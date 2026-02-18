خبرونه
د سپوږمکیو تصویرونه ښيي چې ایران په خپلو نویو پوځي تاسیساتو باندې د کانکریټو یو سپر جوړ کړی
د سپوږمکیو تصویرونه ښيي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې په خپله یوه مهمه پوځي اډه کې نویو تاسیساتو باندې د کانکریټو یو سپر جوړ کړی او هغه یې په خاورو پوښلی او بند کړی دی.
دغه راز تصویرونه ښيي چې د ایران حکومت دیوې اټومي اډې ورودي تونلونه چې تیرکال اسراییلو سره د ۱۲ ورځنۍ جکړې په مهال دامریکا لخوا بمبارد شول پوښلي دي.
یوې بلې اډې ته نږدې ورودي تونلونه رغول شوي او د راکټونو یوه اډه چې د ۱۲ ورځنۍ جګړې په مهال زیانمنه شوې وه هم رغول شوې.
د رویټرز د خبري اژانس رپوټ زیاتوي چې اسراییل او امریکا سره د ایران د اوسني کړکیچ په مهال دغه تصویرونه د تهران فعالیتونه څرګندوي.
واشنګټن هلې ځلې کوي چی ایران سره یوې داسې اټومي هوکړې ته ورسیږي چې اټومي پروګرام یې محدود کړي او د جکړې مخه ونیول شي.
د ورځې تازه خبرونه دلته ولولئ
د شل اوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن افغانستان له کاناډا سره لوبه کوي
د شل اوریز نړیوال جام په سیالیو کې نن پنجشنبه (د سلواغې ۳۰مه) دافغانستان ټیم له کاناډا ، سیریلانکا له زیمبابوې او ویسټ انډیز له استرالیا سره لوبې کوي.
د افغانستان او کاناډا لوبه د هند د چینای په سټوډیوم کې د افغانستان په وخت د ماښام ۶ بجې پیلیږي.
د افغانستان ټیم په دغه جام کې تراوسه درې لوبې کړي چې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته یې لوبې بایللی خو د متحدو عربي اماراتو ټیم څخه یې لوبه ګټلې ده .
شل اوریز نړیوال جام د هند او سیریلانکا په ګډ کوربتوب پیل شوی او وروستۍ لوبه یې د مارچ په اتمه ترسره کیږي.
غزنی کې ترافیکي پیښو مرګ ژوبله اړولې
په غزني کې د طالبانو د حکومت چارواکي وايي د چهارشنبې په ورځ( دسلواغې په ۲۹ مه ) د کابل- کندهار په لویه لار یوه ترافیکي پیښه کې ۳ کسه مړه شول.
دا پیښه د یوه مسافر وړونکي او یو بارووړونکي موټرد ټکر څخه رامینځ ته شوه.
د سه شنبې په ورځ هم په غزنې ولایت کې دیوې بلې ترافیکي پیښې په نتیجه کې ۷ کسو ته مرګ ژوبله واوښته او دغه راز د کابل ننګرهار په لویه لاره یوه ترافیکي پیښه کې ۲ کسه مړه او ۲ نور ټپیان شول.
د لارو خرابوالی ، د موټرچلوونکو بې احتیاطي او د ترافیکي قوانینو نه مراعتول په افغانستان کې د ترافیکي پيښو اصلي عوامل ګڼل کیږي.
کابل کې ۵ کسه د قمار په جرم او یو کس د لواطت په تور په عام محضر کې په درو ووهل شول
کابل او چهاراسیاب ولسوالۍ کې ۵ کسه د قمار په جرم او یو کس د لواطت په تور په عام محضر کې په درو ووهل شول.
د طالبانو د حکومت سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ ( دسلواغې په ۲۹ مه ) په خپل ویبسایټ ولیکل چې دغو کسانو ته د ابتدايي محکمو د پریکړو سره سم او د سترې محکمې له تائيد وروسته سزا ورکړل شوه.
