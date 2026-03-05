په ایران د بریدونو دوام ; سنا د ټرمپ د جنګي صلاحیتونو د محدودولو غوښتنه رد کړه

د امریکا او اسرائیلو ځواکونو په ایران بریدونه ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د امریکا سنا د ولسمشر ټرمپ د حربي صلاحیتونو د محدودولو وړاندیز رد کړ.
په وړاندېز کې غوښتنه شوې وه چې ټرمپ د کانګرس له تصویب پرته نه ښايي په ایران بریدونو ته دوام ورکړي.
په ایران کې د عملیاتو د درولو لپاره دغه وړاندیز په سنا کې د ډیموکرات اقلیت د مشر سناتور چاک شومر ، او دغه راز دوه نورو دموکراتو سناتورانو تیم کین او ادام شیف او د جمهوري پلوي سناتو رند پال لخوا شوی وو.
ټرمپ لدې مخکې د چهارشنبې په ورځ په سپینه مانۍ کې د تکنالوژي د سکتور له مشرانو سره غونډه کې وویل هرهغه ایرانی چې ددغه هیواد د وژل شوي مشر ایت الله خامنه ای په ځای کیني هغه به هم ووژل شي.
ټرمپ غونډې ته وویل : " مونږ اوس په یو ډیر پیاوړي دریځ کې یو. او دایرانیانو مشرتوب په چټکۍ له مینځه ځي . هرهغه کس چې غواړي په ایران کې مشر شي په پای کې به هغه هم ووژل شي. "
هغه ژمنه وکړه چې امریکا او اسرائیل به په ایران باندې خپلو ګډو عملیاتو ته دوام ورکړي.
ټرمپ وویل چې دایران د توغندیو سلاکوټونه په چټکۍ سره د له مینځه تلو په حال کې دي.
هغه یوځل بیا وویل چې ایران د امریکا او اسرائیلو له بریدونو مخکې اټومي وسلې ته د لاسرسي په لار کې وو.
ټرمپ زیاته کړه :
"کله چې لیوني خلک اټومي وسله ولري نو بد واقعات پیښیدلی سي. "
په جګړه کې دامریکايي پیاده ځواکونو د ګډون د احتمال په اړه د اندیښنو د لیرې کولو لپاره سپینې ماڼۍ وویل چې ایران ته دامریکايي عسکرو استول " اوسمهال د دې عملیاتو د پلان برخه نه ده."
بلخوا د اسرائیلو د صدراعظم بنیامین نتانیاهو دفتر د چهارشنبې په ورځ د ایران خلاف جګړه کې د دواړو متحدو هیوادونو د تاریخی لاس ته راوړنو خبره وکړه.
د اسرائیلو د حکومت ویاند شوش بیدروسیان په ویډیو پیغام کې وویل:
"اسرائیل او متحده ایالاتو په ګډه د خپلو اتباعو او متمدنې نړۍ د ساتنې لپاره تاریخي لاسته راوړنې ترلاسه کړې دي."
بیدروسیان هم پرته له جزئیاتو ادعا وکړه چې په ایران برید ځکه اړین و چې تهران " د ځمکې لاندې نویو بنکرونو( تاسیساتو) کې " د اټومي وسلو د پروګرام د رغونې هلې ځلې کولې او په خبره یې داسې نښې شته چې پلان یې درلوده چې په اسرائیلو او سیمه کې په امریکایي ځواکونو برید وکړي.
جمهوري پلوو د ولسمشر ټرمپ د صلاحیتونو د محدودولو مخالفت وکړ
په سنا مجلس کې وړاندیز وشو چې په ایران د نورو بریدونو صلاحیت کانګرس ته وسپارل شي خو جمهوري پلوو یې په دې دلیل مخالفت وکړ چې ولسمشر د وسله والو ځواکونود سراعلی قوماندان په حیث د روانو عملیاتو د مشري صلاحیت لري.
د نیویارک څخه ډیموکرات سناتور چاک شومر وویل دا واک باید د کانګرس غړو ته وسپارل شي چې ایا دوی غواړي خپل لوڼې او زامن د خطر سیمو ته واستوي کنه.
خو سنا کې جمهوري پلوو مشرانو د ولسمشر ټرمپ دفاع وکړه.
د سوت داکوتا څخه سناتور جان تون وویل ټرمپ د امریکايي ځواکونو د حفاظت لپاره اقدامات کوي او د سوت کارولاینا څخه سناتور لیندسی ګراهام دغه وړاندیز غیرقانوني وباله.
