ایرانی پلاوی نن اسلام اباد ته رسیږي ; ټرمپ وايی امریکايي ځواکونه به د ایران شاوخوا کې پاته شي

اسلامآباد کې دایران سفیر اعلان وکړ چې یو ایرانی پلاوی به د پنجشنبې په ماښام د "جدي" خبرو اترو لپاره اسلامآباد ته ورسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اوربند د لومړۍ ورځې، چې د چهارشنبې د سهار له پیله نافذ شو، په ترڅ کې د ایران له لوري ګڼې څرګندونې وشوې چې پکې د اوربند د ماتیدو او د هغو خبرو اترو د لغو کیدو د احتمال یادونه په کې وشوه چې ټاکل شوې د جمعې په ورځ د ایران او امریکا ترمنځ وشي.
اسلام اباد کې د ایران سفیر رضا امیري مقدم ، د پنجشنبې په سهار په ایکس (پخوانی ټویټر) کې ولیکل: "سره له دې چې د ایران عامه افکار د اسرائیلي رژیم لهخوا د اوربند د پرله پسې نقض له امله، چې موخه یې د ډیپلوماټیک نوښت سبوتاژ کول دي، بدبین شوي، ایرانی پلاوی د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف په بلنه نن شپه د ایران د وړاندیز شویو لسو محورونو پر بنسټ د جدي خبرو لپاره اسلامآباد ته روان دی."
د امیري مقدم اشاره د اسرائیل پرونیو سختو بریدونو ته ده چې پر لبنان ترسره شول او تر ۲۵۰ زیات کسان پکې وژل شوي دي. د ایران چارواکو او همدارنګه د پاکستان لومړي وزیر ویلي وو چې پر لبنان د بریدونو درول د اوربند د تړون برخه ده، خو امریکا او اسرائیل دا خبره ردوي.
بلخوا، د متحدو ایالاتو ولسمشر وايی د امریکا ځواکونه به د ایران شاوخوا سیمه کې پاتې شي او که تړون مات شي نو "ډزې به پیل شي".
دونالد ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په خپله ټولنیزه شبکه ټروت سوشیال کې ولیکل:
" د امریکا ټولې بېړۍ، الوتکې او نظامي ځواکونه، له اضافي مهماتو او وسلو سره یو ځای، او هر هغه څه چې د یو دښمن د مرګوني ځپلو او بشپړ له منځه وړلو لپاره اړین وي—هغه دښمن چې لا دمخه ډېر کمزوری شوی—به په ایران او د هغه په شاوخوا کې پاتې شي، تر هغې چې ترلاسه شوی رښتینی تړون په بشپړه توګه عملي شي. که د هر دلیل له مخې دا کار ونه شي، که څه هم دا ډېر ناشونی ښکاري، نو بیا به ‘ډزې پیل شي’؛ داسې لویې، اوچتې او پیاوړې چې تر اوسه هېچا نه دي لیدلي. "
هغه زیاته کړه: "له ډېر پخوا راهیسې پرې هوکړه شوې وه او د مخالفینو د ټولو دروغجنو خبرو برعکس، [هوکړه شوې وه چې]: هېڅ اټومي وسلې به نه وي او د هرمز تنګی به پرانیستی او خوندي پاتې شي. په همدې حال کې، زموږ ستر پوځ د تجهیز او استراحت په حال کې دی او په حقیقت کې د خپلو راتلونکو بریاوو په تمه دی. امریکا بېرته راګرځېدلې ده! "
د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ نازک اوربند کې د پنجشنبې په ورځ د ماتېدو نښې ولیدل شوې، ځکه چې تهران د اسرائیلو له خوا پر لبنان د درنو بریدونو وروسته ګواښ وکړ چې ښايي جګړه بیا پیل کړي.
پرس ټيوي، چې د ایران د دولتي راډیو ټلویزیون انګلیسي ژبې شبکه ده، د چهارشنبې په ورځ د "ایران د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي" له قوله راپور ورکړ چې که هغه څه چې تهران یې "د اسرائیلو له خوا د اوربند ماتول" بولي دوام ومومي، ایران ښايي "بشپړ دفاعي اقدام" ته مخه کړي.
دغه چارواکي، چې نوم یې نه دی اخیستل شوی خو "لوړپوړی" بلل شوی، له منځګړو هېوادونو وغوښتل چې "سمدستي مداخله وکړي" او ویې ویل چې وخت یې رارسېدلی څو "دا متجاوز رژیم پر خپل ځای کېنول شي". هغه ټینګار وکړ چې که تړون مات شي، تهران به "متجاوز ته سزاورکړي".
واشنګټن او تهران دواړو، د دوه اوونیو اوربند له موافقې او د جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرو ته د ستنیدو له اعلان وروسته ، د "بریا" ادعا کړې ده.