ستره محکمه زیاتوي چې دغه ۵ کسه په ۶ میاشتو تنفیذی حبس هم محکوم شوي او هر یو ۱۵ درې ووهل شول.
دغه راز متهم کس پر ۲۹ درو تعزیري سزا محکوم شوی وو.
د طالبانو د حکومت لخوا په عام محضر کې د سزاګانو تطبیق له ګڼو داخلي او بهرنیو انتقادونو سره مخ شوی دی خو طالبان وايی دا کار د شریعت له احکامو سره سم کوي.
ایران او روسیه ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي
ایران له روسیې سره په عمان سمندرګي ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي.
ایراني رسنیو د دې هېواد د سمندري ځواکونو قومندان حسن مقصودلو په حواله لیکي،"دغه پوځي تمرینات به سبا پنج شنبې پیل شي".
له دې وړاندې، د ایران سپاه پاسدارانو ځواکونو په هرمز تنګي کې پوځي مانورونه ترسره کړې وه.
ایران او روسیه په داسې حال کې ګډ پوځي تمرینات ترسره کوي چې امریکا متحده ایالاتونو دوه الوتکې وړونکې بیړۍ منځني ختیځ کې ځای پر ځای کړې دي.
امریکايي چارواکو ویلي،" که چیرته له ایران سره مذاکرات بریالي نشي، د جګړې احتمال شته".
ظاهرا د دغو پوځي تمریناتو موخه د تهران او واشنګټن ترمنځ د احتمالي جګړې لپاره امادګي ده.
له دې مخکې د "ابراهام لینکلن" په نوم الوتکې وړونکې بیړۍ د هرمز تنګي په سویل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د قومندانۍ مرکز ته نژدې ځای پر ځای شوې وه.
طالبانو نژدې ۵۰۰ د موسیقي الې سوځولي دي
د طالبانو د حکومت د امربالعمروف او نهی المنکر وزارت په پروان او لغمان ولایتونو کې څه باندې ۵۰۰ د موسیقي الې سوځولي دي.
دغه وزارت پرون ناوخته پر خپلې ایکس پاڼې د دغو موسیقي الاتو د سوځولو د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي،"په تیر یوکال کې له پروان ولایت څخه ۵۰۰ او له لغمان څخه ۱۰۰ د موسیقي الې راټول او د سه شنبې په ورځ وسوځول شوې".
د دغه وزارت په ټکو، په سوځولو شویو الو کې هارمونیه، تبله او نورو وسایل شامل وو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو راهیسې په تیرو څلورو کلونو کې موسیقي په افغانستان کې حرامه بلل شوې او ورسره ډیر شمیر هنرمندانو او موسیقي کاران له دې هېواده ووتل.
دافغانستان د برېښنا شرکت له ایران سره د برېښنا تړون د ۱۴۰۵لمریزکال لپاره تمدید کړ
دافغانستان د برېښنا شرکت له ایران سره د برېښنا د پیرودلو تړون، د ۱۴۰۵لمریزکال لپاره تمدید کړ.
دغه تړون نن چهارشنبې د (فبروري۱۸مه) د دغه شرکت د مشر عبدالحق عمري او ایراني چارواکو ترمنځ په تهران کې لاسلیک شو.
طالبانو د دغه تړون د تمدید په اړه نور جزیات ورکړي نه دي.
د عمري په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ایران ته تللی دی.
دغه شرکت پر خپلې ایکس پاڼې لیکي، "ایراني چارواکو سره د وارداتي برېښنا او د انرژۍ لیږد بنسټونو د پراختیا په اړه هم خبرې وشوې".
افغانستان د ایران په ګډون له ګاونډیو هېوادونو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه برېښنا واردوي.
یوازې پلازمینه کابل زر مېګاواټه برېښنا ته اړتیا لري چې برېښنا شرکت يې یوازې د ۴۰۰ تر ۵۰۰ کیلوواټه وړاندیز کولی شي، چې ډېره برخه یې له ازبیکستان او تاجکستانه وارداتي برېښنا ده.
