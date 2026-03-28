خبرونه
د اسلام اباد په غونډه کې د ایران پر جګړې خبرې کیږي
ټاکل شوې ده چې دوشنبه او سه شنبه اسلام اباد د سعودي عربستان، ترکیې او مصر د بهرنیو چارو د وزیرانو کوربه وي.
په دې څلور اړخیزه غونډه کې به د ایران د جګړې په تړاو خبرې وشي.
د پاکستان د صدراعظم دفتر پرون وویل چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اسلام اباد سیاسي هلې ځلې ستایلي دي او ټینګار یې کړی دی چې په خبرو کې د اعتماد د فضا رامنځته کیدل ضروري دي.
څه باندې یوه میاشت کیږي چې امریکا او اسراییل پر ایران برید کړی دی او ایران پر اسراییل او د منځني ختیځ په اکثر شاوخوا هیوادونو د توغندیو بریدونه کوي.
واشنګتن له ایرانه غواړي چې د اټومي وسلو د جوړیدو له هڅو او د اوږده واټن د توغندیو له پروګرامه لاس واخلي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
د طالبانو او متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو د کابل- اسلام اباد پر اختلافاتو خبرې وکړې
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي د متحده عربي اماراتو د صدراعظم له مرستیال او بهرنیو چارو وزیر عبداله بن زاید ال-نهیان سره د افغانستان او پاکستان پر وضعیت خبرې وکړې.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په خبرپاڼه کې راغلې دي چې د دواړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبې په ورځ د ټیلفوني مکالمې په ترڅ کې د افغانستان او امریکا پر روابطو هم خبرې کړې دي.
په خبرپاڼه کې د متقي په وینا راغلي دي چې افغانستان غواړي له پاکستان سره ستونزې د تفاهم او خبرو له لارې حل کړي.
د خبرپاڼې له مخې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د هیڅ لورې په ګټه نه دی او ژمنه یې وکړه چې هیواد به یې په دې برخه کې مرسته وکړي. عبدالله بن زاید ال نهیان چې هیواد یې د مارچ په څلرویشتمه د طالبانو له زندانه د دینس کویل په نوم د یوه امریکایي په خوشي کیدو کې مرسته کړې وه، وویل د افغانستان او امریکا اړیکي مهمې دي او هیواد به یې په دې برخه کې هم خپلو همکاریو ته ادامه وکړي.
د هند د کرکټ غوره لیګ سیالۍ پیل شوې
د هند د کرکټ د غوره لیګ د سیالیو په ترڅ کې نن ممبۍ انډینس لوبډله له کلکته نایت رایډرز سره مخامخیږي.
سږکال په دې لیګ کې لسو لوبډلو برخه اخیستې ده چې لومړۍ لوبه یې پرون د رایل چلنجرز بنګلور او سن رایزرس حیدر اباد ترمنځ وه، دا لوبه رایل چلنجرز بنګلور د شپږ ویکټو په توپير وګټله.
د دې لیګ پایلوبه به د مې په یو دیرشمه ترسره شي.
سږ کال څلور افغان لوبغاړي راشد خان، عظمت الله عمرزی، نوراحمد لکڼوال او الله محمد غضنفر په دې سیالیو کې برخه لري.
د پېښور په جرګه کې د کابل-اسلام اباد پر سولې خبرې کیږي
ټاکل شوې ده چې د سې شنبې په ورځ د خیبرپښتونخوا په مرکز پېښور کې د یوې جرګې په ترڅ کې د افغانستان او پاکستان تر منځ د روغې جوړې پر لارو چارو خبرې وشي.
د پاکستان جیو تلویزیون پرون( د مارچ ۲۸ مه) د دې جرګې د جوړیدو خبر ورکړ.
دا اعلان په داسې وخت کې شوی دی چې د پاکستان پوځ د روژې میاشتې له پیله د غضب للحق په نوم د افغانستان دننه عملیات کوي او تور پورې کوي چې افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ملاتړ کوي. افغان طالبان دا تور ردوي او وایي چې د دوی حکومت د هیڅ ګاونډي هیواد په چارو کې مداخله نه کوي.
د خبر له مخې د سې شنبې د ورځې په جرګه کې سیاسي مشرانو، قبایلي مشرانو، دیني عالمانو، د مدني ټولنې استازیو، سوداګرو او د رسنیو استازیو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
په بادغیس کې سیلونو د پنځو تنو ژوند اخیستی
په بادغیس کې د ورښتونو له امله پنځه تنه مړه شوې دي. په دغهَ ولایت کې د طالبانو د امنیه قومانداني ویاند صدیق اله صدیقي وایي چې د سیلونو له امله درې تنو د قادس ولسوالي په « شش مني ها» کلي کې او دوو تنو د یوې درې کلنې نجلۍ په شمول د دره بوم په ولسوالي کې ژوند له لاسه ورکړی دی.
په بادغیس کې له طبیعي پېښو سره د مبارزې ریاست وایي چې د سیلونو له امله د دغو ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته مالي زیانونه اوښتې دي او یوشمیر زراعتي مځکې تخریب شوې دي.
