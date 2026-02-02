خبرونه
د طالبانو حکومت کابل کې دنبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تاسیس خبر ورکړ
افغانستان کې د طالبانو د حکومت د عالي تحصیلاتو وزارت په هیواد کې د نبوي سنتي طب د لومړني پوهنځي د تاسیس خبر ورکوي.
وزارت وايي دغه پوهنځی د طالبانو د مشرتابه له حکم سره سم د کابل د طبي علومو د پوهنتون په چوکاټ کې جوړیږي.
وزارت ددوشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه ولیکل چې دغه پوهنځی به د روغتیايي علومو په پرمختګ او د مسلکي کادرونو په روزنه کې مهم رول ولوبوي.
سره لدې چې خبر کې ډیرجزئیات نشته خو نبوي طب د ځینو بیماریو په علاج کې په نبوي ارشاداتو او نباتی علاج باندې ډیر ولاړ دی او له کلونو راهیسې افغانستان او سیمه کې خپل مراجعین لري.
بلخوا د عامې روغتیا وزارت ویلي چې هدف دا دی چې سنتي یا دودیز طب په رسمي ډول د افغانستان د روغتیايي خدماتو سیسټم کې مدغم شي.
ددغه پوهنځي د تاسیس خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې دافغانستان د روغتیايي خدماتو سیستم د سلګونو زرو کډوالو له ستنیدو وروسته ،خصوصا د ښځینه روغتیاپالانو د کمښت له کبله بل هر وخت ته په کتنه ترډیر فشار لاندې دی.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
بریتانیا په لسو ایراني چارواکو او یو ارګان بندیزونه ولګول
بریتانیې د دوشنبې په ورځ دایران په لسو چارواکو او یو امنیتي ارګان بندیزونه ولګول.
اعلامیې وویل چې دغه بندیزونه د «بشري حقوقو څخه د جدي سرغړونو» لکه دبیان د ازادۍ او د سوله ایزو لاریونونو دځپلو او په ځینو مواردو کې د ژوند د حق څخه د محرومولو له کبله دایران په یو شمیر چارواکو او د امنیتي ځواکونو په قوماندانۍ ولګول شول.
د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومني او پانګوال او سوداګر بابک زنجاني د بندیزونو په لیست کې شامل دي.
اعلامیه زیاتوي چې دغه تنبیهي اقداماتو کې د پانګو کنګل او دویزو بندیز شامل دي.
لندن مخکې خبرداری ورکړی وو چې که دبشري حقوقو څخه سرغړونې دوام وکړي نو په ایران باندې خپلو بندیزونو ته به زور ورکړي.
داسیا د فوټسال ۲۰۲۶ جام لوبو کې نن اته ټیمونه لوبیږي.
داسیا د فوټسال ۲۰۲۶ جام کې پایلوبې ته رسیدلو لپاره نن دسلواغې په ۱۴مه اته ټیمونه سره لوبې کوي.
د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د جاپان په وړاندې، دایران ټیم د ازبکستان په وړاندې ، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې لوبې کوي.
له دغو ټیمونو څخه به ۴ ټیمونه د اسیا د فوټسال د ۲۰۲۶ کال د جام پایلوبې ته لار ومومي.
دافغانستان ملي ټیم د جام په تیرو لوبو کې د ایران له ټیم مات شو خو مالیزیا او سعودي عربستان ته یې ماتې ورکړي.
د اسیا د فوټسال د ۲۰۲۶ کال جام لوبې د سلواغې په ۷ مه اندونیزیا کې پیل شوي دي.
د U-19 دنړیوال جام نیمه پایلوبې نن پیلیږي
د ۱۹ کلونو څخه د کشرو لوبغاړو دنړیوال جام دنیمه پایلوبې لوبې نن سه شنبه پیلیږي.
دافغانستان، هند ، استرالیا او انګلستان ټیمونه په دې مرحله کې سره مخامخ کیږي.
د نیمه پایلوبې لومړۍ لوبه نن د انګلستان او استرالیا د ټیمونو ترمینځ ته.
دافغانستان د نولس کلونو کشره لوبډله سبا چهارشنبې د سلواغې په پنځلسمه له هند سره لوبه کوي.
