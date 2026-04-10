خبرونه
لبنان او اسراییل په امریکا کې خبرې کوي
په داسې حال کې چې د لبنان په جنوب کې متقابل بریدونه روان دي، ټاکل شوې ده چې راتلونکې اوونۍ د لبنان او اسرائیل ترمنځ په امریکا کې خبرې ترسره شي.
د لبنان د حزبالله عمومي منشي، نعیم قاسم، د جمعې په ورځ د لبنان له حکومته وغوښتل چې اسرائیل ته له «وړیا امتیاز» ورکولو ډډه وکړي.
د هغه په لیکلي پیغام کې چې د المنار تلویزیون له لارې خپور شو، راغلي: «موږ پخواني حالت ته بېرته ستنېدل نه منو.»
ایران د لبنان پر وړاندې د اسرائیل د بریدونو بندېدل د وروستي اوربند له شرطونو څخه بللي، خو امریکا او اسرائیل وایي چې دغه اوربند لبنان نه رانغاړي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
د ایران او امریکا ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ په اسلاماباد کې پیلېږي
مخکې ویل شوي و چې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې به د جمعې په ورځ په اسلام اباد کې پیلېږي، خو پرون څو لوېدیځو رسنیو راپور ورکړ چې دا خبرې به د شنبې په ورځ (۲۲ حمل) ترسره شي.
د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې، دا خبرې به غیرمستقیمې وي؛ یعنې دواړه لوري به په جلا خونو کې کښېني او پاکستاني چارواکي به د دواړو خونو ترمنځ پیغامونه لېږدوي.
د دې خبرو له پیل مخکې، پاکستان خپل پوځ سړکونو ته راایستلی څو په هېواد کې امنیت ټینګ کړي.
د ایران او امریکا ترمنځ د دوه اوونیز اوربند هوکړه چې د پاکستان په منځګړیتوب شوې، یوازې څو ساعته مخکې له هغه اعلان شوه چې د ډونالد ټرمپ له لوري د ټاکل شوي ضربالاجل پای ته رسېدو ته یوازې دوه ساعته پاتې و؛ هغه ضربالاجل چې ورسره دا ګواښ هم مل و چې «د ایران ټول تمدن به له منځه ولاړ شي».
د امریکا مرستیال ولسمشر له ایران سره د مثبتو خبرو هیله څرګندوي
د امریکا د ولسمشر مرستیال جې ډي ونس د جمعې په ورځ له ایران سره د خبرو لپاره پاکستان ته د روانېدو په مهال وویل چې له ایران سره د مثبتو خبرو هیله لري، خو په عین وخت کې یې تهران ته خبرداری ورکړ چې «موږ مه تېرباسئ».
ونس له واشنګټن څخه تر روانېدو مخکې خبریالانو ته وویل: «موږ خبرو ته لېواله یوو. زه فکر کوم دا خبرې به مثبتې وي.»
هغه زیاته کړه: «لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ویلي، که ایرانیان وغواړي په صداقت خبرې وکړي، موږ حتماً چمتو یوو چې د دوستۍ لاس ور وغځوو. خو که دوی وغواړي موږ تېر باسي، نو وبه ویني چې د خبرو ټیم به دا ډول چلند ونه مني.»
د امریکا ولسمشر دونالد ټرمپ له ایران سره د دوه اوونیز اوربند له ټینګېدو وروسته خپل مرستیال له دوو ځانګړو استازو سره یوځای د خبرو لپاره استوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکي وایي تر هغو چې لبنان د اوربند په هوکړه کې شامل نه شي او اسرائیل د حزبالله پر ضد خپل بریدونه بند نه کړي، دوی به له امریکا سره په خبرو کې ګډون ونه کړي.
د واشنګټن او تهران ترمنځ د سولې د ترلاسه کولو لپاره ټاکل شوې خبرې نن (شنبې) په اسلاماباد کې ترسره کېږي، او د فرانسې خبري اژانس راپور ورکړی چې دا به په «غیرمستقیم» ډول وي.
د اسراییل د پوځ او حزب الله ترمنځ د نښتو دوام
د اسرائیل د پوځ او د لبنان د حزبالله ډلې ترمنځ د جمعې په ورځ هم د ډزو تبادله روانه وه، او حزبالله اعلان وکړ چې د اشدود سمندري اډې او د اسرائیل په شمال کې پر څو نورو سیمو یې توغندويي بریدونه کړي دي.