په سیمه کې د چارو اختلال
په ټول منځني ختیځ کې په هوايي سفرونو کې اختلال ځکه دوام لري چې ایران په اسرائیلو او سیمه کې هغو هیوادونو باندي غچ اخیستونکي بریدونه وکړل چې د امریکا پوځي اډې په کې دي.
وروسته لدې چې امریکا او اسرائیلو تیره اونۍ په ایران بریدونه پیل کړل لویدیځو هیوادونو سیمې څخه د خپلو زرګونو اتباعو د ویستلو لپاره هلې ځلې شروع کړې.
د امریکا بهرنیو چارو وزارت وویل دامریکايي اتباعو د ویستلو لپاره لومړنۍ چارتر شوې الوتکه د مارچ په پنځمه د منځني ختیځ څخه وخوځیدله خو نور جزییات یې ورنکړل.
ناټو تړون وروسته لدې ایران وغانده چې ددغه تړون دافع هوا سیستم د ایران یو توغندی مخکې لدې چې دترکې هوايی قلمرو ته ننوځي نسکور کړ.
د ناټو ویاندې الیسون هارت د چهارشنبې په ورځ وویل :" په داسې حال کې چې په ټوله سیمه کې د ایران بې توپیره بریدونه دوام لري، ناټو تړون د ترکیې په شمول دخپلو ټولو متحدینو ترڅنګ په کلکه ولاړ دی. "
بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان سره په ایران او ټول منځني ختیځ کې د وروستیو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې.
ویاند زیاته کړه چې بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خپل ترکي ساري ته وویل چې د ترکیې په خپلواکه خاوره بریدونه د منلو وړ ندي او د امریکا لخوا یې د ترکیې په بشپړ ملاتړ ټینګار وکړ.
په عین حال کې، سعودي عربستان چې په سیمه کې دامریکا یو نږدې متحد او د امریکا دپوځي اډو کوربه دی د مارچ په پنځمه نیټه یې وویل چې درې ایراني توغندي یې شنډ کړي دي.
د سعودي دفاع وزارت په خپله ایکسپاڼه ولیکل : "د درېوو کروز توغنديو مخه ونیول شوه او د الخرج ښارته نږدې نسکور کړای شول."
سعودي چارواکو وویل چې په دې پیښه کې چاته کوم زیان نه دی رسیدلی.
د ایران یوه حربي بیړۍ غرقه کړای شوه
دامریکا دفاع وزیر پیت هګست تایید کړه چې ددغه هیواد د سمندري ځواکونو یو اوبتل د ایران یوه حربي بیړۍ د سیریلانکا سواحلو ته نږدې غرقه کړه.
په دې برید کې دایران ۸۷ سمندري عسکر مړه او لسګونه نور ټپيان او لادرکه شوي دي.
د سیریلانکا چارواکو وویل ۳۲ ایراني عسکر وژغورل شول.
مکرون اسراییلو ته خبرداری ورکړ
د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د چهارشنبې په ورځ وویل د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو څخه یې وغوښتل چې په لبنان باندې ځمکني برید څخه ډډه وکړي.
وروسته لدې چې د ایران ملاتړي د لبنان حزب الله ګوند، د اسرائیلو په شمال توغندي وویشتل د اسرائیلو پوځ په لبنان باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړ.
ما حزب الله ته په اسراییلو اوهاخوا د بریدونو د درولو په اړتیا ټینګار وکړ.
ولسمشر مکرون د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه ولیکل: "ما حزب الله ته په اسراییلو اوهاخوا د بریدونو د درولو په اړتیا ټینګار وکړ. د تاوتریخوالي د زیاتولو ستراتیژي یوه جدي تېروتنه ده چې ټوله سیمه په خطر کې اچوي،"
مکرون په خپل پیغام کې زیاته کړه :
" ما داسرائیلو صدراعظم څخه هم وغوښتل چې دلبنان د ځمکني تمامیت درناوی او د ځمکني برید څخه ډډه وکړي. دا د دواړو اړخونو لپاره مهمه ده چې د اوربند توافق ته ستانه شي. "
راپورونه ښیي چې د اسرائیلو ځمکني ځواکونه لا دمخه لبنان ته له پولې وراوښتي، که څه هم جزئیات یې روښانه نه دي.