ددغې مرحلې دوه بریالي ټیمونه د راتلونکې جمعې په ورځ د جام پایلوبه سره سیالي کوي.
د افغانستان او سکاټلنډ تمریني لوبه
د کرکټ د نړیوال جام په تمریني لوبه کې افغانستان او سکاټلنډ لوبه لري.
افغان ټیم لومړی بیټینګ وکړ او په شلو اورونو کې یې ۱۸۵ منډې هدف وټاکه.
دا لوبه د هند په بنګلور ښار کې روانه ده.
په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره درویش رسولي په ۴۶ توپونو ۸۴ منډې جوړې کړې چې پکې ۵ شپږیزې او ۷ څلوریزې شاملې دي.
تمه ده د افغانستان ټیم بله تمریني لوبه راتلونکې چهارشنبه له ویسټ اندیز سره وکړي.
د کرکټ د ۲۰۲۶ کال نړیوال شل اووریز جام د هند او سریلانکا په کوربه توب دا اوونۍ پيلیږي چې د افغانستان اولنۍ لوبه به راتلونکې یکشنبه د نیوزیلنډ په وړاندې وي.
افغانستان به ډي ګروپ کې په نیوزیلنډ سربېره له جنوبي افریقا، متحده عرب امارات او کاناډا سره مخ شي.
میلیونونو افغان ماشومانو ته د پولیو واکسین پيل شو
نن دوشنبې د افغانستان په یوشمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی.
دا په ۲۰۲۶ کال کې د پولیو د واکسین لومړنی کمپاین دی.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویلي چې اوه میلیون او درې لکه له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته به د پولیو واکسین ورکړل شي.
په ختیځو ولایتونو کې به چې فرعي کمپاین پکې تطبیقیږي شاوخوا یو نیم میلیون ماشومان واکسین شي.
د پولیو فري افغانستان په نوم بنسټ په خپله ایکسپاڼه کې په یوه بیان کې ویلي چې له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین دغه کمپاین به د افغانستان په ۱۶ ولایتونو، کندوز، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزني، زابل، ارزګان، کندهار او هلمند ولایتونو کې په بشپړډول او د کابل، بلخ او هرات ولایتونو په ځینو سیمو کې ترسره شي.
سږ ۲۰۲۶ کال لا د پولیو کومه پېښه افغانستان کې نه ده ثبت شوې خو تېر کال په دغه هېواد کې لږترلږه نهه مثبتې پېښې ثبت شوې وې.
افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې لاهم پکې د پولیو یا ګوزڼ ناروغي له منځه نده تللې.
پولیو یا ګوزڼ هغه ناعلاجه ناروغي ده چې یوازې واکسینونه یې مخه یې نیولی شي.
پاکستان له هند سره د فبروري په ۱۵مه لوبه نه کوي؛ د کرکټ نړیوالې شورا خبرداری ورکړی
د کرکټ نړیوالې شورا پاکستان ته خبرداری ورکړی چې په راتلونکي نړیوال جام کې له هند سره نه لوبېدل به ژورې پایلې ولري.
دا وروسته له هغه چې د پاکستان حکومت پرون په یوه بیان کې ویلي د پاکستان ټیم ته اجازه ورکوي چې نړیوال جام کې ګډون وکړي خو د فبروري په ۱۵مه به د هند په وړاندې د لوبې لپاره ډګر ته نه ځي.
د کرکټ نړیوالې شورا د پاکستان دا پرېکړه د سپورټ له روحیې او سپیڅلتیا سره په ټکر کې بللې او ویلي یې دي چې د نړۍ ګوټ ګوټ او پاکستان کې دننه د میلیونونو خلکو په خیر به نه وي.
دې شورا ویلي یې لا یې د پاکستان له کرکټ بورډه په دې تړاو رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی.
د پاکستان کرکټ بورډ لا د خپلې پرېکړې دلایل هم نه دي وړاندې کړي سره له دې چې د پاکستان د ټیم ټولې ګروپي لوبې په سریلانکا کې پلان شوي.
