افغانستان کې د طالبانو حکومت غواړي له روسیې دکال ۲ ملیونه ټنه د سون مواد وپیري
په افغانستان کې د روسیې د سوداګرۍ مرکز ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي هر کال له روسیې څخه دوه میلیونه ټنه سون توکي واخلي.
روسي رسنیو د دې مرکز د مشر رستم خبیبولین له قوله راپور ورکړی چې دا تړون به ډیر نږدې وخت کې د کازان ښار کې لاسلیک شي، خو دقیقه نېټه یې ښودلې نه ده.
ویل شوي چې د دې تړون له مخې به افغانستان د روسیې له سترو نفتی شرکتونو څخه مایع ګاز او پټرول اخلي.
تر دې مخکې، د افغانستان په چارو کې د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ضمیر کابلوف ویلي وو چې د طالبانو حکومت له روسیې څخه د سون توکو اخیستلو ته لېوالتیا لري او د انرژۍ صادرات د دواړو خواوو د خبرو اترو په اجنډا کې شامل دي.
روسیه یوازینی هېواد دی چې په افغانستان کې یې د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلی دی.
ترکیه وايي یو بل ایرانی توغندی یې هم شڼډ کړی
ترکیې ویلي چې څلورم ایراني توغندی یې شنډ کړی دی.
د ترکیې د دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ د حمل په ۱۰مه په یوه اعلامیه کې ویلي چې یو بالستیک توغندی چې له ایران څخه توغول شوی و، له منځه وړل شوی دی.
د اعلامیې له مخې، ددغه توغندي مخه د ناټو د هوايي او توغندیز دفاعي سیستم له لارې، چې د مدیترانې ختیځ کې ځای پر ځای دی، نیول شوې ده.
ترکیه د ناټو غړی هېواد دی.
دا څلورم ایراني بالستیک توغندی دی چې د ترکیې په فضا یا د هغې په لوري د تګ پر مهال شنډېږي.
تر دې مخکې، ترکي چارواکو د ایران له لوري د توغندیزو بریدونو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او د هغو د بندېدو غوښتنه یې کړې وه.
تر اوسه د شنډ شوي توغندي د مسیر او د نسکوریدو د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دي خپاره شوي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د سوریې ټیم سره لوبه کوي
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن سهشنبه د وري په ۱۱مه د سوریې له ټیم سره لوبه وکړي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې دا لوبه د آسیا جام د مقدماتي پړاو په چوکاټ کې ترسره کېږي او د افغانستان په وخت د شپې ۸:۴۵ بجې به پیل شي.
د یاد فدراسیون په وینا، د افغانستان ملي ټیم لوبغاړو د دې لوبې لپاره خپله لومړۍ تمریني ناسته د یکشنبې په ورځ د سعودي عربستان د جده ښار کې ترسره کړې ده.
تر دې مخکې، د افغانستان ټیم د آسیا جام د مقدماتي سیالیو په لړ کې تېره پنجشنبه خپله لوبه د میانمار ټیم ۱-۲وبایلله.
ټرمپ ګواښ کوي چې که خبرې نتیجه ورنکړي نو د ایران د انرژۍ تاسیسات به له مینځه یوړل شي
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که له ایران سره مذاکرات نتیجه ورنکړي ، نو واشنګټن به د هغه په وینا د ایران ټول برېښناکوټونه، د تېلو څاهګانې او د خارک ټاپو له منځه یوسي.
ټرمپ د دوشنبې په ورځ د وري په ۱۰مه په خپلې ټولنیزې شبکې «تروت سوشیل» کې لیکلي چې هغه د یو «نوې او معقول رژیم» سره ایران کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره لګیا دی«جدي خبرې اترې» کوي.
خو ایراني چارواکو له امریکا سره د هر ډول خبرو اترو راپورونه رد کړي دي.
ټرمپ تر دې مخکې د یکشنبې په ماښام له «فایننشل ټایمز» سره په مرکه کې ویلي وو چې د خارک ټاپو د نیولو او د ایران د تېلو د کنټرول ترلاسه کولو احتمال ارزوي.
په همدې حال کې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دوشنبې په ورځ له «ABC» ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې پرته له جزییاتو وویل چې د امریکا حکومت د هرمز په تنګي د ایران د دایمي کنټرول د مخنیوي لپاره څو لارې او وسایل لري.
وروستیو اونیو کې ځینو ایراني چارواکو ویلي وو چې غواړي د هرمز تنګي څخه تېرېدونکو نړیوالو بیړیو نه فیس واخلي، چې دا خبره د واشنګټڼ له سخت غبرګون سره مخ شوه.
شاوخوا ۶۰۰ افغان کډوالو د یکشنبې په ورځ له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي
شاوخوا ۶۰۰ افغان کډوالو د یکشنبې په ورځ له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستانه شوي دي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډيو تلویزیون پر خپلې ایکس پاڼې لیکي،"۴۶۵ کډوال د سپین بولدک له لارې له پاکستانه او ۱۰۰ نور کډوال د هرات ولایت د اسلام قلعه بندر له لارې له ایرانه بیرته هېواد ته راستانه شوي دي".
په ایران کې د جګړې له پیل راهیسې په زرهاوو افغانې کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوي.
بل پلو، د پاکستان حکومت د پلازمینه اسلام اباد په ګډون د دې هېواد له ټولو ښارونو د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې ده.
افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه افغانستان ته اخراج کیږي چې لا هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه روانه ده او د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ پرمخ تړلې ده.
ننګرهار کې د وروښتونو له کبله دوه کسان مړه او ۱۲ نور ټپیان دي
په ننګرهار ولایت کې د وروښتونو له کبله دوه کسان مړه او ۱۲ نور ټپیان شوي دي.
د دغه ولایت د رسنیو دفتر نن دوشنبې په یو بیان کې ویلي،"د ننګرهار په اچين، بهسودو، شينوارو، نازيانو، مومندرې، ګوشتې، سپين غر، پچير اګام او کوټ ولسواليو کې د تېرې شپې د سختو اورښتونو له کبله دوه کسان مړه، ۱۲ تنه ټپیان او ۲۷کورونه تخریب شوي دي".
بل پلو، د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وايي چې د سیلابونو د راوتو له کبله د افغانستان یو شمیر مهمې ترانزیتي لارې تړل شوي.
د دې وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس نن دوشنبې رسنیو ته ویلي،" د سرپل ــ بلخ او بادغیس ـــ فاریاب ولایتونو ترمنځ لوې لارې بندي دي".
خو د هغه په ټکو، د دغو لارو د خلاصیدو چارې روانې دي.
د راپورونو له مخې، په بادغیس ولایت کې د سیلابونو له کبله پنځه کسان مړه او په زرهاوو جریبه کرنیزې ځمکې ویجاړې شوي.
طالب چارواکو ویلي، په تیرو څو ورځو کې په ۱۳ولایتونو کې د سیلابونو او غره ښویدنه له کبله ۱۷کسان مړه او ۲۶نور ټپیان دي.
ټرمپ؛ که وغواړم په ډیر اسانه د خارک ټاپو نیولی شم
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وايي،" له ایران سره د مذاکراتو سربیره، د خارک ټاپو د نیولو پلان تر څیړنې لاندې دی".
هغه چې نن دوشنبې فایننشنال ټایمز ورځپانې سره خبرې کولې وویل،"کیدای شي خارک ټاپو ونیسو یا يې ونه نیسو، ډیر انتخابونه لرو، دا کار په دې مانا دی چې باید بیا هلته (خارک) د یو څه وخت لپاره پاتې شو".
ټرمپ د خارک ټاپو څخه د ایران د دفاع د پوښتنې په ځواب کې وویل،" فکر نه کوم چې هغوي (ایرانیان) د دفاع لپاره څه ولري، ډیر اسانه کولی شو چې خارک ونیسو".
د ټرمپ په ټکو،"غوره ګڼم چې د ایران د تیلو واک ترلاسه کړم". هغه دا احتمالي اقدام په ونزویلا کې د نیکلاس مادورو له نیول سره پرتله کړ او زیاته يې کړه چې اوس د ونزویلا تیل د امریکا د تیلو چانځایونو ته راځي.
ولسمشر ټرمپ په داسې حال کې د ایران د تیلو د واک د ترلاسه کیدو خبره کوي چې د نړۍ په بازارونو کې د تیلو بیې له پنځوس سلنه لوړې شوي دي.
اوسمهال د تیلو د یو بیرل بیه ۱۱۶ ډالرو ته پورته شوې ده.
ایران؛ د سمندري ځواکونو قومندان علیرضا تنګسیري وژل شوی
د ایران سپاه پاسداران د دې هېواد د سمندري ځواکونو قومندان علیرضا تنګسیري وژل کیدل تایید کړل.
سپاه پاسدارانو نن دوشنبې په یو بیان کې ویلي،" هغه د عملیاتو پرمهال هدف وګرځیده او له سخت ټپي کیدو وروسته يې ساه ورکړه".
امریکا او اسراییلو د تیرې پنجشنبې په ورځ د تنګسیري د وژلو ادعا کړې وه.
سپاه په خپل بیان کې د سمندري ځواکونو د قومندان د وژل کیدو او ځایناستي په اړه ډير جزیات ورکړې نه دي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ (سنټکام) مشر دریادار برد کوپر ویلي،" د تنګسیري وژل کیدل سره سیمه کې امن راوستلی شي".
د امریکا د خزانې وزارت په ۲۰۱۹کال کې تنګسیري د " ځانګړي نړیوال ترهګر" په توګه معرفي کړي و.
په تهران کې د العربیه ټلویزیوني شبکې ودانۍ د توغندي په برید کې لګېدلې ده
د قطر العربیه ټلویزیون خبر ورکړی چې د ایران په پلازمېنه تهران کې د نوموړې ټلویزیوني شبکې د دفتر ودانۍ د اسراییلو په یوه توغندي لګېدلې ده.
العربیه پرون (یکشنبې د وري ۹مه) وویل، له یوې بې پیلوټه الوتکې څخه ویشتل شوی توغندی د یوه ژوندي پروګرام په حال کې هلته لګېدلی دی.
د آزادۍ راډیو د ایران څانګې راډیوفردا خبر ورکړی چې په تهران کې د دې شبکې کارکوونکي نه دي زیانمن شوي خو د العربیه یوه خبریال ویلي دي چې په څېرمه ودانیو کې لس کسان ټپیان شوي دي.
تراوسه معلومه نه ده چې دې توغندي په تهران کې کوم هدف په نښه کړی و.
اسراییلو تراوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.