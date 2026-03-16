دوشنبه ۲۵ کب ۱۴۰۴ کابل ۱۱:۲۰
په کابل باندې نوي هوايي بریدونه; طالبان وايي د معتادانو د درملنې یو روغتون په نښه شوی

د کابل ښار د شپې یوه صحنه ، ارشیف

افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي پاکستان په کابل باندې تازه بمباري کې د معتادانو د درملنې یو روغتون په نښه کړی او مرګ ژوبله یې اړولی ده. ځینې رپوټونه وايي درې ځایونه په نښه شوي دي.

د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وايي چې په برید کې د معتادانو د درملنې یو روغتون په نښه شوی دی.

ذبیح الله مجاهد په خپله ایکسپاڼه کې دغه برید "د ټولو منل شویو اصولو خلاف بشرضد عمل " بللی دی.

هغه دغه راز ادعا وکړه چې د درملنې لاندې یو شمیر معتادان مړه او ټپیان شوي دي خو ارقام یې وړاندې نه کړل.

د پاکستان حکومت د دغه خبر د لیکلو تر مهاله په دې هکله کومه تبصره نه وه کړې.

ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه ددغې ادعا تایید نه شي کولی.

د کابل ښاریانو ویلي چې د څو چاودنو غږونه یې اوریدلی دی.

ځینې رپوټونه وايي چې کابل کې په دریو ځایونو بمبارد شوی دی.

