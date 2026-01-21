د لاسرسۍ وړ لېنکونه

د پاکستاني درملو په واردولو بندیز د سلواغې له شلمې نافذیږي

افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي د سلواغې له شلمې نیټې له پاکستانه د درملو په وارداتو بندیز نافذیږي. مالیې وزارت د چهارشنبې په ورځ د درملو له واردوونکو وغوښتل چې تر ۱۹ ورځو پورې خپلې ټولې معاملې او اسناد  تصفیه کړي.

له پاکستانه د درملو پر وارداتو د بندیز دنافذیدو د مهلت په رانژدې کیدو سره ، دطالبانو د حکومت مالیې وزارت وايي چې له پاکستانه وارد شوي درمل د سلواغې له شلمې نیټې دهیواد په ګمرکونو کې نه محصول کیږي.

د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په تیرې لړم میاشت کې کابل کې یوې غونډې ته وویل چې د پاکستاني درملو واردات به په ۳ میاشتو کې منع شي.

افغانستان کې د درمل پلورونکو د اتحادیې مشر یعقوب منګل وايي چې له دغه اعلان مخکې دافغانستان د اړتیا وړ ۶۰ سلنه درمل له پاکستان واردیدل.

«مونږ هڅه کوو چې د درملو نیمګړتیاوې له هند، چین، بنګله دیش او مالیزیا څخه پوره کړو. د درملو له اړخه کومه ستونزه نلرو ، بدیل یې پخوا هم وو اوس هم شته، نورې هڅې هم کوو. »

افغانستان کې د طالبانو حکومت له سوداګرو غوښتي چې د پاکستان په ځای له نورو هیوادونو سره تجارت وکړي.

د مالیې وزارت د چهارشنبې په ورځ له سوادګرو اوله پاکستان څخه ددرملو له واردوونکو وغوښتل چې په ۱۹ ورځو کې دې خپل ټول اسناد او معاملې تصفیه کړي.

د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دپاکستان په ځای له هند درمل وارد شي.

د صنعت او سوداګري وزیر نورالدین عزیزي نوي ډهلي ته د لړم میاشتې په پای کې د سفر په ترځ کې دهند د درملو دصادراتو د پراختیا له شورا سره خبرې وکړې.

د صنعت وزارت هغه مهال وویل چې هند غواړي افغانستان ته دخپلو درملو صادراتو ته پراختیا ورکړي.

د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو په اساس اوسمهال د درملو او طبی تجهیزاتو د جوړونې ۱۳۰ شرکتونه هیواد کې فعال دي او ۶۰۰ ډوله درمل جوړوي.

خو کابل کې د یوشمیر درملتونونو خاوندان وايي داخلي شرکتونه د هیواد ددرملو د اړتیاوو دپوره کولو لپاره کافي ظرفیت نلري.

دیوه درملتون او درملو جوړولو د شرکت خاوند شفیق وطنیار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې دپاکستاني درملو په وارداتو له بندیز وروسته ، بازار کی د درملو کموالی رامینځ ته شو او بیې یې لوړې شوې.

« کله چې له پاکستانه د درملو پر واردولو بندیز اعلان شو ، پر درملو یې ډیراغیز وکړ، په ځانګړې توګه پاکستاني درمل ۵۰ سلنه ګران شول. اوسمهال بازار کې درمل کم دي او فکر نه کوم چې د خلکو اړتیا به ورباندې پوره شي خو په اوږدمهال کې یې امکان شته چې و به شي .»

د یوشمیردرملتونونو خاوندان وايی افغانستان کې د درملو جوړولو شرکتونو پخوا خام مواد له پاکستان واردول او په وینا یې تراوسه څرګنده نه ده چې لدې وروسته به دغه اړتیا څنګه رفع شي.