د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې، افغانستان ته په کال کې د ۵۰۰۰ مېګاواټه برېښنا اړتیا ده، خو اوس مهال افغانستان یوازې شاوخوا ۹۶۰ مېګاواټه برېښنا لري چې له دې څخه ۳۵۰ تر ۴۰۰ مېګاواټه له کورنیو سرچینو برابرېږي.
ایران او پاکستان له پرون راهیسې ۸۱۲ افغانې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي
ایران او پاکستان له پرون راهیسې ۸۱۲ افغانې کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې کړې دي.
د طالبانو په واک باختر خبري اژانس نن چهارشنبې پر خپلې ایکس پاڼې لیکي،"دغه کورنۍ د نیمروز، ننګرهار، هلمند، هرات او کندهار ولایتونو له لارې راستنې شوي دي".
بل پلو، په تعبید کې د رسنیو د ملاتړ سازمان د پاکستان او ایران پر حکومتونو غږ کړی چې د برازیل بشرپاله ویزو ته په تمه په دې هېوادونو کې میشت افغان خبریالان چې له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي بیرته افغانستان ته اخراج نه کړي.
دغه سازمان نن په یو بیان کې غوښتنه کړې چې ایران او پاکستان دې خبریالانو سره د نړیوالو بشري اصولو سره سم برخورد وکړي.
ایران او پاکستان په وروستیو کې د خبریالانونو په ګډون په دې هېوادونو کې د میشتو افغان کډوالو د اخراج لړۍ پیل کړې ده.
د امریکا د مدني حقونو د خوځښت مشر جسي جکسون د ۸۴کلنۍ په عمر ومړ
د امریکا د مدني حقونو د خوځښت مشر جسي جکسون د ۸۴کلنۍ په عمر ومړ.
د جکسون کورنۍ پرون سه شنبې په یو بیان کې د هغه د مړینې په تایید سره ویلي،"زموږ پلار د خپلې کورنۍ سربیره، په ټوله نړۍ کې د بېوزلو او محرومو خلکو غږ او خدمتګار و".
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپل سوشل ټروټ اکونټ په یو پیغام کې جکسون په نړۍ کې یو نه "تکراریدونکی" شخصیت یاد کړی دی.
د ټرمپ په ټکو، جکسون د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو لپاره نه سترې کېدونکې مبارزه کړې ده.
جکسون چې د مارتین لوتر کینګ له نژدې ملګرو و، له ۱۹۶۰ کالونو راهیسې په امریکا کې د تور پوستو امریکایانو د مدني حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار کړی وو.
هغه دوه ځلې د امریکا ولسمشرۍ ته په ۱۹۸۴ او ۸۸ کالونو کې د موکراتانو په استازیتوب ځان نوماند کړی و.
جکسون په ۲۰۱۶ کال کې اعلان کړې و چې د پارکینسون په ناروغۍ اخته دی.
په شل اووریز نړیوال جام کې د افغانستان او کاناډا د لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبه راروانه ده
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د شل اووریز نړیوال جام د سیالیو په دوام سبا پنجشنبې له کاناډا سره لوبه وکړي. دا لوبه د ماښام په ۶ بجو د چینای ښار په لوبغالي کې په پام کې ده.
د دې نړیوال جام د سیالیو په دوام نن هم درې لوبې پلان شوې دي؛ د کابل په وخت د ورځې په ۱۰ بجو د جنوبي افریقا او متحده عربي اماراتو، د ماسپښین په یوه بجه د نامیبیا او پاکستان او د ماښام په ۶ بجو د هند او هالنډ لوبډلې سره مخامخ کېږي.
په پرونیو سیالیو کې نیوزیلنډ کاناډا ته او نیپال سکاټلنډ ته ماتې ورکړه خو د آیرلنډ او زیمبابوې ترمنځ لوبه د باران له کبله هېڅ پیل نه شوه.