سپینه ماڼۍ: ټرمپ راتلونکې اوونۍ ښايي له پوتین سره وویني

د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي د چهارشنبې په ورځ وویل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ ممکن په راتلونکې اونۍ کې له ولادیمیر پوتین سره وویني، ځکه امریکا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره پر مسکو د فشار راوړلو لپاره د نورو بندیزونو لګولو لپاره چمتووالی نیسي.
دا ډول مخامخ لیدنه به د ۲۰۲۱ کال په جون میاشت کې په جینوا کې د جو بایډن له پوتین سره تر لیدلو وروسته د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لومړۍ وي.
پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د ۲۰۱۹ کال د دسمبر راهیسې نه دي سره لیدلي او د یو بل پر ضد خپل فکر پټ نه ساتي.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې ټرمپ د چهارشنبې په ورځ د یوې تلیفوني اړیکې په ترڅ کې اروپايي مشرانو ته وویل چې غواړي له پوتین سره وویني او بیا د پوتین او زیلینسکي په ګډون درې اړخیزه غونډه تعقیب کړي.
ټرمپ خبریالانو ته وویل: "ښه چانس شته چې ډیر ژر یوه غونډه وشي."
د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سکرترې کارولین لیویټ وویل: "روسانو د ولسمشر ټرمپ سره د لیدو لپاره خپله لیوالتیا څرګنده کړې ده، او ولسمشر د ولسمشر پوتین او ولسمشر زیلینسکي دواړو سره لیدو ته چمتو دی."
دا جزئیات د چهارشنبې په ورځ د پوتین او د امریکا د ځانګړي استازي سټیو ویټکوف ترمنځ د هغې غونډې وروسته راپورته شول چې ټرمپ پر خپله ټولنیزه شبکه "ټروتھ سوشل" په پوسټ کې ولیکل چې په دې خبرو کې یې "لوی پرمختګ" ترلاسه کړی دی.
د کرملین یوه مرستیال وویل چې خبرې اترې "ګټورې او رغنده" وې.
د ټرمپ له خوا دا ډیپلوماټیکې هڅې دوې ورځې مخکې تر هغه ضرب الاجله دي چې ټرمپ د اوکراین د جګړې پر سر هغو هیوادونو ته د لا زیاتو بندیزونو تهدید کړی چې روسي صادرات پیري.
ټرمپ د سولې پر لور د پرمختګ د نشتوالي له کبله له پوتینه مایوسه شوی او تهدید یې کړی چې پر هغو هیوادونو باندې به درنې تعرفې ولګوي چې د تیلو په ګډون د روسیې صادرات اخلي.