اسراییلي رسنیو راپور ورکړی چې د دې بریدونو له امله یو کور ویجاړ شوی، خو ویلي یې دي چې مرګژوبله نه لري. د دې بریدونو په غبرګون کې، د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې ځینې سیمې بمباري کړې، چې د لبناني رسنیو د راپورونو له مخې لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی دی.
اتحاد هوايي شرکت کابل ته ورځنۍ الوتنې پیلوي
اتحاد هوايي شرکت اعلان کړی چې د مسافرو د غوښتنې د زیاتوالي او د نړیوالو اړیکو د ښه کېدو لپاره د روان میلادي کال د مې له لومړۍ نېټې څخه به د کابل او ابوظهبي ترمنځ خپلې الوتنې ورځنۍ کړي.
په هغه خبرپاڼه کې چې دې هوايي شرکت د پنجشنبې په ورځ خپره کړې، ویل شوي چې دا پرېکړه د بازار له قوي غبرګون او د تمې څخه د زیات بوکینګ وروسته شوې.
اتحاد هوايي شرکت دا پرېکړه یوازې څو اوونۍ وروسته له هغې وکړه چې کابل ته یې الوتنې پیل کړې.
وروستیو سېلونو د خوست د ۱۵ کلیو ترمنځ لارې بندې کړي
د خوست ولایت اوسېدونکي وايي، وروستیو سېلونو په دغه ولایت کې د ۱۵ کلیو ترمنځ لارې یو مخ به منځه وړي دي.
ځايي اوسېدونکو پرون کورنیو رسنیو ته وویل چې د تېرو دوو اوونیو د سېلونو له امله د خوست ولایت د شمل دوه مند ولسوالي د بورګي د سیمې او ګڼو نورو سیمو لارې داسي ویجاړې کړي چې نور پرې تګ راتګ نه کېږي.
دوی وايي چې له دې کبله د روغتیايي اسانتیاوو په شمول له لومړنیو اړتیا وړ شیانو بې برخې شوي دي.
د طبیعي پېښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې ویلي چې د وري یا حمل له ۶ راهیسې د شدیدو بارانونو، سېلونو او د غرونو د ښویېدو له امله لږ تر لږه ۱۵۷ کسان مړه شوي او ۲۲۹ نور ټپیان دي.
هرات کې د ډزو پیښه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي
د هرات په انجیل ولسوالۍ کې د ډزو پیښه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او ۱۲ نور ټپیان دي.
دا خبره د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې، چې د موضوع د حساسیت له کبله یې خپل نوم یاد نه کړ، ازادي راډیو ته وکړه.
د سرچینې په وینا، نا معلومه وسله والو نن جمعه ( د حمل ۲۱مه) پر هغو کسانو ډزې کړي چې د تفریح لپاره یوه میله ځای ته تللي وو.
پیښه د انجیل ولسوالۍ په ده مهري سیمه کې شوې ده او د مرګ ژوبلې شمیر هم ډیر لومړنی دی.
تراوسه د پیښې مسولیت کومې ډلې نه دی منلی او د ډزو انګیزه هم نه ده معلومه.
اوکراین او روسیې ۳۲ ساعته اوربند اعلان کړی دی
اوکراین او روسیې د ارتودوکس د ایسټر جشن پر مهال ۳۲ ساعته اوربند باندې موافقه کړې ده.
د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي پرون د اپریل نهمه وویل چې د رخصتۍ پر مهال د اوربند وړاندیز دوی څو ځله تکرار کړی دی.
د زلنسکي له دې خبرو څو ساعته مخکې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین خپلو سرتیرو ته لارښوونه وکړه چې د ایسټر د رخصتۍ پر مهال ډز بند وکړي.
اوربند به د اپریل د ۱۱مې د ماذدیګر له ۴ بجو د اپریل د ۱۲مې ورځې تر پای پورې نافذ وي.
دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې د منځني ختیځ د شخړو له پيله د اوکراین او روسیې جګړه د لویدیځ له پامه لویدلې ده.