تر دې مخکې هم بنګله دیش په هند کې له لوبو کولو انکار اعلان کړی چې ورسره د کرکټ نړیوالې شورا د بنګله دیش ځای سکاټلنډ ته ورکړ او دا ټیم یې د نړیوال جام د لوبو له جدول بهر کړ.
بنګله دېش ادعا کړې چې په هند کې یې لوبغاړي خوندي نه دي نو ځکه دې د دوی لوبې په سرېلنکا کې وشي. هند او د کرکټ نړیوالې شورا دا ادعا او غوښتنه رد کړې وه.
د شل اووره کرکټ نړیوال جام په هند او سرېلنکا کې کېږي.
د کرکټ نړیوال جام د فبروري په اوومه د پاکستان او هالنډ تر منځ په لوبې سره پیلیږي چې تمه ده د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې وشي.
نن دوشنبې د فوټسال د نړیوال جام سیالیو په لړکې دوه لوبې ترسره کیږي
د آسیا د فوټسال جام سیالیو په دوام، نن دوشنبه (۱۳ دلو) هم دوه لوبې ترسره کېږي.
لومړی لوبه د کویټ او لبنان ترمنځ ده او دوهمه هم د قرغیزستان او د جنوبي کوریا د لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي.
د افغانستان د فوټسال لوبډلې په څلورم ګروپ کې پرون یکشنبې د ایران پر وړاندې ۵-۲ ماتې وخوړه.
تر دې مخکې، افغانستان د مالیزیا او سعودي عربستان لوبډلو پر وړاندې بریاوې ترلاسه کړې وې.
د آسیا د فوټسال جام سیالۍ د شپاړسو لوبډلو په ګډون د دلو میاشتې په ۷مه نېټه د اندونیزیا په کوربتوب پیل شوې دي.
د افغانستان د کرکټ د نولس کلونو کشره لوبډله له هند سره لوبه کوي
ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو کشره لوبډله د نړیوال جام په نیمه پایلوبه کې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ له هند سره مخامخ شي. دا لوبه به د کابل په وخت د غرمې په دولسو بجو د زیمبابوې په پلازمینه هراري کې پيل شي. هند پرون یکشنبې هغه مهال د دې جام نیمه پایلوبې ته لار وموندله چې پاکستان ته یې د ۵۸ منډو په توپیرماتې ورکړه. پرافغانستان او هند سربیره، د استرالیا او انګلستان لوبډلې هم د دې جام د نیمه پایلوبې پړاو ته وتلي دي. په پام کې ده چې د دوی ترمنځ لومړنۍ نیمه پایلوبه سبا سې شنبې د زیمبابوې په بولویوو Bulawayo کې ترسره شي.
پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې لږترلږه اولس کسان وژل شوي
اوکرایني چارواکي وایي، د دې هیواد په جنوب ختیځ دنیپروپیتروفسک سیمه کې د روسیې د یکشنبې د ورځې په دوو جلا بریدونو کې لږترلږه اولس کسان وژل شوي او لږترلږه اوه تنه نور ټپیان دي.
د چارواکو په خبره په پاولوهراد سیمه کې یو ډرون د کارګرانو یوه بس ته نژدې ولګېد چې په نتیجه کې یې ۱۵ کان کیندونکي ووژل شول، او دوه تنه نور هم د سیمې په مرکز دنیپرو ښار کې پر یوه شخصي کور د بل برید په نتیجه کې ووژل شول.
په همدې حال کې چارواکو وویل چې په زاپوریژیا ښار کې پریو زېږنتون د روسیې په برید کې ۶ تنه ټپیان شوي او هم روغتون ودانۍ زیانمنه شوې ده. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې ټاکل شوې د کییف او مسکو ترمنځ د سولې د خبرو یو نوی پړاو دا اونۍ پیل شي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمرزیلینسي کې وویل چې د خبرو دغه پړاو به د متحده عربي اماراتو په دوبی ښارکې د فبرورۍ د میاشتې له ۴ نه تر ۵ پورې ترسره شي. زیلینسکي پرټلګرام چینل ولیکل،" موږ لېواله یو چې ډاډ ترلاسه کړو چې پایله یې موږ د جګړې رښتینې او باعزته پای ته نږدې کړي."