خبرونه
یو اوکراینی د روسیي ګازو د پایپ لاینونو د تخریب په تور نیول شوی
په ایټالیا کې یو اوکراینی د هغو چاودنو په تور نیول شوی چې په ۲۰۲۲ کال کې ترسره شوې وې او د نورد سټریم ګازو پایپ لاینونه یې زیانمن کړي وو.
شکمن کس، چې د ایټالیا پولیسو یې نیول تایید کړي ، د جرمني څارنوالانو لخوا د جرمني د محرمیت قوانینو سره سم یوازې د سرهي K په نوم پیژندل شوی.
د جرمني فدرالي څارنوالانو وویل چې هغه له یوې ډلې سره د تړاو په تور تورن دی چې ادعا کیږي د ۲۰۲۲ کال د سپتمبر په شپږ ویشتمه د ډنمارک د بورنهولم ټاپو ته نږدې د بالتیک سمندرګي په غاړه کې د نورد سټریم یو او نورد سټریم ۲دوه پایپ لاینونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو.
نورد سټریم، چې د روسیې ګاز جرمني ته انتقالوي د روسیې د دولت تر واک لاندې د ګازپروم ملکیت دی او د لویو اروپایي انرژي شرکتونو لخوا په ګډه تمویل کیږي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
په بغلان کې د موټرو ټکر ګڼ کسان ټپيان کړي
د بغلان په دوشي ولسوالي کې د یوه مسافر وړونکي سرویس او بل موټر د ټکر له امله څلرویشت کسان ټپیان شوې دي.
دا ټکر تیره شپه د دوشي ولسوالي د سنګ سلاخ مکتب په سیمه کې وشو.
د بغلان د پولیسو قومانداني په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې لیکلي چې دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې یو ۵۸۰ بس له پلخمري څخه کابل ته روان و چې له یوې لارۍ سره ټکر شو.
ټپیان، چې نارینه، ښځې او ماشومان پکې شامل دي، د دوشي ولسوالۍ امبولانسونو او ځینو شخصي موټرو لخوا د بغلان ولایتي روغتون ته لیږدول شوي دي. د یو شمیر کسانو روغتیايي حالت نازک ښودل شوی دی.
دا ټکر دوه ورځې وروسته له هغه وشو چې په هرات ولایت کې د مسافر وړونکي بس او یوې لارۍ د ټکر له امله ۷۹ کسان مړه شول.
د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي امنیتي اجازه لغوه شوه
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي توماس ویسټ امنیتي اجازه لغوه کړه. ښاغلی ویسټ اوس د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دنده ترسره کوي.
دی د هغو ۳۷ پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو په لیست کې دی چې امنیتي اجازه یې لغوه شوې ده.
د امریکا د ملي استخباراتو ادارې دا کسان تورن کړي چې د شخصي یا ګوندي اهدافو د پرمختګ لپاره یې اطلاعات سیاسي کول، د محرمو اطلاعاتو په خوندي ساتنه کې پاتې راغلي او د استخباراتي تحلیل د مسلکي معیارونو له اصولو سره سم عمل یې نه کاوه.
توماس ویسټ د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو او پروسږکال کال یې په می میاشت کې استعفا ورکړه.
د کراچۍ په یوه ګودام کې د چاودنې له امله ۴ کسه مړه شوي دي
په پاکستان کې په یوه ګودام کې په څو چاودنو کې لږترلږه څلور کسان مړه او ۳۰ نور ټپیان شول.
پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دا پیښه د کراچۍ ښار په یوه مزدحمه سیمه کې رامنځته شوه.
د کراچۍ د پولیسو ویاند وویل چې د اورلوبو وسایل په ګودام کې په غیرقانوني ډول ساتل کیده او ګمان کیږي چې د بریښنا شارټي چاودنه رامنځته کړې ده.
د هغې لوړ پوړیزې ودانۍ اوسېدونکي چې ګودام پکې موقعیت لري، ایستل شوي او ټپیان روغتون ته وړل شوي دي.
ډان براون د افغانستان لپاره د امریکا نوی شارژ دافیر وټاکل شو
امریکایی ډیپلومات ډان براون د افغانستان لپاره د امریکا د نوي شارژدافیر په توګه نومول شوی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا سیاسي ماموریت تیره شپه په خپل ایکس پاڼه (پخوانی ټویټر) کې د ډان براون د ټاکنې خبر ورکړ او وویل چې د شارژدافیرې کارن دیکر کار پای ته ورسیده او ورته وداع وویل شوه.
ډان براون د روان کال د نومبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د امریکا د سیاسي ماموریت مرستیال په توګه کار کاوه.
په افغانستان کې د امریکا سفارت د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته وتړل شو.
په افغانستان کې د امریکا سیاسي ماموریت اوس په قطر کې دی او د افغانستان اړوند چارې له دوحې څخه ترسره کوي.
د سوریې او اسرائیلو وزیرانو سره لیدلي دي
د سوریې با خبره منابعو رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر په پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو له وزیر سره لیدلي دي.
