹ کال تراوسه ثبت شوې دي.

کارپوهان د دې څپو لامل اقلیمي بدلون ښيي.

اروپایي ټولنې له افغان ماشومانو سره ۱۰ میلیونه یورو مرسته اعلان کړه

په کابل کې د یونسف او اروپایي ټولنې استازي د مرستو د هوکړې پر مهال، عکس د اروپایي ټولنې د کابل د دفتر له ویبپاڼې
په کابل کې د یونسف او اروپایي ټولنې استازي د مرستو د هوکړې پر مهال، عکس د اروپایي ټولنې د کابل د دفتر له ویبپاڼې

اروپایي ټولنې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره لس میلیونه یورو مرسته اعلان کړې ده.

په کابل کې د دغې ټولنې دفتر پرون یکشنبه ( د سنبلې ۲مه) په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه اندازه پیسې به د یونسف له لارې د اړمنو افغان ماشومانو په ځانګړې توګه هغوی په ژوند ولګول شي چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي دي.

خبرپاڼه کې راغلي چې د اروپایي ټولنې دا مرسته په دریو کلونو کې د افغان ماشومانو پر تعلیم، روغتیا، تغذیې او د ژوند په نورو لارو چارو لګول کیږي.

اروپایي ټولنې له ۲۰۱۸ کال راهیسې د افغان ماشومانو د ملاتړ لپاره ۳۸ میلیونه یورو مرسته کړې.

د نړیوالو له دغو مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت نازک دی او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې نیمایي وګړي يې بشري مرستو ته اړتیا لري.

روسي چارواکو ویلي، اوکراین کورسک سیمه کې د دوی پر اټومي تاسیساتو برید کړی

ارشیف
ارشیف

مسکو ویلي چې اوکراین په کورسک سیمه کې د روسیې پر اټومي تاسیساتو برید کړی دی.

روسیې پرون یکشنبه پر اوکراین دغه تور داسې مهال ولګوه چې اوکراین له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ ۳۴مه کلیزه لمانځله.

روسي چارواکو ویلي، د برید له کبله په اټومي تاسیساتو کې اورلګیدنه رامنځته شوې چې د اور مړه کیدو ته سملاسي اقدام شوی او کوم زیان یا مرګ ژوبله نه ده راپور شوې.

د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې ویلي چې د کورسک سیمې اټومي تاسیساتو کې یې د یوه ټرانسفرمر د اورلګیدلو راپور ترلاسه کړی دی.

دغې ادارې ویلي، جګړه ییزو فعالیتونو کې باید اټومي تاسیسات خوندي وساتل شي.

اوکراین سملاسي د روسیې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي.

پر غزې د اسراییل د برید دوام، پرون یکشنبه ۴۲ تنه وژل شوي دي

غزه، ارشیف
غزه، ارشیف

د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې پرون یکشنبه ( د سنبلې ۲مه) لږ ترلږه ۴۲ فلسطینیان د اسراییلو په برید کې ووژل شول.

فرانس پریس د دغې ادارې د ویاند محمد باسل په حواله ویلي چې اسراییلي ځواکونو د الصبره په ګډون د غزې شاوخوا سیمې بمبار کړي او عملیات یې د پراخېدو په حال کې دي.

اسراییلي پوځ سملاسي د خپلو عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې، خو وړاندې تر دې یې دفاع وزیر خبرداری ورکړی و چې د فلسطیني وسله والو جرړې به وباسي.

د الصبره یوه اوسیدونکي ابراهیم الشورفه ویلي " هره شیبه او هره ورځ بمبار وي، شهادت، مرګ او وینه تویول دوام لري، مونږ نور زغم نه لرو. نه پوهیږو چیرته ولاړ شو، هر ځای مو مرګ تعقیبوي."

د غزې د روغتیا وزارت وایي، د جګړې له پيله تراوسه ۶۲ زره او ۶۸۶ فلسطینان په غزه کې وژل شوي دي، خپلواکو سرچینو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي.

له څلور کلن ځنډ وروسته د افغان متقاعدینو د معاشونو ورکړه، ځانګړې محکمه یې باید تثبیت کړي

ارشیف
ارشیف

د طالبانو د مالیې وزارت له څلورکلن ځنډ وروسته متقاعدینو ته د هغوی د حقونو د ورکړې اعلان کړی دی.

دغه وزارت پرون یکشنبه یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په لومړي ګام کې به د نهو تثبیت شویو ادارو او وزارتونو متقاعدین د ځانګړې شوې محکمې د بهیر له بشپړولو وروسته خپلې پیسې واخلي.

دغه نهه تثبیت شوې ادارې د ستندرد ملي اداره، له پيښو سره د مبارزې اداره، د بدني روزنې او سپورت ریاست، د شهیدانو او معلوانو وزارت، د اداري اصلاحاتو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې اداره، د ارګ د ساتنې عمومي ریاست، د ملي امنیت شورا دفتر او اقتصاد وزارت یاد شوي دي.

دوی ویلي چې د نورو ادارو او وزارتونو مهالویش به د لومړۍ پړاو له بشپړیدو وروسته د وږي یا سنبلې په ۲۵مه اعلان شي.

د طالبانو مشر ملاهبت الله اخوندزاده د اوسنیو دولتي مامورانو له معاشونو د تقاعد پیسې نه اخلي، خو د پخوانیو متقاعدینو په اړه یې وویل چې د ځانګړې محکمې له بهیر وروسته به یې اجرا کړي.

بنګله دیش او پاکستان سره سلا شول چې اړیکې ورغوي

د بنګله دیش د بهرنیو چارو سلاکار محمد توحید حسین ( ښۍ خوا ته ) ، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره په ډاکه کې .
د بنګله دیش د بهرنیو چارو سلاکار محمد توحید حسین ( ښۍ خوا ته ) ، د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره په ډاکه کې .

بنګله دیش او پاکستان، چې یو وخت په ۱۹۷۱ کال کې له جلا کېدو وروسته یې سخته دښمني سره درلوده ، د یکشنبې په ورځ موافقه وکړه چې خپلمینځي اړیکې چې د اوږدې مودې راهیسې کړکېچنې وې ورغوي او سوداګري زیاته کړي.

خو بنګله دیش دا هم وویل چې یوه مهمه مسئله چې پاکستان باید د جګړې پر مهال د شویوظلمونو څخه بخښنه وغواړي لاینحل پاته ده .

د پاکستان بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار چې په تیرو دیارلسو کلونو کې لومړی پاکستانی لوړ رتبه چارواکی دی چې دبنګله دیش لیدنه کوي وویل چې ددواړو هیوادونو د ولسونو د خیرښینګڼې لپاره ساحه او امکانات پراخ دي.

د پاکستان پوځ د ۱۹۷۱ کال د جګړې پر مهال په پراخو ظلمونو تورن شوی.

په دغه جنګ کې سلګونه زره کسان او د بنګله دیش د اټکل سره سم ملیونونه کسان ووژل شول.

په ډاکه کې ډیری کسان لاهم د اسلام آباد څخه غواړي چې د وژنو څخه بخښنه وغواړي.

د بنګله دیش د بهرنیو چارو سلاکار محمد توحید حسین وویل چې د بخښنې مسئله حل نه شوه، خو په دې سلا وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمینځ اړیکې پیاوړې کړي .

د تجارتي او اقتصادي اړیکو د تعمیق او همدارنګه د کلتوري تبادلو د زیاتولو لپاره تړونونه لاسلیک شول.

راشد خان د اسیا د جام په لوبو کې دافغانستان د ټیم مشري کوي

راشد خان به راتلونکې میاشت د اسیا د شل اوریزو لوبو جام کې د افغانستان د ټیم چې ځواکمن سپنران لري مشري وکړي.

د دغه ټورنمنټ لپاره د ټیم په تشکیل کې چې د یکشنبې ورځ په اعلان شو نوی سپنر الله محمد غضنفر هم شامل دی.

د کپټان راشد خان ترڅنګ تجربه لرونکي سپنران ، محمد نبي ، نور احمد او مجیب الرحمن هم دافغانستان ټیم ته ځواک او تجربه بښي.

فضل الحق فاروقي ، عظمت الله عمرزی، نوین الحق او ګلبدین نایب د افغانستان په لوبډله کې د تیز بالینګ څلور انتخابونه دي.

ابراهیم ځدراڼ ، رحمن الله ګربز ، صدیق الله اتل او کریم جنت دافغانستان بیټنګ لاین پیاوړی کوي.

افغانستان په B ګروپ کې له بنګله دیش ، هانګ کانک او سیریلانکا سره دی.

هند، پاکستان ، عمان او کوربه هیواد متحد عربي امارات په A ګروپ دي.

د آسیا جام لوبې د سپتمبر له ۹ تر ۲۸ پورې په متحدو عربي اماراتو کې ترسره کیږي.

افغانستان د جام تر لوبو مخکې ، پاکستان ، او عربي اماراتو سره درې اړخیزې لوبې کوي چې د راتلونکې جمعې په ورځ په شارجه کې پیلیږي.

د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د باران او سیلابونو اټکل

د افغانستان په یوولسو ختیځو ،شمال ختیځو او جنوبي ولایتونو کې نن د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی.

د طالبانو ترواک لاندې د ترانسپورت او هوايي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د معلوماتو له مخې په نورستان ، کنر، لغمان، کاپیسا، ننګرهار ، لوګر ، خوست، پکتیا ، پکتیکا ، غزني او میدان وردک ولایتونو کې د شدیدو بارانونو او سیلابونو د احتمال اټکل شوی دی.

په ځینو یادو ولایتونو کې د تیرې اونۍ بارانونو او سیلابونو له امله ۴ کسه مړه او لسګونه کورونه ویجاړ یا زیانمن شول.

دغه راز چارواکو د سلګونو جریبه کرنیزو ځمکو او باغونو د ویجاړي خبر ورکړ او وویل چې په مجموع کې ۳۵۳ کورنۍ اغیزمنې شوې دي.