د بارانونو له امله د هرات-کندهار لویه لار هم پرون د لنډ وخت لپاره بنده شوه.
د یمن حوثیانو د ایران په ملاتړ د اسراییل په لوري لومړني توغندي وتوغول
د یمن حوثي وسله والې ډلې چې د ایران له ملاتړه برخمنه ده، ویلي چې د اسراییل او ایران په شخړه کې د ایران د ملاتړ په هدف یې پر اسراییل لومړني توغندي ور ویشتلي دي.
د اسراییل پوځ هم ویلي چې د یمن له خوا یې یو توغندی کشف کړی دی.
په صنعا کې د حوثيانو ویاند په یوه ویډیو کې چې پر اکس یې خپره کړې ویلي چې دوی څو بالستیک توغندي اسراییل خواته توغولي دي.
حوثیانو تر دغه برید څو ساعته مخکې په یوه جلا خبرپاڼه کې وویل، که چیرته پر ایران د اسراییل او امریکا جګړه شدیده کیږي، دوی به د اسراییل او امریکا په ضد پوځي اقدام وکړي.
په دې توغندیز برید سره داسې ښکاري چې د اسراییل په ضد روانه شخړه کې یوه نوې جبهه پرانستل شوه.
حوثیانو ویلي، دغه بریدونه به یې تر هغو روان وي چې خپلو هدفونو ته په کې ورسېږي.
د طالبانو حکومت پاکستان تورنوي چې پر کونړ یې تازه سلګونه توغندي توغولي دي
په کونړ کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې تېرو ۲۴ ساعتونو کې د پاکستان له لوري نژدې ۵۰۰ توغندي د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو لګیدلي دي.
کونړ کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندانۍ ویاند فرید دهقان نن شنبه ( د حمل ۷مه) کورنیو رسنیو ته ویلي چې دغه توغندي پر مرکز اسعد اباد او دغه راز ناړۍ، شلتن، مرورې او سرکاڼو ولسوالیو لګیدلي دي.
خبر کې راغلي چې دغو بریدونو ملکیانو ته د سر او مال زیان اړولی، خو د مرګ ژوبلې کره شمېر نه دی ورکړل شوی.
پاکستاني لوري که څه هم په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو د دفاع وزیر یې خواجه اصف ویلي چې پر افغانستان به د دوی بریدونه تر هغو دوام ولري چې خپل هدفونه ترلاسه کړي.
غزني کې د ماین چاودنې ۴ ماشومان وژلي دي
د غزني په خوګیاڼو ولسوالۍ کې د ماین چاودنې ۴ ماشومان وژلي دي.
د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس نن شنبه دغه خبر خپور کړی دی، خو د پیښې د کره وخت په اړه یې څه نه دي ویلي.
وړاندې راغلي چې دغو ماشومانو پر یوې ناچاودې وسیلې لوبې کولې چې تر چاودنې وروسته یې دوتنه ځای په ځای ووژل شول او دوه ټپيانو وروسته روغتون کې سا ورکړه.
د افغانستان په یوشمېر سیمو کې لا هم د تېرو جګړو د مهال ماینونه او ناچاوده توکي پاته دي چې وخت ناوخت د ملکیانو ژوند ګواښي.
پاکستان د منځني ختیځ د شخړې په تړاو یوه غونډه پلان کړې
اسلام اباد به یکشنبه او دوشنبه د منځني ختیځ د شخړې په تړاو د سعودي عربستان، ترکیې او مصر د بهرنیو چارو وزیرانو کوربه وي.
فرانس پریس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په حواله نن شنبه ( د حمل یا وري ۸مه) لیکلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خپلو دغو سیالانو ته بلنه لېږلې ده.
ویل شوي چې د خبرو تمرکز به په منځني ختیځ کې د روان تاوتریخوالي د کمولو پر لارو چارو وي.
پاکستان په دې وروستیو کې د ایران او متحده ایالتونو ترمنځ د یوه کلیدي منځګړي په توګه مطرح شوی دی.
د پاکستان حکومت له ایران او د منځني ختیځ له هېوادونو سره ښې اړیکې لري او صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر یې عاصم منیر له ډونالډ ټرمپ سره شخصي اړیکې جوړې کړې دي.
بیروت کې د ایران شپږ ( ډيپلوماتان) د اسراییل په برید کې وژل شوي
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ( شپږ ډيپلوماتان) یې په لبنان کې د اسراییل په بریدونو کې وژل شوي دي.
دغه وزارت د جمعې په ورځ ( د حمل یا وري ۷مه) په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې دغه ډيپلوماتان په خپل هستوګنځای کې تر برید لاندې راغلي دي.
ایران دغه برید " په لبنان کې د ایراني ډيپلوماتانو جنایتکارانه ترور" بللی دی.
د ازادۍ راډيو ایراني څانګې راډیو فردا د ایران د دولتي رسنیو له خوا خپرو شویو انځورونو ته په اشارې لیکلي چې وژل شویو ډيپلوماتانو پوځي یونیفورم درلود.
پر ایراني ډيپلوماتانو دا برید وروسته تر هغه وشو چې لبنان د حمل په ۴مه په بیروت کې د ایراني سفیر باورلیک ومانه.