په دمشق کې د نوي حکومت له تاسیس وروسته دا د اسرائیلو او سوریې د وزیرانو ترمنځ دویمه غونډه ده او په دې وروستیو کې د سوریې په جنوب کې له خونړیو نښتو راهیسې چې اسراییل هم پکې ښکیل وو لومړی دا ډول غونډه ګڼل کیږي.
یوې سوري منبع چې ځان یې امنیتي چارواکی معرفی کړی رویترز ته ویلي چې د سوریې بهرنیو چارو وزیر اسعد شیبانی د تیرې سه شنبې په ورځ پاریس کې د اسرائیلو د ستراتیژیکو چارو وزیر ران درمر سره ولیدل او ددواړه خواوو ټیمونو څو ساعته خبرې اترې وکړې.
سوري منابعو دغه راز پرون امریکایي ویب پاڼې میډیا لاین ته هم وویل چې د پاریس خبرې اترې د سوریې د جنوب او د جولان له لوړو څخه د اسراییلو د وتلو په اړه متمرکزې وې.
اسراییل له نیوکو سره-سره غزه کې د ( پراخو عملیاتو) لومړی پړاو پيل کړ
د غزې اوسیدونکو ویلي چې اسراییلي پوځیانو تیره شپه د غزې ښار او شاوخوا سیمې بمبار کړي دي.
دا بریدونه داسې مهال کیږي چې اسراییل پرون چهارشنبه د حماس د سنګرونو دله منځه وړلو په خاطر غزه کې د پراخه عملیاتو د پيل اعلان وکړ.
حماس د امریکا او اروپایي ټولنې له خوا د ترهګرو په توګه پيژندل کیږي.
د دغو عملیاتو له مخې به، چې طرحه یې د کابینې تایید کړې، د اسراییل شپیته زره زخیره سرتیري جګړې ته د تګ اجازه ترلاسه کړي چې ورسره د بشري ناورین د بدتره کېدو ویره شته.
د اسراییل دغو عملیاتو نړیوال غبرګونونه او کورني مخالفتونه پارولي دي.
یو خصوصي شرکت کابل ته د پنجشیر د اوبو پر لیږد پانګونه کوي
د " کټوازي ګروپ" په نوم یو خصوصي شرکت چمتو شوی چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال پر پروژې پانګونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې پلازمینه کابل کې د اوبو کموالی له وړاندې احساس دی او د مرسي کورپس په نوم یوې موسسې سږ کال خبرداری ورکړی چې دا ښار ممکن تر ۲۰۳۰م کال پورې بشپړ وچ شي.
د دغه شرکت مسولانو نن پنجشنبه د طالبانو د رییس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر سره د لیدو پر مهال ویلي، تر دوه اونیو پورې به د پروژې ډیزاین او سروې بشپړه کړي.
پخوا د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت چارواکو ویلي چې د دغې پروژې عملي کار درې کاله وخت نیسي او په مټ یې د کابل ښار شاوخوا ۲ میلیونه اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابریږي.
ننګرهار کې د یوې کورنۍ د غړو په قتل مشکوک کسان ونیول شول
په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي، د یوې کورنۍ د ټولو غړو د قتل عاملان یې نیولي دي.
د سره رود ولسوالۍ په سلطان پور سیمه کې تیره سه شنبه ناپيژنده وسله والو د یوې کورنۍ شپږ غړي په ډزو او چړو ووژل چې وژل شویو کې یو سپین ږیری، یوه میرمن او څلور ماشومان شامل دي.
دې پيښې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه وپارول.
د ننګرهار ولایت یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم واخیستل شي نن پنجشنبه ( د زمري ۳۰مه) ازادي راډیو ته وویل چې نیول شوي درې تورن کسان د وژل شوې میرمنې نژدې خپلوان دي.
د سرچینې په باور، دغه نیول شوي کسان له وژل شوې کورنۍ سره د دښمنۍ او مخالفتونو سابقه لري.
د اوکراین د سولې د هڅو په ترڅ کې، روسیې تیره شپه پر اوکراین پراخ برید کړی
د اوکراین د جګړې پای ته رسیدو ته د نړیوالو هڅو په ترڅ کې روسیې تیره شپه د اوکراین پر ښارونو د بې پيلوټه الوتکو او توغندیو پراخ برید کړی دی.
د جرمني خبري اژانس نن پنجشنبه ( د زمري ۳۰مه) د اوکرایني چارواکو په حواله ویلي چې د هوایي دفاع سیستم یې د روسیې ۶۱۴ بې پیلوټه الوتکې او توغندي کشف کړي.
اوکرایني رسنیو ویلي چې پلازمینه کیف او لویو کې د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي.
پرون ماښام په اکثرو ښارونو کې خلکو ته د هوایي بریدونو د خطر زنګ وهل شوی و او ترې غوښتل شوي وو چې خوندي ځایونو کې پاته شي.
د تیرې شپې بریدونو کې تراوسه د مرګ ژوبلې او زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی.